西班牙橄榄油生产商呼吁实施供应管控以稳定价格

随着西班牙准备迎接可能创纪录的橄榄丰收，种植者正敦促政府从市场上回购过剩的橄榄油以稳定不断下跌的价格，此举遭到了装瓶商和出口商的反对。

西班牙最大的农业合作社DCoop的主席与四家主要农业组织联合呼吁建立市场稳定机制，以支撑不断下跌的橄榄油价格——此时，作为全球最大橄榄油生产国的西班牙正准备迎来丰收。

10月初，青年农民协会（Asaja）、农民和牧场主组织协调会（COAG）、小农和牧场主联盟（UPA）以及西班牙农业食品合作社联合会敦促农业、 渔业与食品部（MAPA）从市场上回购过剩的橄榄油，使供需关系更加趋于平衡。

据西班牙独立竞争监管机构——国家市场与竞争委员会（CNMC）称，“当初始库存加上当季产量达到过去六个产季中最高两个营销水平平均值的120%时，该措施将启动。回购量不得超过预计产量的20%。”

“我们已经到了这样一个地步：以目前的橄榄油价格，许多橄榄种植者根本无法维持生计。 ”——DCoop主席安东尼奥·卢克

CNMC在评估中警告称，该措施“对竞争和消费者构成风险”，并认为任何启动该措施的决定都应基于“全面的市场分析”。

然而，DCoop主席安东尼奥·卢克向《Agropopular》表示，他认为启动该机制“既不损害任何人，又能使所有人受益”。

“该机制的设想是，强制将本季预计过剩的部分橄榄油从市场上撤出，相关费用由生产者自行承担，”他说。

“遗憾的是，橄榄油价格已经很低，而且还在持续下跌，”卢克补充道。“价格持续下跌是因为农业部尚未实施这一措施。我们可以利用它来遏制这种下跌趋势。我相信这能缓解橄榄种植者因价格低迷而面临的困境。”

根据Infaoliva的数据，过去12个月里，特级初榨橄榄油的产地价格已下跌35%，从每公斤4.90欧元降至3.19欧元。初榨橄榄油和灯油的价格跌幅相对温和，均下跌了17%。

随着柴油和劳动力等生产成本的上涨，Asaja、COAG、UPA和西班牙农业食品合作社警告称，当前产地价格已跌至许多种植者的生产成本以下。

“我们已经到了这样一个地步：以目前的橄榄油价格，许多橄榄种植者根本无法维持生计，”卢克表示。

西班牙当局预测，2026/27产季的橄榄油产量可能达到160万吨，较上一产季增长23%。西班牙农业、渔业和食品部（MAPA）的数据还显示，西班牙在新产季开始时拥有175,745吨橄榄油库存。

生产商和农业组织担心，2025/26产季国内消费和出口总量虽达133万吨，但增长幅度可能不足以吸收新增供应，从而给价格带来进一步的下行压力。

卢克认为，暂时保留过剩的橄榄油，也有助于在次年收成不佳时稳定价格。

“与此同时，这也有助于防止供应短缺，”他说，“换言之，如果我们将部分橄榄油库存结转至明年，而明年降雨不足或收成不佳，我们就能避免价格急剧上涨。相反，我们可以为消费者维持一个更合理的价格，同时确保生产者获得一个更可接受的价格。”

然而，装瓶商协会Anierac和出口商协会Asoliva反对从市场上撤出橄榄油，认为该提议的稳定措施“缺乏充分依据”。

相反，这两个组织敦促该部在决定是否干预之前，先评估收成情况。他们还呼吁制定一项长期战略，以增加西班牙橄榄油的国内消费和国际需求。

西班牙国家市场竞争委员会（CNMC）也表达了类似的担忧，警告称限制橄榄油供应量可能会破坏竞争并损害消费者利益。

“此类限制性措施可能会对竞争和消费者产生非常负面的影响，”该监管机构表示。“这些措施将限制市场上的产品供应量，影响价格、质量和供应多样性，并扰乱价值链的竞争机制。”