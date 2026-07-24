Globale Initiative will traditionelle Ernährungsweisen bewahren, bevor sie verschwinden

Wissenschaftler warnen davor, dass die Globalisierung traditionelle Ernährungsweisen rasch verdrängt und damit das kulinarische Wissen ganzer Generationen sowie unersetzliche Möglichkeiten für die biomedizinische Forschung zunichte macht.

Ein riesiger Schatz an menschlichem Wissen über Lebensmittel, deren Verarbeitung und deren Auswirkungen auf die Gesundheit schwindet und könnte für immer verloren gehen.

Forscher haben eine weltweite Initiative ins Leben gerufen, um traditionelle Ernährungsweisen rund um den Globus zu untersuchen, da diese durch die Globalisierung des Ernährungssystems zunehmend unter Druck geraten.

Es geht um mehr als nur Gerichte. Dazu gehört auch der soziale und ökologische Kontext der Ernährungsweise. – Quirijn de Mast, Forscher

In einem kürzlich in „Nature Medicine“ veröffentlichten Kommentar stellten Wissenschaftler aus einem Dutzend Ländern die „World Diet Initiative“ vor, ein langfristiges Projekt, das die Bewahrung traditionellen Ernährungswissens mit strenger biomedizinischer Forschung verbindet.

Die Forscher warnen davor, dass lokal verwurzelte Ernährungssysteme in beispiellosem Tempo durch zunehmend homogene Ernährungsweisen verdrängt werden, die reich an industriell verarbeiteten Lebensmitteln, raffinierten Kohlenhydraten, Zucker und gesättigten Fetten sind.

Sobald diese Ernährungssysteme aus dem Alltag verschwinden, können Wissenschaftler zwar möglicherweise ihre Rezepte rekonstruieren. Die biologischen Auswirkungen ihres Verzehrs über ein ganzes Leben hinweg oder über Generationen hinweg lassen sich jedoch nicht nachbilden.

„Ich war letzte Woche in Pompeji und habe dort gesehen, wie Menschen erklärten, dass sie die alten Rezepte noch immer wiederherstellen können – was die Menschen in Pompeji damals aßen“, sagte Quirijn de Mast, Erstautor des Kommentars und einer der Forscher hinter der Initiative, gegenüber der Olive Oil Times.

„Man kann also später rekonstruieren, was die Menschen damals gegessen haben“, fügte er hinzu. „Aber selbst in einem solchen Fall ist es sehr schwierig, die biologische Belastung zu rekonstruieren.“

De Mast ist außerordentlicher Professor für globale Gesundheit und Reisemedizin am Radboud University Medical Center in den Niederlanden.

Er erklärte, dass Forscher die Möglichkeit verlieren, Menschen zu untersuchen, die seit ihrer Kindheit diesem Ernährungssystem ausgesetzt waren, wenn eine Gemeinschaft den gewohnheitsmäßigen Verzehr einer traditionellen Ernährung einstellt.

Auch ursprüngliche Zutaten, lokale Pflanzensorten, Fermentationsmikroorganismen und das Wissen über die Zubereitung bestimmter Speisen könnten verloren gehen.

„Das hören wir häufig von älteren Menschen“, sagte de Mast und bezog sich dabei auf Gemeinschaften in Afrika, in denen die Forscher tätig sind. „Die Jungen verlieren dieses Wissen einfach.“

Die World Diet Initiative definiert eine traditionelle Ernährung als ein historisch verwurzeltes Ernährungssystem, das über Generationen hinweg gepflegt und von einer Gemeinschaft als Teil ihrer Esskultur anerkannt wird.

Die Definition geht weit über charakteristische Gerichte oder Rezepte hinaus. Sie umfasst das, was Gemeinschaften anbauen, sammeln, kaufen oder tauschen, sowie saisonale Schwankungen und Zubereitungs- und Verarbeitungstechniken wie die Fermentierung.

„Es geht um mehr als nur Gerichte“, sagte de Mast. „Dazu gehört auch der soziale und ökologische Kontext der Ernährung.“

Er warnte jedoch davor, traditionelle Ernährungssysteme zu romantisieren.

„Wir wollen nicht behaupten, dass in der Vergangenheit alles besser war“, sagte er und fügte hinzu, dass traditionelle Ernährungsweisen nicht als „eingefrorenes Museumsstück“ betrachtet werden sollten.

Migration, Handel, Klima und kultureller Austausch haben sie schon immer verändert. Die Forscher warnen zudem davor, traditionelle Ernährungsweisen automatisch als gesünder anzusehen.

Stattdessen liegt ihr Wert zum Teil in der weitgehend unerforschten biologischen Vielfalt, für die sie stehen.

Die Initiative wurde teilweise durch Forschungen inspiriert, die de Mast und seine Kollegen in der Kilimandscharo-Region im Norden Tansanias durchgeführt hatten.

In einer randomisierten kontrollierten Studie, die 2025 in „Nature Medicine“ veröffentlicht wurde, rekrutierten die Forscher 77 gesunde junge Männer und untersuchten, was geschah, als Teilnehmer, die an eine überwiegend pflanzliche, ballaststoffreiche traditionelle Kilimandscharo-Ernährung gewöhnt waren, für zwei Wochen auf eine westliche Ernährung umstellten.

Eine weitere Gruppe vollzog den umgekehrten Wechsel. Eine dritte Gruppe ernährte sich weiterhin wie gewohnt nach westlichem Vorbild, fügte jedoch eine Woche lang „Mbege“ hinzu, ein traditionelles, fermentiertes Getränk aus Bananen und Hirse.

Der Übergang von der traditionellen Ernährung zur westlichen Ernährungsweise förderte entzündungsfördernde Veränderungen und veränderte Stoffwechselwege, die mit nichtübertragbaren Krankheiten in Verbindung stehen.

Die Umstellung von der westlichen Ernährung auf die traditionelle Ernährung hatte weitgehend entzündungshemmende Wirkungen, ebenso wie der Verzehr von Mbege.

Einige der Veränderungen hielten auch vier Wochen nach Ende der Intervention noch an.

„Bereits innerhalb von zwei Wochen konnten wir deutliche Veränderungen in der Funktion des Immunsystems feststellen“, sagte de Mast.

Die Ergebnisse waren besonders bedeutsam, da sich die meisten wissenschaftlichen Untersuchungen zu den biologischen Auswirkungen von Ernährungsmustern auf eine kleine Anzahl umfassend untersuchter Ernährungsweisen konzentriert haben, insbesondere auf die der Mittelmeerregion und Japans.

„Das hat uns bewusst gemacht, dass wir in Bezug auf Ernährungsweisen nur sehr wenige Diäten berücksichtigen und nur über wissenschaftliche Daten zu diesen verfügen, insbesondere zur mediterranen Ernährung“, sagte de Mast.

In dem neuen Artikel in „Nature Medicine“ wird darauf hingewiesen, dass sich die meisten Untersuchungen zu den biologischen Auswirkungen der Ernährung auf europäische und ostasiatische Bevölkerungsgruppen konzentriert haben, insbesondere auf die mediterrane und die japanische Ernährung.

Im Gegensatz dazu sind die Ernährungsweisen in Afrika, Lateinamerika, Süd- und Südostasien sowie im Pazifikraum vergleichsweise wenig erforscht, obwohl in vielen dieser Regionen Fettleibigkeit und ernährungsbedingte nichtübertragbare Krankheiten zunehmen.

„Sehen Sie nur, wie viel wir allein aus der mediterranen Ernährung gelernt haben“, sagte de Mast.

Die World Diet Initiative plant, die Evidenzbasis durch zwei sich ergänzende Komponenten zu erweitern.

Der „World Diet Atlas“ wird traditionelle Ernährungssysteme in einer standardisierten, frei zugänglichen Datenbank dokumentieren. Er wird Zutaten, Herkunft, Verarbeitungs- und Zubereitungsmethoden sowie Verhaltensweisen wie Essenszeiten, Zwischenmahlzeiten, Fasten und das gemeinsame Essen mit anderen erfassen.

Das „World Diet Project“ wird ausgewählte Ernährungsweisen anhand standardisierter biologischer Forschungsprotokolle untersuchen, sodass Wissenschaftler deren Auswirkungen auf das Immunsystem, den Stoffwechsel und das Mikrobiom bei verschiedenen Bevölkerungsgruppen vergleichen können.

De Mast erklärte, eine einheitliche Methodik sei unerlässlich, da die bestehende Forschung oft fragmentiert sei und Forscher unterschiedliche Technologien und Studiendesigns verwendeten, was direkte Vergleiche erschwere.

„Was wäre, wenn wir die Menschen zusammenbringen und nicht alles auf unterschiedliche Weise angehen, sondern versuchen, eine Art Blaupause zu verwenden?“, sagte er.

Die Initiative zielt außerdem darauf ab, langfristig eine föderierte Multi-Omics-Biobank aufzubauen, die die Ernährungsexposition mit Merkmalen des Immunsystems, des Stoffwechsels und des Mikrobioms verknüpft.

Da sich immer mehr Forscher der Initiative anschließen, erstrecken sich potenzielle Projekte von Tansania und Äthiopien bis nach Indien, Indonesien, Brasilien, Kanada und Europa.

„Indien ist ein Labor“, sagte de Mast. „Wenn es um Ernährungsvielfalt geht, ist Indien natürlich ein sehr gutes Beispiel.“

Afrika bietet zahlreiche weitere Beispiele für traditionelle Ernährungssysteme, die bislang nur unzureichend erforscht sind, darunter Äthiopien mit seinen alten Getreidesorten und Fermentationsverfahren.

„Dort gibt es eine alte Getreidesorte namens Teff, die fermentiert wird“, sagte de Mast. „Es ist ein Alltagsnahrungsmittel, eines ihrer Hauptnahrungsmittel. In anderen Regionen werden viel Hirse und Sorghum verzehrt.“

„Nehmen wir Teff“, fügte er hinzu. „Es enthält kein Gluten. Es verursacht nicht jene Blutzuckerspitzen, die wir anderswo beobachten.“

„Die traditionellen Ernährungsweisen in Äthiopien unterscheiden sich von allen anderen“, sagte de Mast.

Laut de Mast geht es nicht darum, jeden davon zu überzeugen, eine bestimmte traditionelle Ernährungsweise anzunehmen.

„Wir können aus diesen Erkenntnissen auch viel für uns gewinnen“, sagte er. „Ich sage nicht, dass wir alle anfangen sollten, so zu essen wie die Menschen in Äthiopien. Ganz und gar nicht.“

Stattdessen könnten Forscher bestimmte Lebensmittel, Zubereitungstechniken oder Kombinationen identifizieren, die das Spektrum wissenschaftlich fundierter Ernährungspraktiken erweitern könnten.

„Wenn man sich ansieht, wie sich unsere Ernährung in den letzten Jahren verändert hat – zumindest in den Niederlanden –, wird mittlerweile viel asiatische Küche konsumiert“, sagte de Mast. „Warum sollten wir nicht auch Elemente aus traditionellen Ernährungsweisen einbeziehen?“

De Mast beschrieb die World Diet Initiative als eine Bottom-up-Initiative und nicht als ein herkömmliches Forschungsprojekt mit einem festgelegten Endziel.

Die Forscher hoffen, dass sich die Initiative in den kommenden Jahrzehnten ausweiten wird und mehr Institutionen, Gemeinschaften und Geldgeber in eine koordinierte internationale Zusammenarbeit einbindet, um den Atlas zu entwickeln und vergleichbare biologische Studien länderübergreifend zu unterstützen.

„Die Website ist bereits online“, sagte de Mast. „Wir sind bereit, jetzt loszulegen.“

Über Tansania und Äthiopien hinaus bringt die Initiative Forscher zusammen, die sich in Ländern wie Indien, Indonesien und Brasilien mit diesem Thema beschäftigen und dort bereits aktiv sind.

„Wir hoffen wirklich, dass wir als Initiative wachsen können“, sagte de Mast.

„Ich halte es für wichtig, unseren Blickwinkel zu erweitern, denn es gibt noch so viel mehr zu lernen von allem, was es auf der Welt gibt“, schloss er.