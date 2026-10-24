高温和水分胁迫导致智利橄榄收成不佳

2026年，智利生产了16,600公吨橄榄油，比上年下降17%，原因是恶劣的天气和橄榄种植面积的缩减影响了产量。

据行业协会ChileOliva的数据，在充满挑战的2026年收获季，智利的橄榄油产量下降了17%，降至16,600公吨。

这一下滑延续了过去六个产季产量波动的趋势，产量在20,000吨以上与15,000至16,500吨之间交替波动。

智利的橄榄种植面积持续缩减，目前约为19,700公顷，较2018年的22,000多公顷有所下降。这主要是由于水资源短缺和气候多变，导致新项目难以推进。 ——何塞·曼努埃尔·雷耶斯，阿隆索橄榄油公司商务经理

ChileOliva的数据表明，过去五年的年均产量为17,820吨，低于前五年21,700吨的水平。

据ChileOliva总经理加布里埃拉·莫格利亚称，气候因素是导致今年产量下降的主要原因，其中部分地区受影响更为严重。

“智利北部地区产量出现显著下滑，气候分析显示冬季低温时数积累处于中低水平，”她告诉《橄榄油时报》。“这种情况限制了橄榄树满足其生理需求的能力，而灌溉用水供应有限则使这一问题雪上加霜。”

寒冷时数不足和灌溉水源短缺对科金博地区的影响最为严重，该地区位于圣地亚哥以北约400公里处，占全国橄榄园总面积的16%。

“在更南边的其他地区，即智利中南部，产量下降幅度较小，这归因于冬季以及橄榄树活跃生长期间出现的热应激现象，”莫格利亚补充道。

智利最大橄榄油生产商“南方橄榄”（Olivos del Sur）的市场部负责人克劳迪奥·洛瓦扎诺表示，尽管面临“严峻的天气条件”——包括“夏季极高气温和收获期霜冻”——但该公司2026年的产量仍增长了28%。

除气候条件外，他还将科金博地区产量下降归因于该地区许多橄榄园进入了橄榄树自然隔年结果周期中的“休产年”。

奥希金斯地区屡获殊荣的阿隆索橄榄油公司（Alonso Olive Oil）商务经理何塞·曼努埃尔·雷耶斯表示，该公司2026年的橄榄油产量较2025年下降了7.6%。

“果实负载量降低主要是由于开花期间的气候条件所致，”他说，“此外，在2025年这个高产季之后，我们原本就预计今年产量会有所下降。帮助我们抵消这一下降的是更高的榨油率：我们获得了油分含量较高、质量更佳的果实。”

雷耶斯表示，在经历了2025年这一“非凡之年”后，产量下降在某种程度上是意料之中的。他将智利橄榄产量长期下滑的部分原因归结于结果橄榄园种植面积的减少。

“智利的橄榄种植面积持续下降，目前约为19,700公顷，较2018年的22,000多公顷有所减少，”他说，“这主要是由于水资源短缺和气候多变，使得新项目难以推进。”

雷耶斯表示，水资源短缺和气候变异性加剧仍是智利橄榄油行业面临的最严峻挑战。

“此外，生产成本的上升——尤其是劳动力和能源成本——以及日益复杂的贸易环境，都加剧了这一局面，”他说，“在此背景下，我认为提高效率和注重质量是确保智利在全球市场保持竞争力的关键。”

莫格利亚对此表示认同，并指出气候多变性是生产商面临的主要挑战。

“主要挑战是在气候多变的情况下维持产量，气候多变直接影响了作物生长，导致每公顷的果实产量减少，”她说，“为应对这一问题，必须监测气温（低温时数、霜冻和热应激）及降水情况，实施有效的灌溉策略，并根据质量和产量标准规划采收。”

不过，并非所有生产商都报告了产量下降。霍罗姆巴庄园（Hacienda Choromba）的商务经理维埃拉·马丁内斯·瓦斯奎兹表示，该公司位于圣地亚哥附近的首都大区，本季收成“相对正常”。

“我们的产量并未下降，”她说，“我们预计下一季部分地区的产量会有所降低，特别是气温较低的地区，预计那里的橄榄产量会略有减少。但就产量而言，上个产季对我们来说是个好年景。”

马丁内斯·瓦斯奎兹承认，缺乏新的橄榄树种植是导致智利橄榄油产量长期下滑的原因之一。不过，她表示乔罗姆巴庄园计划在今年年底前再种植100公顷橄榄树。

“我们将种植约100公顷，使总种植面积达到700公顷，”她说，“我们确实在扩大种植规模，但这是因为我们正在移除部分核桃树，并用橄榄树取而代之。”

尽管产量有所下降，但智利橄榄油协会（ChileOliva）报告称，2026年上半年橄榄油出口额创下历史新高，达到近3500万美元（3100万欧元），较上年同期增长32%。

虽然产量趋势推动了部分增长，但莫格利亚表示，智利橄榄油正日益被公认为高品质产品。

美国和巴西仍是智利的主要出口目的地，两者合计占出口总量的80%，占出口总值的82%。西班牙位居第三。

“我们的主要市场是巴西，”洛瓦扎诺表示，“2026年初，欧洲产品的零售价格在当地急剧下跌，但我们在下半年成功挽回了相当一部分出口量。”

阿隆索橄榄油公司也是今年报告出口增长的企业之一。

“今年我们的出口量有所增长。我们的主要市场是美国、墨西哥、日本和台湾，”雷耶斯表示，“我们在所有这些市场都看到了特别积极的增长，当地消费者越来越重视具有国际声誉的高端橄榄油。”

他补充道，该公司并未受到美国7月对智利橄榄油出口征收12.5%关税的影响。

“到目前为止，我们尚未感受到任何影响。由于我们专注于高端市场，我们的消费者对价格的敏感度较低，”他说。 “尽管如此，当前形势促使我们通过加强在欧洲和亚洲的市场布局来实现业务多元化，从而降低对单一市场的依赖。鉴于我们在美国的市场历史及其消费者的特点，美国仍然是我们的一项战略市场。”

莫格利亚也认同，美国关税并未对智利橄榄油出口商造成显著影响。

“但当然，这对智利产品来说是一个复杂的问题，政府正在努力解决，”她说。

与此同时，洛瓦扎诺表示，美国关税确实影响了“南方橄榄”（Olivos del Sur）的出口，这使该公司相对于欧洲竞争对手略占优势，但在与其他国家生产商的竞争中却处于劣势。

“这为我们提供了与美国主要橄榄油供应国西班牙竞争的机会，”他说，“然而，突尼斯和摩洛哥等国则凭借较低的关税甚至零关税，获得了更大的市场渗透率。”

“正因如此，尽管美国对我们而言仍然是一个非常具有战略意义的市场，但我们也正寻求加强与加拿大等国家的合作关系，”洛瓦扎诺补充道。

马丁内斯·瓦斯奎兹表示，美国也是霍罗姆巴庄园（Hacienda Choromba）的一个重要市场，该庄园约一半的橄榄油以散装形式销往美国装瓶商。

尽管她认同关税并非主要障碍，但她表示，关税可能上涨或下调带来的不确定性，使得交易结构的制定变得更加困难。

霍罗姆巴庄园将其剩余一半的橄榄油在智利装瓶销售。马丁内斯·瓦斯奎斯指出，智利经济连续两个季度萎缩后陷入技术性衰退，这已对消费者支出造成压力。

“一切都变得昂贵得多，生活成本显著上升，”马丁内斯·瓦斯奎兹说道，“通货膨胀仍然是一个主要问题。因此，橄榄油消费——我指的是超市里销售的包装零售产品——已经下降。”

“因此，从消费者在货架上选购的情况来看，这一品类的销量已经萎缩，”她补充道。 “人们的工资根本不如从前那么值钱了，所以购买力下降了。至于购买橄榄油，人们往往会想：‘我还是买其他非橄榄油的油，比如菜籽油或葵花籽油，因为更便宜。’”