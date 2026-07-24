Spanische Olivenölbranche startet Marketingkampagne in den USA im Wert von 25 Millionen US-Dollar

„Olive Oils from Spain“ hat eine dreijährige Kampagne im Umfang von 25 Millionen Dollar gestartet, die darauf abzielt, den Bekanntheitsgrad von spanischem Olivenöl bei den amerikanischen Verbrauchern zu steigern.

„Olive Oils from Spain“ hat eine dreijährige Kampagne im Umfang von 25 Millionen Dollar gestartet, um spanisches Olivenöl in den Vereinigten Staaten zu bewerben.

Die landesweite Kampagne mit dem Titel „All in a Drop“ wurde bei einer Veranstaltung im Rockefeller Center in New York City vorgestellt, nur wenige Tage nachdem Spanien das WM-Finale auf der anderen Seite des Hudson River in New Jersey gewonnen hatte. Die kulinarische Leitung der Veranstaltung übernahm der Koch und Bestsellerautor Andy Baraghani.

„Wir waren schon oft hier, aber für uns ist es wie das erste Mal. Es ist, als würden wir uns hier erneut vorstellen. “ – Teresa Pérez, Direktorin von „Olive Oils from Spain“

Die Initiative wird Fernseh- und Außenwerbung mit kulinarischen Veranstaltungen, Partnerschaften mit Köchen, Kooperationen mit Kreativen und digitalem Storytelling kombinieren. Laut den Verantwortlichen der Kampagne zielt die Aktion darauf ab, jüngere Verbraucher anzusprechen und die Amerikaner dazu anzuregen, die Herkunft, die Sorten und die kulinarischen Verwendungsmöglichkeiten von spanischem Olivenöl zu entdecken.

Die Organisatoren nutzten den Start der Kampagne, um den Gästen die spanische Tradition der „Sobremesa“ näherzubringen – den Brauch, nach dem Essen noch am Tisch zu verweilen, um sich zu unterhalten und Zeit miteinander zu verbringen.

Die Kampagne präsentiert diese Tradition als Ausdruck der spanischen Esskultur, in der Mahlzeiten nicht nur als Gelegenheiten zum Essen, sondern auch als Chancen zum Zusammenkommen und zur Stärkung persönlicher Beziehungen betrachtet werden.

„Genau wie die spanische Fußballnationalmannschaft, die nicht nur auf einzelne Stars setzt, sondern als Team zusammenarbeitet, glauben [wir], dass die größten Chancen noch vor uns liegen“, sagte Teresa Pérez, Direktorin von „Olive Oils from Spain“.

Baraghani bereitete die Speisen für die Auftaktveranstaltung zu und sprach über den Einfluss von spanischem nativem Olivenöl extra auf seine Küche.

„Spanisches natives Olivenöl extra ist etwas ganz Besonderes“, sagte er. „Es ist mehr als nur Olivenöl. Es ist ein Erlebnis.“

Die Kampagne startet zu einem Zeitpunkt, an dem die Vereinigten Staaten nach wie vor einer der weltweit größten und am stärksten von Importen abhängigen Olivenölmärkte sind.

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Der Olivenölverbrauch in den USA erreichte im Erntejahr 2023/24 398.000 Tonnen, was laut dem Internationalen Olivenrat (IOC) einem Anstieg von 22 Prozent gegenüber dem vorangegangenen Jahrzehnt entspricht.

Bei einer geschätzten Inlandsproduktion von etwa 10.000 Tonnen machen Importe laut IOC etwa 96 Prozent des im Land konsumierten Olivenöls aus.

Die US-Olivenölimporte erreichten im Erntejahr 2024/25 vorläufig 437.309 Tonnen, was laut dem Marktbericht des IOC vom Februar und März 2026 einem Anstieg von 20,6 Prozent gegenüber der vorangegangenen Saison entspricht.

Spanien, Italien, Tunesien und die Türkei lieferten zusammen 88,6 Prozent dieser Importe. Die US-Einkäufe aus Spanien stiegen im Erntejahr um 20,1 Prozent, während die Importe aus Italien um 19,2 Prozent, die aus Tunesien um 33,3 Prozent und die Lieferungen aus der Türkei um neun Prozent zunahmen.

Die Zahlen unterstreichen, warum der amerikanische Markt für den spanischen Olivenölsektor nach wie vor von zentraler Bedeutung ist. Das IOC schätzte die spanische Produktion im Erntejahr 2024/25 auf 1,419 Millionen Tonnen, was einem Anstieg von 66 Prozent gegenüber der vorangegangenen Ernte entspricht.

Der Aufschwung folgte auf zwei schwierige Saisonen, die von Dürre und extremer Hitze geprägt waren, was die Produktion stark reduzierte und zu Rekordpreisen in der gesamten Branche beitrug.

„Wir sind ein zuversichtlicher Lieferant“, sagte Pérez. „Wir waren schon oft hier, aber für uns ist es wie beim ersten Mal. Es ist, als würden wir uns hier erneut vorstellen.“

„Olive Oils from Spain“ ist die Werbemarke der spanischen Branchenorganisation für Olivenöl, einer gemeinnützigen Vereinigung, die Erzeuger, Genossenschaften, Ölmühlen, Abfüller und Exporteure vertritt.

Nach Angaben der Organisation gibt es in Spanien mehr als 200 Olivensorten, 34 geschützte Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben sowie etwa 250.000 in diesem Sektor tätige Bauernfamilien.

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Die Kampagne wird diese Vielfalt nutzen, um den Verbrauchern die unterschiedlichen Geschmacksrichtungen und kulinarischen Anwendungsmöglichkeiten spanischer Olivenöle näherzubringen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf den Sorten Arbequina, Picual und Hojiblanca, drei der bekanntesten Sorten des Landes.

Öle der Sorte „Arbequina“ werden im Allgemeinen mit delikaten, fruchtigen Aromen assoziiert, während Öle der Sorte „Picual“ oft kräftiger, bitterer und pfeffriger sind. Aus der Sorte „Hojiblanca“ entstehen typischerweise ausgewogene Öle mit krautigen Noten.

Vertreter der Kampagne erklärten, dass das Verständnis dieser Unterschiede die Verbraucher dazu anregen könnte, Olivenöle gezielt für bestimmte Speisen und Zubereitungsarten auszuwählen, anstatt Olivenöl als ein einziges, einheitliches Produkt zu betrachten.

Der Fernsehspot wurde vom kanadisch-amerikanischen Filmemacher Andrew De Zen gedreht. Außerdem sind Außenwerbemaßnahmen auf Plakatwänden, in U-Bahn-Stationen und an Bushaltestellen in Städten im ganzen Land geplant.

Weitere kulinarische Veranstaltungen, digitale Inhalte und Kooperationen mit Köchen und Online-Influencern sollen bis 2026 und darüber hinaus fortgesetzt werden.

Pérez erklärte, die Kampagne solle amerikanische Verbraucher dazu anregen, die Herkunft und die Eigenschaften der von ihnen gekauften Olivenöle zu berücksichtigen.

Die Investition in Höhe von 25 Millionen US-Dollar spiegelt Spaniens Bestreben wider, seine Position auf dem wachsenden, aber zunehmend umkämpften US-amerikanischen Olivenölmarkt zu festigen.