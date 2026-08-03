Italien verschärft die Kontrollen bei Olivenöl, nachdem Inspektoren weit verbreitete Unregelmäßigkeiten aufgedeckt haben

Eine zweiwöchige Kontrollkampagne führte zu Beschlagnahmungen im Wert von 10,3 Millionen Euro und löste Forderungen nach strengeren Kontrollen, einer schnelleren Meldung von Transaktionen und digitaler Rückverfolgbarkeit aus.

Die italienischen Behörden kündigten eine Verschärfung der Kontrollen entlang der gesamten Olivenöl-Lieferkette an, nachdem bei einer kurzen, gezielten Aktion erhebliche Unregelmäßigkeiten aufgedeckt worden waren, darunter als „extra vergine“ vermarktetes Lampante-Öl und Hunderte Tonnen von Produkten ohne ordnungsgemäße Begleitpapiere.

Die vollständige Rückverfolgbarkeit durch Blockchain oder ein anderes System wäre der Weg, um solche Krisen zu vermeiden . – Tommaso Battista, Präsident des Bauernverbands Copagri

In den ersten beiden Juliwochen führte die Zentrale Aufsichtsbehörde für Qualitätsschutz und Betrugsbekämpfung bei Agrar- und Lebensmittelprodukten (ICQRF) 167 Kontrollen bei 108 Betreibern durch. Die Inspektoren stellten bei 17 Betreibern Verstöße fest und erteilten 30 Bußgeldbescheide.

Die Inspektoren entnahmen 68 Proben für fachliche Analysen und kontrollierten mehr als fünf Millionen Kilogramm Olivenöl. Die Aktion führte zu Beschlagnahmungen im Wert von 10,3 Millionen Euro.

Zu den bedeutendsten Befunden zählten 30 Tonnen Öl, das als „extra vergine“ vermarktet wurde, von Laboranalysen jedoch als „Lampante“ eingestuft wurde – eine Kategorie, die ohne Raffinierung nicht für den direkten menschlichen Verzehr geeignet ist.

Die Beamten sperrten zudem vorübergehend 350 Tonnen Öl, für das keine ausreichenden Buchhaltungsunterlagen zur Nachweise seiner Herkunft vorlagen. Weitere 270 Liter wurden beschlagnahmt, da fälschlicherweise eine geschützte geografische Angabe verwendet wurde.

Einige der Feststellungen führten zu laufenden strafrechtlichen Ermittlungen.

Bei der Sitzung, bei der die Zahlen vorgestellt wurden, kündigte der italienische Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida eine umfassendere Offensive gegen Betrug im Olivenölbereich an.

Das Ministerium erklärte, die Initiative werde mehr gemeinsame Kontrollen in Produktionsstätten, Handelsunternehmen, großen Einzelhandelsketten und Häfen sowie verstärkte Probenahmen und eine engere Zusammenarbeit zwischen dem ICQRF, Zollbeamten und Laboren des öffentlichen Gesundheitswesens umfassen.

Die Behörden beabsichtigen zudem, den Einsatz physikalisch-chemischer, organoleptischer, auf Pestizidrückstände gerichteter sowie molekularer und isotopischer Untersuchungen zu verstärken.

Nach Angaben des Ministeriums stiegen die Olivenölkontrollen zwischen 2023 und 2025 um 21,1 Prozent, wobei mehr als 7.200 Kontrollen durchgeführt wurden. Fast 2.500 davon konzentrierten sich speziell auf Produkte, die als 100 Prozent italienisches natives Olivenöl extra gekennzeichnet waren.

Landwirtschaftsverbände begrüßten die zusätzlichen Kontrollen, argumentierten jedoch, dass Kontrollen allein die Schwachstellen im System zur Rückverfolgung von Olivenöl von der Quelle bis zum Endverbraucher nicht beheben können.

„Italiens Rückverfolgbarkeitssystem für Olivenöl ist unzureichend“, erklärte Tommaso Battista, Präsident des Bauernverbands Copagri, gegenüber der Olive Oil Times.

Battista erklärte, dass nach wie vor große Mengen ausländischen Olivenöls nach Italien gelangen, ohne bei der Ankunft analysiert zu werden.

„Sobald es seinen Bestimmungsort erreicht hat, finden leider – wie wir schon lange wissen – sogenannte ‚magische Verfahren‘ statt, die Olivenöl in natives Olivenöl extra verwandeln“, sagte er. „Offensichtlich ist das eine Frage der Chemie. Das ist nichts Neues. Es ist eine alte Geschichte. In solchen Fällen wird Olivenöl durch chemische Verfahren zu nativem Olivenöl extra.“

Um solchen Praktiken entgegenzuwirken, schlägt Copagri einen digitalen Pass vor, der jede für Italien bestimmte Olivenöllieferung begleiten würde, beginnend im Exportland.

Die elektronische Aufzeichnung würde die Herkunft und die Kategorie des Öls identifizieren und relevante Analysen enthalten, bevor die Lieferung ins Land gelangt. Dieselben Informationen würden die Charge dann durch die Verarbeitung, Lagerung und Verpackung begleiten.

Copagri hat vorgeschlagen, Blockchain-Technologie oder ein anderes digitales System zu nutzen, um den Pass entlang der gesamten Lieferkette zu erstellen und zu verwalten.

Laut Battista könnte ein Barcode oder ein ähnlicher Code auf der Flasche es den Verbrauchern schließlich ermöglichen, die Herkunft des Öls und möglicherweise auch den Ernteort der Oliven zu identifizieren.

„Das bedeutet, dass, sobald die Lieferung das Abfüllzentrum erreicht, keine Manipulationen mehr möglich sind“, sagte Battista. „Kein Zauber kann ein Olivenöl, das kein natives Olivenöl extra ist, in natives Olivenöl extra verwandeln oder ein Olivenöl, das nicht aus Italien stammt, zu einem italienischen machen.“

Ein entscheidender Schritt wäre nach Ansicht mehrerer Landwirtschaftsverbände, die Frist für die Erfassung von Olivenöltransaktionen im italienischen Nationalen Agrarinformationssystem (SIAN) zu verkürzen.

Nach den geltenden Vorschriften müssen Olivenhändler Käufe und nachfolgende Transfers im elektronischen SIAN-Register erfassen, einschließlich des Zeitpunkts jeder Transaktion.

Die Oliven müssen innerhalb von sechs Stunden nach ihrem Erwerb durch den ersten Händler an eine Ölmühle geliefert und die entsprechenden Einträge vorgenommen werden.

Diese Vorschrift gilt für Transaktionen zwischen Erzeugern und Händlern, zwischen verschiedenen Händlern sowie von Händlern an Ölmühlen. Landwirtschaftsverbände fordern, dass dasselbe Prinzip der zeitnahen Erfassung auch in größerem Umfang auf Olivenöl nach der Ölgewinnung angewendet wird.

Sie argumentieren, dass eine schnellere und einheitlichere Erfassung nach der Ölgewinnung es den Behörden ermöglichen würde, Importe, Bestände, Mühlenaufzeichnungen und nachfolgende Transaktionen nahezu in Echtzeit abzugleichen.

Dadurch könnten ungeklärte Unstimmigkeiten leichter aufgedeckt werden, bevor das Produkt in der Lieferkette weiterverarbeitet wird.

Coldiretti hat eine Reihe eng aufeinander abgestimmter Vorschläge zur Stärkung des Rückverfolgbarkeitsrahmens vorgelegt. Der Bauernverband fordert, dass öffentliche Datenbanken interoperabel gemacht werden, beginnend mit Zolldaten.

Die Organisation hat die Behörden zudem aufgefordert, Preisinformationen mit Rückverfolgbarkeitsdaten abzugleichen, um Anomalien in Bezug auf Marktpreise, Produktherkunft, erfasste Mengen und Bewegungen entlang der Lieferkette leichter identifizieren zu können.

Coldiretti hat eine Aufstockung des Personals in Häfen und an Grenzübergängen sowie einen verstärkten Einsatz von Kernspinresonanz und Isotopenkartierung gefordert. Der Verband hat argumentiert, dass diese Analyseinstrumente in Gerichtsverfahren als gültige Beweismittel anerkannt werden sollten.

„Durch die Abstimmung der Datenbanken der Zollbehörde und der Betrugsbekämpfungsbehörden mit den Aufzeichnungen italienischer landwirtschaftlicher Betriebe könnten wir das gesamte System unter Kontrolle halten“, erklärte David Granieri, Präsident des Olivenbauernverbands Unaprol und Vizepräsident von Coldiretti, gegenüber der Olive Oil Times.

Granieri forderte ein EU-weites System nach dem Vorbild von SIAN, das die Informationen der Zollbehörden und des ICQRF mit den Betriebsunterlagen und Unternehmensbeständen abgleichen würde.

Er sagte, die neuesten ICQRF-Daten würden den Wert gezielter Kontrollen belegen.

„Wer sucht, der findet“, sagte Granieri und verwies dabei insbesondere auf die Aufdeckung von Lampante-Öl, das als natives Olivenöl extra vermarktet wurde.

Er argumentierte, dass importiertes Lampante-Olivenöl einer strengeren Überwachung bedürfe, da es nicht für den direkten Verzehr geeignet sei. Eine unzureichende Nachverfolgung seiner weiteren Wege könne erhebliche Möglichkeiten für Betrug schaffen, fügte er hinzu.

Auf europäischer Ebene fordert Coldiretti Änderungen der Zollvorschriften, wonach ein Lebensmittel als aus dem Land stammend gelten kann, in dem die letzte wesentliche Verarbeitung stattfand, selbst wenn der Rohstoff aus einem anderen Land stammt.

Die Organisation vertritt die Auffassung, dass Lebensmittel stattdessen eine klarere Verbindung zum Ursprung ihrer landwirtschaftlichen Rohstoffe aufweisen sollten.

Battista wies die Vorstellung zurück, dass die zusätzlichen Kosten eines digitalen Rückverfolgungssystems dieses zwangsläufig unpraktikabel machen würden.

Zwar könnten einige Kosten auf die Branche entfallen, doch erkannten Genossenschaften, Mühlen und Abfüllbetriebe zunehmend, dass nachweisbare Qualität und Herkunft einen Mehrwert auf den Exportmärkten darstellten.

Battista verwies auf den wachsenden Liefervertrag seiner Genossenschaft in Abu Dhabi, wo jede Lieferung bei Ankunft beprobt und die Ergebnisse mit dem vom Exporteur vorgelegten Analysezertifikat verglichen werden.

„Wenn im Ausland zunehmend Wert auf Qualität gelegt wird, wäre die vollständige Rückverfolgbarkeit mittels Blockchain oder eines anderen Systems der Weg, um solche Krisen zu vermeiden“, sagte er.

Battista brachte eine zuverlässigere Rückverfolgbarkeit auch mit den zunehmenden Preisunterschieden in Verbindung, denen Verbraucher im Einzelhandel begegnen.

Er erklärte, dass preisgünstige Flaschen durchaus Mischungen aus Olivenölen verschiedener EU-Länder enthalten könnten. Er argumentierte jedoch, dass Verbraucher klarere Anhaltspunkte bräuchten, um diese von italienischen nativen Olivenölen extra mit dokumentierter Herkunft und Produktionsnachweisen zu unterscheiden, deren Herstellung seiner Aussage nach mit erheblich höheren Produktionskosten verbunden sei.

Wenn verschiedene Produkte die gleiche Bezeichnung „extra vergine“ tragen, fügte er hinzu, entscheiden sich viele Verbraucher verständlicherweise für die günstigste Flasche. Eine bessere Rückverfolgbarkeit könnte zusammen mit der Aufklärung der Verbraucher die Unterschiede in Herkunft und Herstellung deutlicher sichtbar machen.

Neben ihrer Initiative zur Stärkung der Kontrollen und der Rückverfolgbarkeit hat die Regierung eine Werbekampagne gestartet, die seit dem 11. Juli im Rai-Fernsehen und -Radio ausgestrahlt wird.

In den letzten Jahren haben die Verbände der Olivenölproduzenten wiederholt nationale Kommunikationskampagnen gefordert, um das Bewusstsein der Verbraucher für die gesundheitlichen Vorteile von Olivenöl und dessen Rolle als Grundnahrungsmittel der italienischen Küche zu schärfen.

Die aktuelle Kampagne ermutigt die Verbraucher, über den Preis hinauszuschauen und genauer darauf zu achten, woher das Olivenöl stammt, wie es hergestellt wird und was das Etikett über seine Qualität aussagt.