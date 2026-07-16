Die „Kalabrien-Charta“ fordert einen stärkeren Schutz der italienischen Olivenlandschaften

Der italienische Verband „Olive Oil Cities“ hat ein politisches Rahmenkonzept vorgestellt, das einen stärkeren Schutz historischer Olivenhaine, die Unterstützung der Erzeuger und die offizielle Anerkennung von Gemeinden mit Olivenanbau fordert.

Der Verband „Città dell’Olio“ (Olivenölstädte) stellte die Charta von Kalabrien im Rahmen seines ersten nationalen Kongresses vor, der vom 10. bis 12. Juli in Corigliano-Rossano in der Provinz Cosenza stattfand.

Dieser politische Rahmen, der eine langfristige Vision mit bis 2030 umzusetzenden operativen Maßnahmen verbindet, wurde vom Botschafterrat der „Città dell’Olio“ entwickelt, dem Vertreter aus Institutionen, Forschung und Kultur angehören.

„Ein gepflegter Olivenhain ist ein Handeln, das in den Werten der Republik verwurzelt ist, denn er vereint Landschaft, Arbeit und Wohlergehen, die uns die Verfassung anvertraut. “ – Michele Sonnessa, Präsident des Vereins „Città dell’Olio“

Sie baut zudem auf den Verpflichtungen auf, die im vergangenen Jahr mit der Gründung der „Olive Oil Communities“ – einem Netzwerk aus lokalen Institutionen, Wirtschaftsakteuren und Kulturorganisationen – eingegangen wurden.

Die Charta von Kalabrien, die symbolisch im Jahr des 80. Jahrestags der Italienischen Republik unterzeichnet wurde, greift Grundsätze der Verfassung des Landes auf.

Als die Verfassung der Italienischen Republik am 1. Januar 1948 nach dem Sturz des Faschismus und dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Kraft trat, brachte sie die politische und gesellschaftliche Wiedergeburt des Landes zum Ausdruck, die auf den Werten Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit gründet.

Die Verfassung, bestehend aus 139 Artikeln und 18 Übergangsbestimmungen, kann nur durch ein spezielles Verfahren geändert werden. Umweltgrundsätze wurden im Jahr 2022 hinzugefügt.

Die Charta von Kalabrien stützt sich auf diese Grundsätze und bekräftigt, dass ein verantwortungsvoll bewirtschafteter Olivenhain die Umsetzung von Artikel 9 verkörpert: „Die Republik […] schützt die Landschaft […], die Umwelt, die biologische Vielfalt und die Ökosysteme, auch im Interesse künftiger Generationen.“

Die Charta stützt sich zudem auf Artikel 4, der die Arbeit als Grundlage der Gemeinschaft definiert und besagt: „Die Republik erkennt das Recht aller Bürger auf Arbeit an […] Jeder Bürger hat die Pflicht, entsprechend seinen Fähigkeiten und seiner Wahl eine Tätigkeit oder Funktion auszuüben, die zum materiellen oder geistigen Fortschritt der Gesellschaft beiträgt.“

Die Kalabrien-Charta wurde während des ersten nationalen Kongresses der „Città dell’Olio“ vorgestellt, der vom 10. bis 12. Juli in Corigliano-Rossano stattfand.

Sie stützt sich zudem auf Artikel 32, der Gesundheit als „Grundrecht und kollektives Interesse“ definiert – ein Prinzip, zu dessen Wahrung natives Olivenöl extra als eine Säule der mediterranen Ernährung täglich beiträgt.

Auf dieser Grundlage fordert die Kalabrien-Charta die nationalen Institutionen auf, Olivenlandschaften und die Gemeinschaften, die sie bewahren, als strategische Infrastruktur anzuerkennen, die durch integrierte Maßnahmen zum Umgang mit hydrogeologischen Risiken und zur Landschaftspflege geschützt werden muss.

Sie drängt auf die Anerkennung der Olivenanbaugemeinden als institutionelle Akteure innerhalb der Lieferkette und fordert eine obligatorische Konsultation bei politischen Maßnahmen, die das Olivenanbauerbe des Landes betreffen.

Das Dokument argumentiert zudem, dass die Energiewende nicht auf Kosten historischer Olivenlandschaften gehen darf, die durch strenge Schutzmaßnahmen ohne Ausnahmen bewahrt werden sollten.

Darüber hinaus plädiert sie für ein nationales Gesetz zum sozialen Olivenanbau und zur Wiederherstellung verlassener Olivenhaine. Sie befürwortet zudem eine Entschädigung für die Umweltleistungen, die die Erzeuger für ihre Gemeinden erbringen, und schlägt vor, die italienische Olivenölkultur zum immateriellen Kulturerbe zu erklären.

„Die Charta von Kalabrien ist das Versprechen, das die ‚Città dell’Olio‘ dem Land in diesem Jahr, in dem ein so bedeutendes Jubiläum begangen wird, geben“, erklärte Michele Sonnessa, Präsident des Verbandes „Città dell’Olio“, gegenüber der Olive Oil Times.

„Ein gepflegter Olivenhain ist ein Handeln, das in den Werten der Republik verwurzelt ist, denn er vereint Landschaft, Arbeit und Wohlergehen, die uns die Verfassung anvertraut“, fügte er hinzu.

Auf dem nationalen Kongress von „Città dell’Olio“ befassten sich Vertreter von Institutionen und Kultur mit den zentralen Themen des Sektors: territoriale Verwaltung, Landschaftsschutz, Biodiversität und Arbeitsqualität.

„Deshalb fordern wir, dass die Olivenanbaugemeinden als zentrale Akteure anerkannt und die Olivenlandschaften als strategische Infrastruktur betrachtet werden“, fuhr Sonnessa fort. „Dies ist keine Liste von Forderungen, sondern eine Verpflichtung, die wir von nun an gemeinsam mit den Olivenöl-Gemeinschaften in konkrete Maßnahmen umsetzen werden.“

Im Rahmen der dreitägigen Veranstaltung in Corigliano-Rossano fanden Diskussionen zwischen Vertretern von Institutionen und Universitäten statt, die sich mit den wichtigsten Herausforderungen der Branche befassten, darunter territoriale Governance, Landschaftsschutz, Biodiversität, Arbeitsbedingungen und Generationswechsel.

Die Teilnehmer hoben den Arbeitskräftemangel, die Entvölkerung der Binnengebiete, die Aufgabe landwirtschaftlicher Flächen und die Bodenerosion als die drängendsten Probleme des Sektors hervor.

In den Diskussionen wurde die zentrale Rolle der Erzeuger beim Erhalt der Olivenlandschaften sowie der Grundsatz betont, dass nur wirtschaftlich nachhaltige Betriebe den Landschaftsschutz gewährleisten, die Artenvielfalt bewahren und die Entwicklung des Ölotourismus fördern können.

Mit diesem Ziel schlägt die Kalabrien-Charta vor, für jede Olivenöl-Gemeinschaft mindestens ein aufgegebenes Olivenanbaugebiet wieder zu erschließen, Programme für junge Menschen zu schaffen, Unterstützungsmechanismen in von Entvölkerung bedrohten Gebieten einzurichten und eine Bestandsaufnahme der einheimischen Sorten in jedem Gebiet durchzuführen.

Vor Abschluss der Tagung hoben die Organisatoren Kalabrien, die Gastgeberregion und Italiens drittgrößten Olivenölproduzenten, für seine Artenvielfalt, seine Landschaften und seine hochwertige Produktion hervor.

Der Bürgermeister von Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, zeigte sich zufrieden darüber, Gastgeber einer Veranstaltung zu sein, die eine weitreichende Vision für den Olivenölsektor des Landes skizzierte.

„Die Kalabrien-Charta wurde hier ins Leben gerufen, und von hier aus senden wir eine Botschaft an das ganze Land“, sagte er. „Die Regionen können zu Protagonisten eines Modells werden, das Identität, Umwelt, Kultur und Unternehmen wertschätzt und den Olivenbaum zu einem Element des Zusammenhalts und zu einem Motor für die zukünftige Entwicklung macht.“