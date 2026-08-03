Sicilya’nın Climiti Dağları’nın eteklerinde, bir aile işletmesi geleceğe bakıyor

Sicilya’nın güneydoğusunda faaliyet gösteren beşinci kuşak bir üretici, aile mülkünü restore ederken zeytinyağının kalitesine, sürdürülebilirliğe ve eğitime yatırım yapıyor.

Sicilya’nın güneydoğusunda yer alan Climiti Dağları, İblean Platosu’nun İyon Denizi’ne doğru alçaldığı noktada bu platonun son sınırını oluşturur.

Avrupa Birliği Topluluk Önemi Alanı olarak belirlenen bu bölge, Miyosen dönemine ait kabuk birikintileri barındıran bembeyaz kireçtaşı arazisi üzerinde zengin bir biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapmaktadır.

Kâr uğruna toprağı tüketmemeli, aksine onu iyileştirmeli ve aldığımızı bulduğumuzdan daha iyi bir durumda bırakmalıyız. – Giovanni Bonfiglio, Azienda Agricola Santa Catrini

Manzara, paleontolojik keşifler, Bronz Çağı mezarlıkları ve Bizans dönemine ait kaya oyma kalıntıları ile tanınan mağara ve oyuklarla doludur.

Santacatrini, Melilli köyü yakınlarındaki yaylaların eteklerinde yer almaktadır. 90 hektarlık arazinin yaklaşık 40 hektarı, yerli çeşitlerle dikilmiş zeytinliklerden oluşmaktadır.

Yerel bir mahallenin adını taşıyan arazinin adı, muhtemelen yakınlarda bulunan ve günümüzde sadece birkaç taşı kalmış olan kaya oyma bir kiliseye atıfta bulunmaktadır.

“Sanırım bu topraklara ve bu işe, çocukluğumun yazlarını çiftlikte onun peşinden dolaşarak geçirdiğim dedem Gaetano Peluso sayesinde aşık oldum,” diyor, ailesinin şirketi yöneten beşinci nesil üyesi Giovanni Bonfiglio.

Bonfiglio, “O olağanüstü zeki, yaratıcı ve inisiyatif sahibi biriydi; sürekli yeni, çoğu zaman yenilikçi projeler başlatan ve her zaman bir şeyler ile uğraşan bir fikir volkanıydı,” diye hatırladı.

“Beni de işin içine dahil ederdi; ne yaptığını anlatır ve beni de bu sürece çekerdi,” diye ekledi. “Onu hayranlıkla çiftliğin her yerine takip ederdim. Her şeyi görmek ve yeni şeyler keşfetmeye hevesli meraklı bir çocuk olarak, uçurumları, tarih öncesi kalıntıları ve ormanlık alanlarıyla burası benim için devasa bir oyun alanı gibiydi. İşte bu şekilde hepsine aşık oldum.”

Bonfiglio şu anda bir zamanlar dedesi ve büyükannesinin yaşadığı evde yaşıyor. Santacatrini’de onlarla geçirdiği yazlar o kadar etkileyiciydi ki, şirketin web sitesi o günleri anımsatmak amacıyla ağustosböceklerinin sesiyle açılıyor.

Santacatrini’de Giovanni Bonfiglio, modern değirmencilik, su tasarrufu ve misafirperverliği, beş nesildir süren aile tarım geleneğiyle birleştiriyor.

Bu ses, kireç beyazı kuru taş duvarların arasında zeytin, badem, keçiboynuzu ve limon ağaçlarının yetiştiği, güneşle ısınan bahçeleri akla getiriyor.

Mülk, ağırlıklı olarak Nocellara Etnea zeytinlerinden üretilen ve Sicilya'ya özgü Biancolilla, Moresca, Nocellara Messinese ile Nocellara del Belice çeşitlerinin de karışımından oluşan organik DOP Monti Iblei Arita zeytinyağını üretmektedir.

Tarihi bir zeytinlikte yaklaşık 150 adet eski zeytin ağacı bulunmaktadır. 1960’larda dikilen ikinci bir zeytinlik, 12 x 12 metrelik geniş bir düzen izlerken, en yeni zeytinlikler ise altı metre aralıklarla dikilmiştir.

Bonfiglio, “Büyükbabam çiftliği anneme devretti; annem de çiftliği büyük ölçüde idare etti ve zeytinlerin çoğunu satmaya devam etti” dedi.

Bu arada Bonfiglio, ekonomi bölümünden mezun oldu ve büyük bir çok uluslu şirkette çalışmaya başladı; burada 15 yıl boyunca görev yaptı.

“Bir uzman olarak çok seyahat ettim, bazen yılda 90’a yakın uçuş yaptım,” dedi. “Bu bir dünya gezgini hayatıydı, ama kalbim her zaman burada, Santacatrini’deydi. Bu yüzden tüm boş zamanımı ve maddi kaynaklarımı şirketi modernize etmeye yatırdım.”

Bonfiglio, 2008 yılında arazinin yönetimine katıldı, işletmeyi modernize etmeye başladı ve 20 hektarlık ek zeytinlik dikti. 2015 yılında, önceki kariyerini bırakarak Santacatrini’de tam zamanlı çalışmaya başladı.

“Kariyerimin başlarında bunu uzun zamandır planlamıştım, ama bir koşu bandındayken oradan inmek zordur,” dedi. “Sonunda, ‘Yeter artık’ dedim.”

“Hayatımın o bölümü sona ermişti ve artık kendimi tamamen şirketime ve gerçekten bana ait olan bir şeye adamamın zamanı gelmişti,” diye ekledi Bonfiglio. “Başından itibaren, yüksek kaliteli yağ üretmeye ve yurtdışı pazarlarına açılmaya odaklandım. 2022 yılında, şirkete ait bir yağhanesi kurma hayalimi gerçekleştirdim.”

Bonfiglio, modern zeytinyağı sıkma teknolojisine sahip Mori-Tem sıkma sistemini bizzat kendisi işletiyor.

Hasat genellikle sıcaklıkların yüksek olduğu Eylül ayında başladığı için, entegre bir soğutucu sayesinde ekstraksiyon sürecini kontrollü bir sıcaklıkta sürdürebiliyor.

“Kalite, kişisel felsefemin merkezinde yer alıyor,” dedi Bonfiglio. “Ne yaparsam yapayım, bunu mümkün olan en iyi şekilde yapmaya çalışırım.”

“Kendi değirmenimiz olmadan önce bile en yakın değirmenle çalışmadım; en iyisine ulaşmak için daha uzağa gittim,” diye ekledi. “Aynı standart, mükemmel bir terroir ve korumaya kararlı olduğumuz sağlıklı bir çevreye sahip olduğumuz bu bölgeye dair vizyonumu da yönlendiriyor.”

Çiftlik, döngüsel ekonomi sistemini hayata geçirmek için çalışıyor. İki aşamalı değirmenden çıkan ıslak posanın bir kısmı, arazide serbestçe dolaşan atların yemi olarak, bir kısmı ise zeytinlikler için gübre olarak kullanılıyor; zeytinlikler ayrıca parçalanmış budama artıklarıyla da zenginleştiriliyor.

Güneş panelleri, arazinin enerji ihtiyacının en az yarısını karşılıyor.

Verimli su yönetimi, arazinin sürdürülebilirlik stratejisinin bir diğer temel taşıdır.

Kuyudan çıkan yeraltı suyu, çiftliğin en yüksek noktasında bulunan bir toplama tankında toplanır. Buradan itibaren yerçekimi, dağıtım sistemi boyunca basıncı korur ve tankın yeniden doldurulması dışında pompa kullanımını ortadan kaldırır.

Meyve bahçeleri, buharlaşmayı azaltmak ve su tasarrufu sağlamak amacıyla geceleri damla sulama sistemi ile sulanmaktadır.

Ayrıca bir kanal ağı, mülkün binalarının çatı ve teraslarından yağmur suyunu toplar ve bunu eski bir taş ocağında oluşturulan bir göle bağlı yer altı tankına yönlendirir.

Bu rezervuar henüz faaliyete geçmemiştir, ancak gelecekteki acil durumlar için suyu toplamak ve depolamak üzere tasarlanmıştır.

Bonfiglio, “Şirketimiz için anahtar kelimenin ‘özgünlük’ olduğuna inanıyorum, çünkü ziyaretçilerimiz ve misafirlerimizden en sık duyduğum şey bu,” dedi.

“Fazla reklam yapmıyoruz, bu yüzden sanırım buraya gelenler, bizim sunduğumuzdan daha fazlasını keşfediyorlar,” diye ekledi. “Konuklarımızdan geri bildirim istediğimde, en tutarlı şekilde ortaya çıkan şey, sunduklarımızda derin bir özgünlük hissi duyduklarıdır.”

Bonfiglio’nun ataları tarafından bir zamanlar kullanılan, değirmen taşları ve presleme paspaslarıyla donatılmış eski bir değirmen, hâlâ arazinin tam ortasında duruyor.

1880 ile 1890 yılları arasında kurulan değirmen, bir katırla çalıştırılıyordu ve 1950’lere kadar kullanıldı; daha sonra işlevini yitirip bir kenara bırakıldı.

“Şirketin ana binasının lobisine girdiğinizde, hâlâ neredeyse çalışır durumda olan bu eski makine sayesinde kendinizi anında tarihin içinde hissediyorsunuz,” dedi Bonfiglio.

“70 yıl boyunca kullanılmadıkları için tadilat sırasında çiftlik evini temizlerken değirmen taşını itmeyi denedim ve sanki daha dün hareket ettirilmiş gibi tekrar dönmeye başladı,” diye ekledi. “Kırılmayacak şekilde tasarlanmış bir şeyle karşı karşıya olduğumu hissettim.”

Tarihi değirmen, artık arazinin zeytinyağı turizmi programı kapsamında düzenlenen turların en önemli durağı olarak hizmet veriyor. Değirmen, ailenin 19. yüzyıldan kalma masseria’sının yenilenmesi sırasında oluşturulan konaklama tesislerinin yanında yer alıyor.

“Eski değirmen, zeytinyağı turizmi faaliyetlerimiz sayesinde artık ikinci bir hayata kavuşuyor,” dedi Bonfiglio. “Misafirlerimize bu toprağın tarihini ve zeytinyağı dünyasını tanıtmak için onu kullanıyorum.”

“Sektörümüzdeki en büyük sorunun, zeytinyağı konusunda bilgi eksikliği ve yanlış inanışların devam etmesi olduğunu düşünüyorum,” diye ekledi. “Bu nedenle, zeytinyağı kültürünü geliştirmeye ve tanıtmaya büyük önem veriyorum.”

Bonfiglio, bu kültürün merkezinde “sorumlu yönetim”in yer aldığını belirtti.

“Kâr uğruna toprağı tüketmemeliyiz; aksine onu iyileştirmeli ve aldığımızı bulduğumuzdan daha iyi bir durumda bırakmalıyız,” dedi. “Bana göre bu, herkes için daha iyi bir geleceğe bakmanın anahtarıdır ve oğluma aktarmaya çalıştığım şey de budur.”

“Umarım çocukluğumdaki gibi olur ve o da benim izimden gider,” diye ekledi Bonfiglio. “Elbette, onu mutlu edecek neyi seçerse seçsin, kendini özgür hissetmesini istiyorum.”