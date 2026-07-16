Brasilien führt ein Premium-Gütesiegel ein, um Olivenöle der Spitzenklasse hervorzuheben

Ein neues Zertifizierungsprogramm in Brasilien legt Qualitätsstandards fest, die deutlich über denen der Kategorie „Natives Olivenöl extra“ liegen, da die Erzeuger bestrebt sind, das Vertrauen der Verbraucher zu stärken und einheimische Olivenöle von importierten Konkurrenzprodukten abzuheben.

„Heutzutage kann ein Großteil der aus dem Ausland stammenden Produkte kaum noch als natives Olivenöl extra bezeichnet werden. Die Idee ist, Super-Premium-Olivenöle der Kategorie ‚extra vergine‘ auf den Markt zu bringen und den brasilianischen Verbrauchern zu vermitteln, wie ein wirklich hochwertiges Olivenöl schmeckt“, erklärte Flávio Obino, Präsident von Ibraoliva, dem brasilianischen Verband der Olivenölproduzenten, gegenüber der Olive Oil Times.

In Rio Grande do Sul, Brasiliens führendem Olivenöl-Produktionsstaat, hat Ibraoliva das Zertifizierungsprogramm „Selo Premium Origem e Qualidade RS“ entwickelt, das natives Olivenöl extra als Mindeststandard ansieht und gleichzeitig Olivenöle auszeichnet, die deutlich strengere Qualitätsstandards erfüllen.

Das Programm, das nun bereits in seiner zweiten Saison läuft, zertifiziert einzelne Chargen von nativem Olivenöl extra, das aus Oliven hergestellt wird, die innerhalb des Bundesstaates angebaut und gepresst wurden und Qualitätsparameter erfüllen, die über die traditionell für diese Kategorie geforderten Anforderungen hinausgehen.

Gemäß den Programmregeln müssen Olivenmühlen beim brasilianischen Landwirtschaftsministerium und bei „Produtos Premium“, dem staatlichen Programm zur Anerkennung lokaler Produkte mit hoher Wertschöpfung, registriert sein.

Bei der Bewertung werden die Herkunft der Oliven, die physikalisch-chemischen Eigenschaften und die sensorische Qualität berücksichtigt. Während natives Olivenöl extra einen freien Säuregehalt von bis zu 0,8 Prozent aufweisen darf, dürfen Öle, die das „Premium“-Siegel anstreben, 0,3 Prozent nicht überschreiten.

Obino verwies zudem auf strengere Parameter für die UV-Absorption, darunter K232, K270 und ΔK, sowie auf die sensorische Anforderung von null Mängeln und einen medianen Fruchtigkeitswert von mindestens drei – unabhängig davon, ob die Früchte grün oder reif sind –, was auf Frische und Übereinstimmung mit den Standards für hochwertiges natives Olivenöl extra hinweist.

Zur Bewerbung reichen die Erzeuger zwei 250-Milliliter-Flaschen aus jeder Charge ein, wobei Ibraoliva-Flaschen ohne kommerzielle Etiketten verwendet werden, die jedoch mit Marke, Chargennummer und der Angabe, ob es sich um ein sortenreines Öl oder eine Mischung handelt, gekennzeichnet sind. Eine Flasche wird analysiert, während die andere als Gegenprobe aufbewahrt wird. Jeder sensorische Mangel führt zum Ausschluss der Charge.

Laut Obino ist das charakteristische Merkmal des Programms, dass das Siegel einzelnen Chargen und nicht den Erzeugern als Ganzes verliehen wird.

„Das ist entscheidend, da einzelne Chargen identifizierbar sein müssen“, sagte Obino. „Hier gibt es kein Wunder der Vervielfältigung von Siegeln. Ich habe eine bestimmte Charge, die einer physikalisch-chemischen und sensorischen Analyse unterzogen wird, und nur diese Charge erhält das Premium-Siegel. Der Hersteller darf dieses Siegel nicht für andere Chargen oder für Olivenöle verwenden, die nicht zertifiziert wurden. Es muss sich um eine einzelne, identifizierbare Charge handeln.“

Obino erklärte, dieser Ansatz vermeide Verwirrung, die entsteht, wenn Auszeichnungen pauschal auf das gesamte Sortiment eines Herstellers angewendet werden. „Manchmal schicken Leute ihr absolut bestes Olivenöl zu einem internationalen Wettbewerb, gewinnen und verwenden diese Medaille dann für jedes Olivenöl, das sie produzieren. In unserem System ist das Siegel streng an identifizierbare Chargen gebunden“, sagte er.

Für Obino ist das Siegel mehr als nur ein Marketinginstrument. Es ist Teil einer umfassenderen Bemühung, Vertrauen in einheimisches Olivenöl aufzubauen und die Verbraucher in einem Markt aufzuklären, der nach wie vor von Importen dominiert wird. Da brasilianische Erzeuger bei Preis und Menge nicht mit großen ausländischen Anbietern konkurrieren können, müsse sich die Branche durch Qualität, Rückverfolgbarkeit und Verbraucheraufklärung von der Konkurrenz abheben, sagte er.

„Unser Fokus liegt ganz auf dem Super-Premium-Segment“, sagte Obino. „Derzeit konzentrieren wir uns ausschließlich auf Verbraucher mit höherer Kaufkraft, also diejenigen, die bereit sind, für ein hochwertiges Olivenöl mehr zu bezahlen.“

Diese Strategie findet bei Produzenten wie Capolivo großen Anklang. Carolina Capoani, Marketing- und Kommunikationsleiterin des Unternehmens, erklärte, die Zertifizierung sei „weit mehr als nur ein Siegel“ für Produzenten, die hochwertige brasilianische Olivenöle hervorheben möchten.

„Es ist eine fachliche Anerkennung, die die Exzellenz des in Rio Grande do Sul produzierten Olivenöls bescheinigt und die Arbeit wertschätzt, die von der Bewirtschaftung der Olivenhaine bis zur Gewinnung und Abfüllung geleistet wird“, erklärte sie gegenüber der Olive Oil Times.

Capoani erklärte, der sensorische Bewertungsprozess sei eine der größten Stärken des Programms. „Die Olivenöle werden von geschulten Fachleuten analysiert, die positive Eigenschaften wie Fruchtigkeit, Bitterkeit und Schärfe sowie das Fehlen von Mängeln überprüfen“, sagte sie. „Dies bietet den Verbrauchern eine zusätzliche Garantie, dass sie ein Produkt erwerben, das strenge Qualitätskriterien erfüllt.“

Sie fügte hinzu, dass das Siegel auch dazu beitragen könnte, die seit langem bestehende Wahrnehmung zu ändern, dass importierte Olivenöle von Natur aus überlegen seien.

„Obwohl historisch gesehen immer noch die Auffassung vorherrscht, dass importierte Olivenöle überlegen sind, ändert sich diese Sichtweise zunehmend, da brasilianische Olivenöle bei internationalen Wettbewerben Anerkennung finden und eine Qualität aufweisen, die mit den besten der Welt vergleichbar ist“, sagte Capoani. „Zertifizierungen sorgen für Glaubwürdigkeit, bieten Verbrauchern eine verlässliche Orientierungshilfe und stärken das Vertrauen in die lokale Produktion.“

Die lokale Produktion ist nach wie vor begrenzt, doch für die Saison 2026 wird ein Rekord erwartet. „Wir haben schlichtweg keine Möglichkeit, in großem industriellen Maßstab zu produzieren“, sagte Obino. „Wir sind jedoch auf dem besten Weg, in diesem Jahr den brasilianischen historischen Rekord zu brechen. Wir dürften in ganz Brasilien rund 1,5 Millionen Liter erreichen und damit unsere ursprüngliche Prognose von einer Million übertreffen.“

„Für uns ist das enorm, denn unser bisheriger Rekord lag bei 640.000 Litern“, fügte er hinzu. „Wir wachsen um mehr als 100 Prozent im Vergleich zu unserem bisherigen Bestwert, aber selbst dann werden wir höchstens zwei Prozent des landesweiten Olivenölverbrauchs ausmachen.“

Dieser begrenzte Marktanteil, so argumentierte er, untermauere die Logik hinter dem Premium-Siegel. „Wenn wir bei dieser Zielgruppe zwei Prozent des Verbrauchs in Brasilien erreichen können, ist es für uns völlig in Ordnung, die restlichen 98 Prozent den Standardölen aus den Supermarktregalen zu überlassen“, sagte Obino.

Er fügte hinzu, dass die Resonanz der Verbraucher ermutigend sei, auch wenn sich die Einzelhändler weiterhin auf das Absatzvolumen konzentrieren. „Unsere Auswertung zeigt, dass die Verbraucher sehr positiv auf das Premium-Siegel reagieren“, sagte er. „Die Einzelhändler konzentrieren sich jedoch weiterhin auf das Absatzvolumen, das wir nicht liefern können.“

„Glücklicherweise bilden sich unsere Verbraucher weiter, und dieser Wandel ist unumkehrbar. Wer einmal echtes, authentisches Olivenöl probiert hat, greift nicht mehr zu handelsüblichen Supermarkt-Importen“, so Obino.

Ähnliche Debatten finden derzeit in Europa statt, wo Produzenten und Branchenverbände nach Wegen suchen, Super-Premium-Olivenöle von der breiter gefassten Kategorie „natives Olivenöl extra“ abzugrenzen.

„Ibraoliva ist sehr daran interessiert, sich dieser Bewegung in Europa für Super-Premium-Olivenöl von höchster Qualität anzunähern, um eine klare Abgrenzung zu den Olivenölen von sehr geringer Qualität zu schaffen, die nach Brasilien gelangen und unseren lokalen Super-Premium-Markt in gewisser Weise behindern“, sagte Obino.

Obino bezeichnete den Klimawandel als „enorme Herausforderung“ und merkte an, dass „Brasilien völlig ungünstige Bedingungen für den Olivenanbau hat“.

„Im Süden des Landes, wo sich die meisten Erzeuger konzentrieren, herrscht hohe Luftfeuchtigkeit und es mangelt an beständiger Winterkälte“, erklärte er.

Obino erklärte, dass brasilianische Erzeuger bereits in der Mahlphase gute Leistungen erbringen, wobei die größte Herausforderung darin bestehe, unter schwierigen klimatischen Bedingungen konstante Ergebnisse in den Olivenhainen zu erzielen. „Was die zweite Phase, den Verarbeitungsprozess, betrifft, sind unsere Ergebnisse bereits hervorragend“, sagte er. „Unsere Oliven werden viel früher als üblich geerntet; dies bedeutet zwar geringere Olivenölerträge, verleiht dem Öl jedoch eine höhere Stabilität, Haltbarkeit und chemische Qualität.“

Er hob außerdem die Bemühungen hervor, das wissenschaftliche und technische Fachwissen durch Partnerschaften mit dem uruguayischen Olivenverband, die Unterstützung durch die CAF (Entwicklungsbank für Lateinamerika und die Karibik) sowie eine mögliche Zusammenarbeit mit Forschern des Internationalen Olivenrats zu stärken.

„Unsere Strategie ist es nicht, allen alles recht zu machen“, schloss Obino. „Es geht darum zu zeigen, dass Brasilien Olivenöl der Spitzenklasse produzieren kann und dass die Verbraucher die Möglichkeit haben, dieses zu erkennen.“