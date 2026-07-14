Können Drohnen Europas traditionelle Oliventerrassen retten?

Von der Kartierung von Erosionsschäden bis hin zum Transport der Ernte – die Drohnentechnologie findet in Olivenhainen zunehmend Verbreitung, da die Erzeuger nach praktischen Lösungen für den Arbeitskräftemangel, die Wasserknappheit und die steigenden Produktionskosten suchen.

„Drohnen und Präzisionslandwirtschaft können als Teil der Digitalisierung der Landwirtschaft ein entscheidender Hebel für die Wettbewerbsfähigkeit traditioneller Olivenhaine in Bergregionen sein“, erklärte Agustín Andreu García, Direktor der spanischen Fundación JAV, gegenüber der Olive Oil Times.

Glücklicherweise hat Europa endlich erkannt, dass es eine Technologie zurückhält, die für die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Landwirtschaft von grundlegender Bedeutung ist – Agustín Andreu García, Fundación JAV

Die Fundación JAV ist ein öffentliches, gemeinnütziges Innovationszentrum für Agrartechnologie mit Sitz in Jaén, im Süden Spaniens, Europas größter Olivenöl-Anbauregion. Sie fördert digitale Technologien und Unternehmertum in der traditionellen Landwirtschaft.

Jüngste Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Drohnen eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung der Bodendegradation in den Olivenanbaugebieten des Mittelmeerraums spielen könnten.

Andere Studien unterstreichen die wachsende Bedeutung von Drohnen bei der Überwachung des Zustands der Kulturen und zur Unterstützung eines präzisen Managements in bergigen Olivenhainen.

Die Erzeuger nutzen die Technologie zunehmend für praktische Anwendungen, die von der Schädlingsbekämpfung über die Blattdüngung bis hin zum Bewässerungsmanagement reichen.

Laut Andreu trägt die digitale Landwirtschaft dazu bei, einige der anspruchsvollsten und gefährlichsten Aufgaben zu bewältigen, mit denen Landwirte an steilen Hängen und in unebenem Gelände konfrontiert sind.

„In bergigen Olivenhainen, wo die Hangneigungen und Höhenunterschiede erheblich sind, sind Pflanzenschutzmaßnahmen gegen die Olivenfruchtfliege, den Olivenmotten und die Pfauenfleckkrankheit sowie die Blattdüngung für die Landwirte besonders mühsam, kompliziert und manchmal sogar gefährlich“, sagte er.

„Drohnen erleichtern diese Arbeit erheblich – schnell, wirtschaftlich und effektiv –, da eine im Autopilot-Modus operierende Drohne auf abschüssigem wie auch auf ebenem Gelände gleichermaßen gut funktioniert“, fügte Andreu hinzu.

Moderne Drohnen können frühe Anzeichen von Schädlingsbefall und Wasserstress erkennen, sodass Landwirte früher eingreifen und die Bewässerung in Regionen optimieren können, in denen die Wasserressourcen zunehmend knapp werden.

„Mithilfe von Drohnen, die mit Multispektralkameras ausgestattet sind, lassen sich potenzielle Schädlingsbefälle und Wasserstresssituationen frühzeitig erkennen, was dazu beiträgt, den Einsatz von Bewässerungswasser zu optimieren, das in Olivenhainen in Bergregionen besonders knapp ist“, sagte Andreu.

In einer aktuellen Studie nutzten die Forscher die Photogrammetrie mit unbemannten Luftfahrzeugen, um hochauflösende digitale Geländemodelle von Flächen zu erstellen, die mit nachhaltigen Methoden bewirtschaftet wurden, darunter der Einsatz von Mulch und Biokohle.

Die Forscher analysierten, wie topografische und bewirtschaftungsbezogene Variablen die Bodendegradation beeinflussten.

Die aus Drohnen gewonnenen Daten erklärten bis zu 81 Prozent der Schwankungen bei der gemessenen Bodenerosion. Die Forscher stellten fest, dass die Erosion in erster Linie durch die natürliche Topografie – insbesondere die Steilheit und Länge der Hänge – sowie durch die Vegetationsdecke bestimmt wurde und weniger durch die spezifischen Mulch- oder Biokohle-Behandlungen.

Terrassierte Olivenhaine erstrecken sich über die steilen Hänge Kretas in Griechenland.

In gefährdeten Agrarlandschaften liefert die regelmäßige Überwachung per Drohne beispiellos detaillierte Informationen zur Beurteilung von Erosionsmustern und Feldbedingungen.

Andreu wies zudem auf neue Anwendungsmöglichkeiten hin, die sich noch in der Entwicklung befinden.

„Bei Drohnen mit Transportkapazitäten, wie beispielsweise der DJI Agras T70 oder T100, können Drohnen auch dabei helfen, die Ernte in Gebieten zu transportieren, die aufgrund steiler Hänge nur sehr schwer zugänglich sind“, sagte er.

Start-ups, die aus dem Ausbildungsprogramm der Fundación JAV für Drohnenpiloten hervorgegangen sind, führen bereits eine breite Palette landwirtschaftlicher Tätigkeiten durch.

„Dazu gehören Pflanzenschutzbehandlungen, die Blattdüngung mit Flüssig- und Granulatdüngern, die Bestäubung, die biologische Schädlingsbekämpfung durch das Aussetzen von Florfliegen und sterilen Männchen sowie die multispektrale Überwachung und Schädlingsbeobachtung“, so Andreu. „Der Transport der Ernte wird derzeit untersucht.“

Laut Miguel Córdoba von xFarm Technologies sind diese Möglichkeiten nicht mehr auf große landwirtschaftliche Betriebe beschränkt.

Bei seiner Rede auf dem jüngsten Olive Oil World Congress erklärte Córdoba, dass digitale Plattformen es mittelgroßen Erzeugern nun ermöglichen, Parzellen in Echtzeit zu überwachen, Bewässerung und Düngung zu optimieren, Befall durch die Olivenfruchtfliege zu erkennen und Feldarbeiten mit einer Präzision zu planen, die den meisten Erzeugern bisher nicht zur Verfügung stand.

Der zunehmende Einsatz von Präzisionssystemen aus der Luft in Olivenhainen ist Teil eines umfassenderen Wandels hin zur digitalen Landwirtschaft.

Auf dem Kongress vorgelegte Daten zeigten, dass die weltweiten Investitionen in digitale Innovationen für den Agrar- und Lebensmittelsektor im Jahr 2025 um 21 Prozent auf 11,5 Milliarden US-Dollar gestiegen sind.

Laut Andreu bestehen jedoch weiterhin erhebliche Hindernisse.

„Die größte Herausforderung ist die Regulierung“, sagte er. „Leider unterscheidet die europäische Gesetzgebung nach wie vor nicht zwischen Sprühbehandlungen aus der Luft, die mit Drohnen durchgeführt werden, und solchen, die mit Flugzeugen erfolgen, obwohl die Sprühverteilung bei Drohnen äußerst präzise ist.“

Andreu erklärte, dass sich die Sprühwolke einer Drohne nur auf etwa 10 Meter erstreckt, verglichen mit rund 40 Metern bei einer an einem Traktor montierten Sprühvorrichtung und etwa 150 Metern bei einem Flugzeug.

Seiner Ansicht nach bremst der derzeitige Rechtsrahmen die Einführung einer Technologie, die besonders dort nützlich sein könnte, wo der Einsatz von Bodenmaschinen schwierig oder gefährlich ist.

„Glücklicherweise hat Europa endlich erkannt, dass es eine Technologie zurückhält, die für die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Landwirtschaft von grundlegender Bedeutung ist“, sagte Andreu.

Er bezog sich dabei auf Ende 2025 verabschiedete Gesetzesänderungen, die darauf abzielen, die nationalen Vorschriften so anzupassen, dass eine größere Gleichwertigkeit zwischen bodengestützten und drohnenbasierten Pflanzenschutzmaßnahmen hergestellt wird.

Weitere Hindernisse für die Einführung sind die schlechte Netzabdeckung in ländlichen Gebieten, die eingeschränkte Interoperabilität zwischen digitalen Plattformen sowie kultureller Widerstand seitens der Landwirte.

Mit Drohnen aufgenommene Multispektral- und Wärmebilder können den Erzeugern zudem dabei helfen, den Gesundheitszustand des Blätterdachs und die Fruchtentwicklung zu überwachen, was fundiertere Entscheidungen über den Erntezeitpunkt ermöglicht.

Die Erfassung von Luftbilddaten ist jedoch nur ein Teil des Prozesses. Landwirte benötigen oft Agrarwissenschaftler und spezialisierte Dienstleister, um die Bilddaten in praktische Entscheidungen für den Feldbetrieb umzusetzen.

Laut der Fundación JAV stellt dieser technologische Ansatz einen wichtigen Schritt dar, um die vielfältigen Herausforderungen anzugehen, denen traditionelle Olivenhaine gegenüberstehen.

„Die digitale Landwirtschaft, verkörpert durch Drohnen und Präzisionslandwirtschaft, ist für dieses Ziel von entscheidender Bedeutung, doch wir sind der Ansicht, dass die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit traditioneller Olivenhaine multidisziplinäre Lösungen erfordert, die verschiedene Bereiche abdecken“, sagte Andreu.

Dazu gehören Reformen der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union zur stärkeren Unterstützung traditioneller Olivenhaine sowie eine stärkere Produktdifferenzierung, ethische Kennzeichnung, CO₂-Zertifikatsprogramme, regenerative Landwirtschaft, Agrivoltaik und digital ausgestattete landwirtschaftliche Dienstleistungsunternehmen.

Drohnen sind daher Teil umfassenderer Bemühungen, den traditionellen Olivenanbau angesichts des Klimawandels, des Arbeitskräftemangels und steigender Produktionskosten wirtschaftlich tragfähig zu halten.

Andreu erklärte, dass sich die Einstellung der Landwirte gegenüber Drohnen oft schnell ändere, sobald sie die Technologie aus erster Hand erlebt hätten.

„Die Akzeptanz ist aufgrund der geringen Kosten, der schnellen Umsetzung und der nachgewiesenen Wirksamkeit sehr hoch“, sagte er. „Es macht auch süchtig. Sobald ein Landwirt es einmal ausprobiert hat, kehrt er nicht mehr zum Traktor und zur herkömmlichen Sprühvorrichtung zurück.“