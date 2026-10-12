撒丁岛发现新的“蓝色地带”，当地女性寿命格外长

研究人员在撒丁岛中部发现了一个新的长寿热点地区，该村庄的女性生存率极高，这使其有别于该岛最初的“蓝色地带”。

博洛塔纳坐落于撒丁岛中部的马尔吉内地区，当地百岁老人比例极高，是撒丁岛平均水平的十倍，也是美国平均水平的十一倍。女性的长寿现象尤为显著，她们的高龄生存率可与世界上最长寿的人群相媲美。

我们社区的许多人至今仍遵循着一种与乡村传统和田园生活节奏紧密相连的生活方式。 ——贾科莫·尼埃杜，特拉库扎

在参与了一项旨在探究这一非凡长寿现象背后人口统计学因素的研究后，研究员丹·布特纳将努奥罗省的这个小山村认定为新的“蓝色地带”。

“蓝色地带”是指以非凡长寿著称的地区，当地居民百岁以上人口的比例远高于平均水平，慢性病发病率较低，这可能反映了其健康的饮食和生活方式。

这一术语源于萨萨里大学的詹尼·佩斯和鲁汶大学的米歇尔·普兰开创性的人口学研究——在研究的早期阶段，他们曾用蓝色圆圈在地图上标出撒丁岛的长寿社区。布特纳后来与这两位研究人员及其他科学家合作，共同调查全球各地的长寿热点地区。

研究团队首先在撒丁岛中东部的巴尔巴吉亚和奥利亚斯特拉地区，识别出一组因非凡长寿和健康生活方式而闻名的14个市镇，并于2004年将该地区命名为全球首个“蓝色地带”。

“新发现的撒丁岛博洛塔纳‘蓝色地带’具有独特性，距离20多年前首次确定的‘蓝色地带’约110公里，”作为该研究与布特纳共同作者的佩斯表示。

“在本次研究中，我们从市政民事登记处获取了人口统计信息，同时将历史教区登记册作为独立数据源，用于数据的交叉验证，”佩斯解释道。

“具体而言，我们通过比对人口登记数据、父母身份、家庭关系及其他身份识别信息，将民事出生记录与后续的民事记录以及（如有）教区记录进行关联。必要时，还会重建家谱时间线，以排除与兄弟姐妹或同名亲属的关联。”

新被命名为“蓝色地带”的博洛塔纳坐落于撒丁岛中部的马尔吉内山区。（照片由贾科莫·尼埃杜拍摄，Terracuza提供）

该研究主要聚焦于2021年至2025年期间，当时博洛塔纳的平均常住人口为2,266人，其中包括10名100岁及以上老人。 这相当于每10万居民中约有442名百岁老人，其中女性的长寿优势最为显著。

研究人员还分析了2020年的数据，以考量新冠疫情的潜在影响，并进行了涵盖2015年至2019年的同期对照分析。

他们发现，年满70岁的女性预期寿命还有20.85年，而其中13.83%的女性能活到100岁。这两个数字均超过了同期努奥罗省和意大利的平均水平及最高年度记录值。

与“人类死亡率数据库”提供的国际基准相比，博洛塔纳女性的预期寿命估计值也名列前茅，在两项指标上均仅次于香港，位居第二。

总体而言，博洛塔纳女性展现出了国际上记录中最理想的晚年生存状况之一。她们从70岁活到100岁的概率是美国女性的3倍多。

研究人员指出，2021年至2025年间博洛塔纳以女性为主的长寿优势，与撒丁岛最初“蓝色地带”中历史观察到的模式形成鲜明对比——在该地区，男性的长寿现象尤为显著，而两性之间的差异相对较小。

这种对比表明，撒丁岛非凡的晚年生存率可能在不同社区和不同时期呈现出不同的人口学模式。

“这种异质性可能反映了队列构成、环境、社会、行为或其他特定人群特征方面的差异，”佩斯解释道。

“多种机制都可能对观察到的显著女性生存优势起到作用，包括遗传背景、饮食模式、身体活动、家庭支持、社会凝聚力、居住连续性以及医疗服务的可及性。”

研究人员还回顾了历史饮食调查数据，并采访了当地医生，以更好地了解可能有助于该社区长寿的生活方式因素。

研究结果表明，当地的传统饮食以植物性食物为主，居民在一生的大部分时间里，每月仅食用肉类约五次。大部分食物均来自当地，包括居民自产的橄榄油、橄榄、奶酪和小麦。

尽管这些生活方式发现并非本研究的核心分析内容，但它们为解读人口统计学结果提供了背景信息。

“目前的人口统计学分析无法确定饮食和生活方式中的任何因素是否促成了所观察到的模式，也无法评估它们的相对重要性，”佩斯表示。

“需要开展个体层面的比较研究，以评估该村非凡长寿现象潜在的生物学、行为学和社会决定因素。我们目前正专注于这一研究方向。”

当地居民对博洛塔纳被指定为新的“蓝色地带”表示欢迎。镇议会会议上讨论了这一认可，佩斯在会上正式出示了一份证书，确认该市已被列入全球“蓝色地带”之列。

橄榄油是博洛塔纳居民饮食中的主食，他们的饮食习惯以植物性食物为主。（照片由贾科莫·尼杜拍摄，Terracuza提供）

陪同他出席的还有致力于推广当地及其传统文化的文化协会“奥尔米纳斯”（Ormìnas）主席萨尔瓦托雷·佩德（Salvatore Pedde），以及卡利亚里国家档案馆档案学、古文字学与外交文书研究学院的维托里奥·罗梅里奥（Vittorio Romerio）。两人均参与了此次人口学研究。

“这一认可对我们的社区意义重大，因为它彰显了我们的身份、文化和传统，”博洛塔纳市长弗朗切斯科·曼科尼告诉《橄榄油时报》。

“在促成我们社区非凡长寿的诸多因素中，健康饮食无疑是关键要素之一。橄榄油是我们农业传统的重要标志之一，它一直是我们饮食中的核心，至今仍作为各种传统菜肴的原料被日常使用。”

博洛塔纳的橄榄种植者中，有贾科莫·尼埃杜（Giacomo Nieddu），他在环绕村庄的山坡上的特拉库扎（Terracuza）庄园生产特级初榨橄榄油。去年，研究人员在与当地社区互动期间，曾走访了该农场。

“这一认可印证了我们的愿景，并强化了我们作为优质特级初榨橄榄油生产者的承诺——这种橄榄油的健康益处已广受认可，”尼杜告诉《橄榄油时报》。

他的橄榄园中，许多树龄已达数百年，散布在陡峭的梯田上——在当地，橄榄种植被视为一种“英雄式”的耕作方式。通过特拉库扎庄园，尼杜一直领导着一项修复项目，旨在复兴该地区废弃的果园并保护当地景观。

该公司还积极推广当地橄榄品种，包括博萨纳（Bosana）、马略卡（Majorca）和卡里亚西纳（Cariasina），并利用这些品种生产传统工艺的食用橄榄。

“除了橄榄油和均衡的饮食外，保持健康的生活方式也至关重要，”尼杜补充道。“我们社区的许多人仍然遵循一种与乡村传统和乡村生活节奏紧密相连的生活方式，这无疑有助于人们的福祉。”