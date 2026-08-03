Am Fuße des Climiti-Gebirges auf Sizilien blickt ein Familienweingut in die Zukunft

Ein Landwirt in der fünften Generation im Südosten Siziliens saniert sein Familienanwesen und investiert gleichzeitig in die Qualität des Olivenöls, in Nachhaltigkeit und in die Bildung.

Im Südosten Siziliens bilden die Climiti-Berge den äußersten Rand der Hochebene von Iblea, die zum Ionischen Meer hin abfällt.

Das Gebiet, das als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung der Europäischen Union ausgewiesen ist, beherbergt eine reiche Artenvielfalt inmitten einer kargen, weißen Kalksteinlandschaft mit Muschelablagerungen aus dem Miozän.

Wir sollten das Land nicht aus Profitgier ausbeuten, sondern es verbessern und das, was wir vorgefunden haben, in einem besseren Zustand hinterlassen, als wir es vorgefunden haben. – Giovanni Bonfiglio, Azienda Agricola Santa Catrini

Die Landschaft ist übersät mit Höhlen und Grotten, die für paläontologische Funde, Nekropolen aus der Bronzezeit und byzantinische Felsbefestigungen bekannt sind.

Santacatrini liegt am Fuße des Hochlands in der Nähe des Dorfes Melilli. Das 90 Hektar große Anwesen umfasst etwa 40 Hektar Olivenhaine, die mit einheimischen Sorten bepflanzt sind.

Benannt nach der örtlichen Contrada, bezieht sich der Name des Anwesens wahrscheinlich auf eine nahegelegene in den Fels gehauene Kirche, von der nur noch wenige Steine übrig sind.

„Ich glaube, ich habe mich dank meines Großvaters Gaetano Peluso in dieses Land und diese Arbeit verliebt, dem ich in den Sommerferien meiner Kindheit auf dem Hof überallhin folgte“, sagte Giovanni Bonfiglio, der das Unternehmen in fünfter Generation seiner Familie leitet.

„Er war außergewöhnlich brillant, kreativ und tatkräftig, ein Ideenvulkan, der ständig neue, oft innovative Projekte ins Leben rief und immer an irgendetwas bastelte“, erinnert sich Bonfiglio.

„Er bezog mich mit ein, erklärte mir, was er tat, und begeisterte mich dafür“, fügte er hinzu. „Voller Bewunderung folgte ich ihm überall auf dem Hof. Als neugieriges Kind, das alles sehen und Neues entdecken wollte, war dieser Ort mit seinen Klippen, prähistorischen Überresten und Wäldern wie ein riesiger Spielplatz. So habe ich mich in all das verliebt.“

Bonfiglio lebt heute in dem Haus, in dem einst seine Großeltern wohnten. Die Sommer, die er mit ihnen in Santacatrini verbrachte, prägten ihn so sehr, dass die Website des Unternehmens mit dem Zirpen der Zikaden beginnt, um an diese Tage zu erinnern.

Der Klang erinnert an die sonnenverwöhnten Obstgärten des Anwesens, in denen Oliven-, Mandel-, Johannisbrot- und Zitronenbäume zwischen kreideweißen Trockenmauern wachsen.

Das Anwesen produziert das Bio-Öl „DOP Monti Iblei Arita“, eine Mischung, die hauptsächlich aus Nocellara-Etnea-Oliven besteht, ergänzt durch die sizilianischen Sorten Biancolilla, Moresca, Nocellara Messinese und Nocellara del Belice.

Ein historischer Hain beherbergt etwa 150 alte Olivenbäume. Ein zweiter Obstgarten, der in den 1960er Jahren angelegt wurde, folgt einem großzügigen Raster von 12 mal 12 Metern, während die neuesten Haine in Abständen von sechs Metern gepflanzt sind.

„Mein Großvater übergab den Hof an meine Mutter, die ihn im Wesentlichen weiterführte und den Großteil der Oliven weiterhin verkaufte“, sagte Bonfiglio.

In der Zwischenzeit schloss Bonfiglio ein Wirtschaftsstudium ab und begann, für ein großes multinationales Unternehmen zu arbeiten, bei dem er 15 Jahre lang blieb.

„Als Fachmann war ich viel unterwegs und absolvierte manchmal bis zu 90 Flüge im Jahr“, sagte er. „Es war das Leben eines Weltenbummlers, aber mein Herz war immer hier, in Santacatrini. Also investierte ich meine gesamte Freizeit und meine finanziellen Mittel in die Modernisierung des Betriebs.“

Bonfiglio trat 2008 in die Geschäftsführung des Anwesens ein, begann mit der Modernisierung des Betriebs und pflanzte weitere 20 Hektar Olivenhaine an. Im Jahr 2015 gab er seine bisherige Karriere auf, um sich ganz Santacatrini zu widmen.

„Während meiner früheren Karriere hatte ich das schon lange geplant, aber wenn man einmal auf dem Laufband steht, ist es schwer, wieder abzusteigen“, sagte er. „Schließlich sagte ich: ‚Es reicht.‘“

„Dieses Kapitel meines Lebens war abgeschlossen, und es war an der Zeit, mich ganz meinem Unternehmen und etwas zu widmen, das wirklich mir gehörte“, fügte Bonfiglio hinzu. „Von Anfang an konzentrierte ich mich darauf, hochwertiges Öl zu produzieren und in ausländische Märkte zu expandieren. Im Jahr 2022 erfüllte ich mir meinen Traum, eine firmeneigene Ölmühle zu errichten.“

Bonfiglio bedient das Mori-Tem-Mahlsystem, das mit moderner Olivenöl-Mahltechnologie ausgestattet ist, persönlich.

Da die Ernte in der Regel im September beginnt, wenn die Temperaturen noch hoch sind, ermöglicht ihm eine integrierte Kühlanlage, den Extraktionsprozess bei einer kontrollierten Temperatur aufrechtzuerhalten.

„Qualität steht im Mittelpunkt meiner persönlichen Philosophie“, sagte Bonfiglio. „Was auch immer ich tue, ich bemühe mich, es auf die bestmögliche Weise zu tun.“

„Schon bevor wir unsere eigene Ölmühle hatten, habe ich nicht mit der nächstgelegenen zusammengearbeitet; ich bin weiter gefahren, um die beste zu erreichen“, fügte er hinzu. „Derselbe Maßstab leitet meine Vision für dieses Gebiet, in dem wir mit einem hervorragenden Terroir und einer gesunden Umwelt gesegnet sind, die wir unbedingt erhalten wollen.“

Der Betrieb arbeitet daran, ein System der Kreislaufwirtschaft umzusetzen. Der feuchte Trester aus der Zweiphasenmühle wird teils als Futter für die Pferde verwendet, die frei auf dem Anwesen weiden, teils als Dünger für die Olivenhaine, die zudem mit zerkleinerten Schnittabfällen angereichert werden.

Photovoltaikmodule decken mindestens die Hälfte des Energiebedarfs des Anwesens.

Ein effizientes Wassermanagement ist ein weiterer Eckpfeiler der Nachhaltigkeitsstrategie des Anwesens.

Grundwasser aus einem Brunnen wird in einem Ausgleichsbehälter am höchsten Punkt des Betriebs gesammelt. Von dort sorgt die Schwerkraft für den Druck im gesamten Verteilungssystem, sodass keine Pumpen erforderlich sind – außer zum Nachfüllen des Behälters.

Die Obstplantagen werden nachts über ein Tropfsystem bewässert, um die Verdunstung zu reduzieren und Wasser zu sparen.

Ein Kanalnetz sammelt zudem Regenwasser von den Dächern und Terrassen der Gebäude des Anwesens und leitet es in einen unterirdischen Tank, der mit einem Teich verbunden ist, der in einem ehemaligen Steinbruch angelegt wurde.

Das Reservoir ist noch nicht in Betrieb, soll aber Wasser für zukünftige Notfälle auffangen und speichern.

„Ich glaube, das Schlüsselwort für unser Unternehmen ist Authentizität, denn das höre ich am häufigsten von Besuchern und Gästen“, sagte Bonfiglio.

„Wir machen nicht viel Werbung, daher nehme ich an, dass diejenigen, die hierherkommen, mehr entdecken, als wir präsentieren“, fügte er hinzu. „Wenn ich unsere Gäste um Feedback bitte, kommt am häufigsten zum Ausdruck, dass sie in unserem Angebot ein tiefes Gefühl von Authentizität spüren.“

Im Herzen des Anwesens steht noch immer eine alte Mühle mit Mühlsteinen und Pressmatten, die einst von Bonfiglios Vorfahren genutzt wurde.

Die zwischen 1880 und 1890 errichtete Mühle wurde von einem Maultier angetrieben und blieb bis in die 1950er Jahre in Betrieb, bis sie veraltet war und stillgelegt wurde.

„Wenn man die Lobby des Hauptgebäudes des Unternehmens betritt, taucht man dank dieser alten Maschinen, die noch fast funktionsfähig sind, sofort in die Geschichte ein“, sagte Bonfiglio.

„Als ich das Bauernhaus während der Renovierung nach 70 Jahren der Nichtnutzung säuberte, versuchte ich, den Mühlstein anzuschieben, und er begann sich wieder zu drehen, als wäre er erst am Vortag bewegt worden“, fügte er hinzu. „Ich hatte das Gefühl, es mit etwas zu tun zu haben, das so konstruiert war, dass es nicht kaputtgehen konnte.“

Die historische Mühle ist heute das Herzstück der Führungen, die im Rahmen des Oleotourismus-Programms des Anwesens angeboten werden. Sie steht neben den Gästeunterkünften, die während der Renovierung der Masseria der Familie aus dem 19. Jahrhundert entstanden sind.

„Die alte Mühle erlebt nun durch unsere Oleotourismus-Aktivitäten ein zweites Leben“, sagte Bonfiglio. „Ich nutze sie, um unseren Gästen die Geschichte dieses Landes und die Welt des Olivenöls näherzubringen.“

„Ich denke, das Hauptproblem in unserer Branche ist ein Mangel an Wissen und das Fortbestehen falscher Vorstellungen über Olivenöl“, fügte er hinzu. „Aus diesem Grund setze ich mich nachdrücklich für die Pflege und Förderung der Olivenölkultur ein.“

Bonfiglio erklärte, dass verantwortungsvoller Umgang mit der Natur für diese Kultur von zentraler Bedeutung sei.

„Wir sollten das Land nicht aus Profitgier ausbeuten, sondern es verbessern und das, was wir erhalten haben, in einem besseren Zustand hinterlassen, als wir es vorgefunden haben“, sagte er. „Für mich ist das der Schlüssel zu einer besseren Zukunft für alle, und genau das versuche ich, meinem Sohn weiterzugeben.“

„Ich hoffe, es läuft genauso wie damals, als ich ein Kind war, und dass er in meine Fußstapfen tritt“, fügte Bonfiglio hinzu. „Natürlich möchte ich, dass er sich frei fühlt, das zu wählen, was ihn glücklich macht.“