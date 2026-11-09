西班牙的橄榄油召回令在生产商和出口商之间引发分歧

西班牙农业、渔业和食品部（MAPA）发布了一项决议，要求橄榄油加工厂暂时从市场上撤回约18.8万吨橄榄油。

橄榄油市场需要保持稳定，以避免那些既损害生产者又伤害消费者的可怕价格波动。 ——小农联盟（UPA）秘书长克里斯托瓦尔·卡诺

根据该措施，西班牙橄榄油加工厂必须从2026/27产季生产的橄榄油中抽调12%，并将其储存在自有设施或第三方设施中，直至2027年9月30日。

该命令于11月初生效，10月份生产的橄榄油不受此限。

该规定适用于所有等级的橄榄油，允许橄榄油加工厂自行选择暂缓投放特级初榨橄榄油、初榨橄榄油或食用级橄榄油。

农业、渔业和食品部表示，该措施“旨在调节供应，以改善和稳定市场及该行业的运行”。

“该措施旨在保障农户的盈利能力，同时保护橄榄油购买者的利益，”该部补充道。“目标是增强市场稳定性，这将使生产者和消费者均受益。”

据该部称，预计西班牙在2026/27产季将生产160万吨橄榄油，比上一产季增长23%以上。该国在新产季开始时库存为357,040公吨，也比一年前高出23%。

“根据这些数据，已满足《市场营销条例》中关于启动产品回购机制所规定的技术标准，因为新产季的产量预测与上一产季结转库存之和已达到过去六个产季橄榄油平均产量的120%，”该部在声明中写道。

该部补充称，根据收成情况，可能在2026年12月31日之后调整该措施。

该决定出台之际，生产投入成本正持续攀升，当地媒体报道称，燃料价格上涨约60%，化肥价格上涨约50%。价格上涨部分归因于伊朗及中东其他地区冲突引发的供应短缺。

此前曾游说推动此举的四大农业工会对政府的干预表示欢迎，希望产地价格的上涨能帮助抵消不断攀升的生产成本。

“橄榄油市场需要稳定，以避免那些既损害生产者又损害消费者的可怕价格波动。我们希望这项规定能帮助解决这个问题，”小农联盟（UPA）秘书长克里斯托瓦尔·卡诺表示。

农民和牧场主组织协调会（COAG）橄榄产业负责人弗朗西斯科·埃尔维拉认为，该机制将有助于防止消费者面临的价格波动。

“这将避免出现极端情况，比如超市里橄榄油售价高达9欧元，或者橄榄种植者以低于成本的价格出售产品，”他说。

然而，其他生产商、装瓶商和出口商对这一措施持更批判的态度。

全国食用油包装与精炼商协会（Anierac）表示将对该决议提出上诉，称这是应对预期丰收“并非最恰当”的方式。

Anierac主任普里米蒂沃·费尔南德斯表示，更好的做法是针对国内市场无法消化部分的橄榄油产量，“开拓新市场和销售渠道”。

总部位于格拉纳达的Molino & Cata公司联合创始人赫罗尼莫·帕拉西奥斯表示，优质橄榄油生产商也反对这一措施。

他认为，该政策可能会鼓励橄榄油加工厂生产低品质的橄榄油，因为将这些产品从市场上撤出既能支撑油价，又能将风险转嫁给优质特级初榨橄榄油的生产商。

出口商协会Asoliva总经理拉斐尔·皮科指出，鉴于西班牙约70%的橄榄油产量用于出口，该措施可能会削弱该国的国际竞争力。

其他批评者则认为，政府在将国内产品从市场上撤出之前，应首先设法遏制橄榄油进口。

根据经济、贸易和商业部的数据，2025年10月至2026年8月期间，西班牙橄榄油进口量略超23万吨，较2024/25年度同期增长了17%以上。

“一边强迫我们囤积橄榄油以防止价格下跌，一边却允许摩洛哥和突尼斯的产品以低得多的价格进入市场，这完全说不通，”一位不满的生产商对《La Gaceta》表示。