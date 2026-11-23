根据乌拉圭畜牧、农业和渔业部的数据，2026年该国橄榄油产量连续第二年增长，达到1,300公吨。

2026年的产量超过了2025年的1,273吨和2024年的614吨，尽管产量仍比过去五年的平均水平低10%。

全国范围内的生产商受益于厄尔尼诺现象的到来，这有助于缓解2023年和2024年长期干旱造成的严重缺水问题。此前，这些不利条件曾导致2024年的收成创下历史新低。

2026年收获季前的丰沛冬季降雨，加上随后晴朗干燥的夏季，促进了全国范围内果实的良好坐果。许多生产商还报告称，橄榄油出油率高于平均水平。

据该部称，用于榨油的橄榄产量超过1100万公斤，另有6,065公斤用于生产鲜食橄榄。该部调查的33家榨油厂自行报告的数据显示，平均出油率为11.7%。

该部数据还表明国内市场状况相对良好，生产商报告称，其橄榄油的64%销往乌拉圭国内市场，另有20%用于出口。

巴西、西班牙和美国仍是乌拉圭橄榄油的主要出口目的地，此外还有少量橄榄油出口至邻国阿根廷。

尽管产量和出口量均呈上升趋势，乌拉圭仍是橄榄油的净进口国。西班牙对外贸易研究所（ICEX）最近的一份报告将该国列为西班牙橄榄油出口商的战略市场。

据ICEX数据显示，2025年乌拉圭进口了2,200吨橄榄油，价值1,160万美元（1,060万欧元），而同期出口量为285吨，价值120万美元（110万欧元）。

该研究所表示，近年来乌拉圭的橄榄油消费量有所增加，人均消费量达到0.5升。2025年，西班牙是乌拉圭最大的橄榄油供应国，其次是阿根廷和意大利。

“由于人们对健康的日益关注以及对高品质产品的偏好，特级初榨橄榄油正日益受到重视，”ICEX写道。“橄榄油保持着高端产品的形象，尽管中端市场细分领域的增长正在推动更广泛人群的消费。”

尽管西班牙出口商认为乌拉圭市场具有“巨大的增长潜力”，但一些当地生产商担心，进口量的增加将削弱国内产业。

生产商向《橄榄油时报》透露，越来越多的乌拉圭企业开始进口橄榄油，以应对收成波动并履行超市严格的供货合同。

一些生产商和行业利益相关者还私下表达了担忧，担心乌拉圭企业将进口橄榄油进行灌装，并标注为“乌拉圭产”。

据生产商称，尽管瓶子、植物检疫产品及其他投入成本持续上涨，但这些趋势却帮助乌拉圭橄榄油价格保持相对稳定。整体通胀也加剧了压力，政府数据显示，今年以来通胀率已上升4.82%。

据该部称，乌拉圭橄榄油的平均税前散装销售价格达到388乌拉圭比索（8.77欧元），而平均零售价为每升478.6比索（10.80欧元）。

当地生产商的一大竞争优势在于，从欧盟进口的橄榄油需缴纳8.4%的关税。

然而，根据欧盟与南方共同市场（Mercosur）签署的自由贸易协定（乌拉圭是该组织四个成员国之一），一旦协定生效，该关税将在未来十年内逐步取消。

“吸引消费者从种子油转向橄榄油具有巨大的增长潜力，”ICEX在报告中写道。“欧盟-南方共同市场协定将逐步提升欧洲橄榄油的竞争力。”

报告总结道：“特级初榨橄榄油、有机产品以及创新包装形式的市场机遇正在不断扩大，特别是在年轻消费者群体中。”