Tunesiens Olivenölexporte steigen sprunghaft an, doch der Großhandel dominiert weiterhin

Tunesien exportiert Olivenöl in Rekordmengen, doch der Großteil davon verlässt das Land nach wie vor als Schüttgut. Nach Angaben der Erzeuger besteht die nächste Herausforderung darin, tunesische Marken im Ausland stärker zu etablieren.

Tunesisches Olivenöl hat seine Präsenz auf den internationalen Märkten stetig ausgebaut, wobei die Exporte insbesondere nach Spanien und Italien, zwei seiner größten Abnehmer, stark gestiegen sind. Die neuesten Zahlen für das Erntejahr zeigen Rekordexportmengen und unterstreichen gleichzeitig die anhaltende Dominanz des Großhandels.

„Das Großhandelsgeschäft läuft hervorragend. Es bringt Geld ein und hilft uns, das Unternehmen auszubauen. Aber Diversifizierung ist wichtiger. “ – Ahmed Hamza, Olyfo

Tunesien exportierte in den ersten zehn Monaten des Erntejahres 2025/2026 laut der Nationalen Beobachtungsstelle für Landwirtschaft (ONAGRI) 381.200 Tonnen Olivenöl im Wert von 4,78 Milliarden TND (1,42 Milliarden Euro).

Die Exportmengen stiegen gegenüber dem gleichen Zeitraum des vorangegangenen Erntejahres um 50,8 Prozent, während die Einnahmen um 41,2 Prozent zunahmen. Obwohl noch zwei Monate austehen, hatte die Gesamtmenge von 381.200 Tonnen bereits die 365.000 Tonnen übertroffen, die während des gesamten Erntejahres 2019/2020 exportiert wurden. Allerdings wurden 85,5 Prozent dieser Exporte als Schüttgut verschifft.

Die starke internationale Nachfrage gehört zu den Faktoren, die weitere Investitionen in neue Olivenhaine und den Ausbau der Produktionskapazitäten im ganzen Land vorantreiben. Trotz des natürlichen Wechsels zwischen ertragreicheren und ertragsärmeren Ernten sowie wachsender klimatischer Belastungen ist die durchschnittliche Produktion Tunesiens im Laufe der Zeit weiter gestiegen.

„In den letzten zehn Jahren haben viele in neue Olivenhaine investiert und die Produktion ausgeweitet, und man kann beobachten, wie die Grundzahlen der Olivenölproduktion im Laufe der Jahre tendenziell steigen“, erklärte Ahmed Hamza, Mitbegründer und Geschäftsführer des preisgekrönten Herstellers Olyfo, gegenüber der Olive Oil Times.

Nach Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) wird die Anbaufläche im Jahr 2024/2025 bei 2,06 Millionen Hektar und im Jahr 2025/2026 bei 2,10 Millionen Hektar liegen, für 2026/2027 werden 2,15 Millionen Hektar geschätzt.

Diese Ausweitung beseitigt jedoch nicht die starken Schwankungen zwischen den einzelnen Ernten. Najah Saïdi Hamed, Präsidentin der Nationalen Kammer der Olivenproduzenten, erklärte gegenüber Mosaïque FM, dass die Ernteerträge im Erntejahr 2026/2027 von etwa 500.000 Tonnen im vorangegangenen Erntejahr auf rund 300.000 Tonnen sinken könnten, was einem Rückgang von etwa 40 Prozent entspricht.

Sie führte den erwarteten Rückgang in erster Linie auf den Wechselertragszyklus des Olivenbaums zurück und erklärte, dass höhere internationale Preise die Exporteinnahmen trotz geringerer Produktion auf dem Niveau der vorangegangenen Saison halten könnten.

Klimatische Bedingungen können diese Produktionsschwankungen noch verstärken. In Sousse erklärte Hassen Latif, Leiter des Regionalverbands für Landwirtschaft und Fischerei, dass eine ursprüngliche Schätzung von 100.000 Tonnen Oliven nach außergewöhnlich hohen Sommertemperaturen um 10 Prozent auf 90.000 Tonnen nach unten korrigiert wurde.

„Die größte Herausforderung ist das Klima“, sagte Hamza. In Kairouan, wo er lebt, stiegen die Temperaturen an manchen Sommertagen auf über 50 Grad Celsius. „Ich glaube nicht, dass sich das sofort auswirken wird“, sagte er. „Aber mittel- und langfristig wird das uns alle auf die Probe stellen.“

Angesichts der steigenden Olivenölproduktion und der auf neuen Höchstständen liegenden Exporte suchen tunesische Erzeuger nach Möglichkeiten, durch den Verkauf unter eigenen Marken mehr Wertschöpfung zu erzielen. (Foto: Olyfo)

In den ersten zehn Monaten des Erntejahres 2025/2026 machte Olivenöl in Großgebinden 80,7 Prozent der Exporterlöse aus, während sein Anteil am Exportvolumen bei 85,5 Prozent lag. Abgefülltes Olivenöl machte 14,5 Prozent des Volumens aus, erwirtschaftete jedoch 19,3 Prozent der Erlöse.

Diese Zahlen entsprechen einem durchschnittlichen Exportwert von etwa 16,7 TND pro Kilogramm für abgepacktes Olivenöl, verglichen mit 11,8 TND für Olivenöl in Großgebinden. Bei den Exporten von abgepacktem Olivenöl handelt es sich jedoch nicht unbedingt um Produkte, die international unter tunesischen Verbrauchermarken verkauft werden.

Gleichzeitig sind die Exportmengen schneller gewachsen als die Erlöse. Der Anstieg der Menge um 50,8 Prozent im Vergleich zu einem wertmäßigen Anstieg von 41,2 Prozent bedeutet, dass der durchschnittliche Exportwert pro Kilogramm während des Zehnmonatszeitraums im Vergleich zum Vorjahr um etwa sechs Prozent gesunken ist.

Dies folgt auf eine deutlich stärkere Preiskorrektur im vorangegangenen Erntejahr. Daten der ONAGRI zeigten, dass der durchschnittliche Exportpreis bis Ende Februar 2025 gegenüber dem Vorjahr um 48 Prozent gesunken war, von 26,41 TND auf 13,73 TND pro Kilogramm. Der Marktrückgang löste zudem Kontroversen über angebliche finanzielle Unregelmäßigkeiten aus, die nach Ansicht einiger Branchenvertreter zum Druck auf die inländischen und internationalen Preise beigetragen hatten.

In jüngerer Zeit zeigen die Preise Anzeichen einer Stabilisierung. ONAGRI berichtete, dass der durchschnittliche Exportpreis im August 2026 um 7,1 Prozent höher lag als im August 2025.

„Großexporte unterstützen Landwirte, Exporteure, Ölmühlenbetreiber … einfach alle“, sagte Hamza. „Wir sollten davon profitieren, müssen aber auch aktiv werden und versuchen, Markenprodukte zu vermarkten.“

Spanien nahm zwischen November 2025 und August 2026 31,9 Prozent der tunesischen Olivenölexporte nach Volumen ab, gefolgt von Italien mit 19,8 Prozent. Zusammen nahmen die beiden Länder mehr als die Hälfte der tunesischen Exporte auf.

Bei Bio-Olivenöl ist die Konzentration noch stärker. Italien entfielen im gleichen Zehnmonatszeitraum 39 Prozent des Bio-Exportvolumens, Spanien weitere 26 Prozent. Nur 6,3 Prozent der tunesischen Bio-Olivenölexporte (gemessen am Volumen) waren abgepackt.

Eine Analyse der Weltbank aus dem Jahr 2020 zur tunesischen Olivenöl-Wertschöpfungskette, die auf früheren Handelsmustern basierte, ergab, dass Spanien und Italien tunesisches Olivenöl in großen Mengen hauptsächlich zum Wiederausfuhr unter ihren eigenen Marken oder zum Mischen mit heimischen Ölen importierten.

Faouzi Zayani, Präsident des Verbandes Zitouna, erklärte im September, dass die anhaltenden Exporte in loser Schüttung dem tunesischen Olivenöl einen Teil des Mehrwerts vorenthalten, der weiter unten in der Lieferkette entsteht.

Zayani erklärte, dass tunesisches Olivenöl, das an europäische Abnehmer geliefert wird, möglicherweise mit anderen Ölen gemischt und mit allgemeinen Herkunftsangaben wie „außerhalb der Europäischen Union“ vermarktet wird, ohne dass Tunesien als Herkunftsland deutlich ausgewiesen wird.

Er führte auch Bio-Olivenöl als Beispiel für das Problem an und argumentierte, dass Bio-Produkte weiterhin als Massengut das Land verlassen, ohne voll und ganz von ihren Herkunfts- und Qualitätsmerkmalen zu profitieren.

Olivenhaine erstrecken sich über das trockene Landesinnere Tunesiens, wo die Erzeuger weiterhin in Neuanpflanzungen investieren und ihre Produktionskapazitäten ausbauen. (Foto: Olyfo)

„Der Verkauf in großen Mengen ist ein gutes Geschäft“, sagte Hamza. „Aber ich denke, da unsere Mengen weiter wachsen und immer mehr Menschen in den Anbau von Olivenbäumen investieren, sollten wir uns nicht nur auf die traditionellen Abnehmer verlassen.“

Der Verkauf unter einer tunesischen Marke erfordert den Aufbau von Logistik und Vertrieb, die Suche nach Abnehmern und die Schaffung von Nachfrage in jedem einzelnen Auslandsmarkt. Neue kooperative Bemühungen sowie die Initiativen preisgekrönter Erzeuger veranschaulichen diese Anstrengungen.

„Die größte Herausforderung besteht darin, in das jeweilige Land zu gehen, in dem man verkaufen möchte, dort eine juristische Person zu gründen, ein Lager zu betreiben, ein Team aufzubauen und an jede Tür zu klopfen“, sagte Hamza. „Vor zwei Jahren habe ich einen Transporter gemietet, ihn mit Olivenölflaschen und Kartons beladen und bin quer durch die USA von New York nach Los Angeles gefahren, um an jede Tür zu klopfen“, fügte er hinzu.

Olyfo verfolgte im Vereinigten Königreich einen ähnlichen Ansatz: Das Unternehmen ging eine lokale Partnerschaft ein, importierte Waren und wandte sich direkt an Geschäfte, Köche und Lebensmittelmessen. Es dauerte etwa ein Jahr, bis die Logistik aufgebaut war, Dutzende von Geschäften erreicht wurden und das Unternehmen bei Köchen zunehmend Anerkennung fand.

„Man muss sich einen Vorrat besorgen, in das jeweilige Land reisen, die Sprache sprechen, die Kultur kennenlernen und Kontakte zu den richtigen Leuten knüpfen“, sagte Hamza. „Es gibt keinen Zauber und keinen Geheimtrick. Das geht nicht von heute auf morgen.“

Großexporteure hingegen können auf jahrzehntelange Geschäftsbeziehungen zurückgreifen. „Es ist ein traditionelles Geschäft, das seit mindestens 30 Jahren etabliert ist“, sagte Hamza.

Zayani hat mehr ständige tunesische Handelsvertretungen im Ausland gefordert, um Produzenten den Zugang zu aufstrebenden Märkten zu erleichtern und verpackte Produkte sowie tunesische Marken zu fördern.

Auch Hamza sieht die internationale Identität des tunesischen Olivenöls als fehlendes Puzzlestück.

„Italien hat sich im Laufe der Jahre eine Marke aufgebaut“, sagte er. „Die Musik hat dazu beigetragen, die Mode hat dazu beigetragen, die Filmindustrie hat dazu beigetragen. Die Italiener haben die Marke ‚Dolce Vita‘, gutes Essen und Familienbetrieb etabliert. Wenn man italienische Produkte kauft, kauft man nicht nur das Olivenöl; es ist die Nonna, es ist die familiäre Liebe.“

Zu den koordinierten Werbemaßnahmen Spaniens gehört eine dreijährige Kampagne, die der spanische Branchenverband für Olivenöl im Juli 2026 in den Vereinigten Staaten mit einem Budget von 22 Millionen Euro startete – die größte Investition der Organisation in einen einzelnen Auslandsmarkt.

Auch Tunesien hat seine Werbemaßnahmen verstärkt. Mourad Ben Hassine, Generaldirektor des Exportförderungszentrums (CEPEX), erklärte, die Behörde plane, die Zahl der Werbemaßnahmen für Olivenöl im Jahr 2026 auf mindestens 50 oder mehr zu verdoppeln, wobei der Schwerpunkt insbesondere auf abgepacktem Olivenöl und der Erschließung neuer Märkte liege.

Hamza ist der Ansicht, dass ein Großteil der Arbeit zum Aufbau der tunesischen Identität im Ausland nach wie vor auf den einzelnen Erzeugern lastet. „Ich sehe viele Bemühungen seitens der Botschaften, aber sie erreichen noch nicht das Niveau, das sie haben sollten“, sagte er. „Das meiste, was geschieht, ist tatsächlich das Verdienst des privaten Sektors.“

Hamza erklärte, die Bemühungen von Olyfo auf ausländischen Märkten zielten nicht nur darauf ab, das Unternehmen zu bewerben, sondern auch das Bewusstsein für Tunesien als Olivenöl produzierendes Land zu stärken.

„Bevor wir uns selbst verkaufen, müssen wir das Land verkaufen, und das Land wird uns verkaufen“, sagte er.

„Das Großhandelsgeschäft ist großartig. Es bringt Geld ein und hilft uns, das Geschäft auszubauen“, fügte Hamza hinzu. „Aber Diversifizierung ist wichtiger.“

„Tunesiens Olivenöl verdient es, dass man seinen Namen in den Mund nimmt“, sagte er. „Und ich finde, es sollte eine eigene Flagge haben.“