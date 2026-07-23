Παραγωγός από την Ίστρια αναπτύσσει τον τουρισμό ελαιολάδου με επίκεντρο την εκπαίδευση και τη βιωσιμότητα

Το Brist συνδυάζει περιηγήσεις στους ελαιώνες, αισθητηριακή εκπαίδευση και τοπική γαστρονομία, προσφέροντας στους επισκέπτες μια εισαγωγή στην παραγωγή ελαιολάδου στη νότια Ίστρια, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Στους λόφους που περιβάλλουν το Βόντνιαν, μια πόλη στη νότια Ίστρια με αιώνια παράδοση στην ελαιοκαλλιέργεια, ένα οικογενειακό αγρόκτημα αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες έρχονται σε επαφή με το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.

Συνδυάζοντας την τοπική ιστορία, τη φιλοξενία και τις εκπαιδευτικές ξεναγήσεις, η Brist έχει καταστεί ένας από τους πρώτους φορείς που συμμετέχουν στον αναπτυσσόμενο τομέα του ελαιοτουρισμού της περιοχής.

«Όταν μοιράζεσαι την πλήρη ιστορία και δημιουργείς μια σχέση βασισμένη στη διαφάνεια και την αλήθεια, κερδίζεις έναν πελάτη για μια ζωή. » – Puhar O’Grady,

Με θέα στην Αδριατική Θάλασσα και στο Εθνικό Πάρκο Brijuni, το κτήμα προσφέρει περιπάτους μέσα σε αιωνόβιους ελαιώνες, καθοδηγούμενες αισθητηριακές γευσιγνωσίες, συνδυασμούς με τοπικά εδέσματα και διαμονή στη Villa Santa Margherita.

Η οικογένεια Puhar O’Grady έχει επίσης κατασκευάσει μια νέα πολυχρηστική εγκατάσταση μέσα στον ελαιώνα.

Μέλη της οικογένειας Puhar O’Grady στο κτήμα Brist κοντά στο Vodnjan, στη νότια Ίστρια, όπου ο παραγωγός συνδυάζει την ελαιοκαλλιέργεια, την αισθητηριακή εκπαίδευση και την αγροτική φιλοξενία για να προσφέρει στους επισκέπτες μια βιωματική εμπειρία ελαιοτουρισμού. (Φωτογραφία: Marina Ćosić Trbara)

«Το νέο κτίριο θα φιλοξενεί ένα κελάρι ελαιολάδου και εγκαταστάσεις εμφιάλωσης, έναν χώρο επεξεργασίας τοπικών φρούτων και λαχανικών, καθώς και έναν σύγχρονο χώρο γευσιγνωσίας και λιανικής πώλησης», δήλωσε η Λένα Πούχαρ Ο’Γκράντι, η οποία επιβλέπει το μάρκετινγκ, τις γευσιγνωσίες και την εκπαίδευση για την οικογενειακή επιχείρηση.

Από έναν αυθόρμητο περίπατο σε ένα πρόγραμμα που διαρκεί όλο το χρόνο

Με εκπαίδευση ως αρχαιολόγος και ιστορικός τέχνης, η Puhar O’Grady διευθύνει την επιχείρηση μαζί με τον 73χρονο πατέρα της, Silvano, και τον σύζυγό της, Paul.

Η οικογένεια άρχισε να προσφέρει εμπειρίες ελαιοτουρισμού πριν από περίπου μια δεκαετία, καθιστώντας τους από τους πρώτους παραγωγούς στην Ίστρια που εισήλθαν στον κλάδο. Αυτό που έκτοτε έχει εξελιχθεί σε μια οργανωμένη επιχείρηση ξεκίνησε τυχαία.

«Όλα ξεκίνησαν πολύ αυθόρμητα με δύο τουρίστες από τη Νορβηγία», είπε η Puhar O’Grady. «Μετά από μια γευσιγνωσία στο κατάστημά μας, ρώτησαν πού βρίσκονται ακριβώς τα δέντρα μας.»

Η Λένα Πούχαρ Ο’Γκρέιντι και ο Πολ Ο’Γκρέιντι στο κατάστημα «Brist» στο Βόντνιαν, όπου η οικογένεια υποδέχεται τους επισκέπτες για γευσιγνωσίες με ξεναγό και τους παρουσιάζει τα βραβευμένα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδά της.

«Ο σύζυγός μου προσφέρθηκε αμέσως να τους οδηγήσει τρία χιλιόμετρα ανηφορικά μέχρι τον ελαιώνα μας, ο οποίος βρίσκεται 150 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας και έχει θέα στα Μπριγιούνι», πρόσθεσε. «Τους έκανε μια αυτοσχέδια ξενάγηση, μιλώντας τους για την ιστορία της οικογένειάς μας και τις μεθόδους καλλιέργειας.»

«Ήταν απολύτως ενθουσιασμένοι, και αυτή ήταν η σπίθα που μας έδειξε ότι οι άνθρωποι αναζητούσαν ακριβώς αυτό το είδος άμεσης σύνδεσης», συνέχισε η Puhar O’Grady.

Το κτήμα προσφέρει πλέον προγράμματα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η εισαγωγική εμπειρία «Walk and Taste» (Περίπατος και Γεύση) είναι διαθέσιμη πριν και μετά την περίοδο αιχμής του τουρισμού, ακόμη και σε ημέρες με άνεμο ή βροχή.

Η ξενάγηση καλύπτει 2.000 χρόνια ιστορίας της ελαιοκαλλιέργειας στην Ίστρια, καθώς και τις μεθόδους καλλιέργειας και συγκομιδής. Περιλαμβάνει επίσης επίσκεψη στην εκκλησία της Αγίας Μαργαρίτας του 13ου αιώνα, η οποία βρίσκεται δίπλα στον ελαιώνα.

Μετά την εκπαιδευτική βόλτα ακολουθεί μια καθοδηγούμενη αισθητηριακή ανάλυση στο κατάστημα «Brist» στο Βόντνιαν.

Εκπαίδευση υπό το φως των κεριών

Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου αιχμής, από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, το κτήμα προσφέρει το χαρακτηριστικό βραδινό του πρόγραμμα, «An Evening Under Olives».

Το πρόγραμμα ξεκινά το σούρουπο με μια διαδραστική κυκλική βόλτα στους ελαιώνες. Οι επισκέπτες μαθαίνουν για τις γεωργικές πρακτικές, από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνταν κατά τη ρωμαϊκή εποχή έως την αναγεννητική και βιώσιμη γεωργία.

Ανακαινισμένοι τοίχοι από ξερολιθιά και τα «καζούνι», παραδοσιακά πέτρινα καταφύγια στα χωράφια, πλαισιώνουν τα μονοπάτια. Και τα δύο αποτελούν εξέχοντα σύμβολα της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ίστριας, που συνδέονται με παραδόσεις αναγνωρισμένες από την UNESCO.

«Προσπαθούμε να μην προωθούμε επιθετικά το εμπορικό προϊόν», δήλωσε η Puhar O’Grady. «Αντίθετα, στόχος μας είναι να λειτουργούμε ως πρεσβευτές της νότιας Ίστριας και να αναδείξουμε τη σημασία ενός μικρού αγροκτήματος, όπου ο παραγωγός διατηρεί τον πλήρη έλεγχο ολόκληρης της διαδικασίας».

«Δεν θέλουμε να γίνουμε μια βιομηχανική επιχείρηση», πρόσθεσε. «Ο κύριος στόχος μας είναι να παραμείνουμε μικροί, αυθεντικοί και βιώσιμοι.»

Η κύρια εκδήλωση ξεκινά καθώς ο ήλιος δύει πάνω από τις ελιές. Χωρίς τεχνητό φωτισμό στον ελαιώνα, η περιοχή φωτίζεται εξ ολοκλήρου από κεριά.

Οι καλεσμένοι συγκεντρώνονται για το πρόγραμμα της Brist «Μια βραδιά κάτω από τις ελιές» υπό το φως των κεριών κοντά στο Vodnjan, όπου οι καθοδηγούμενες γευσιγνωσίες, οι συνδυασμοί με τοπικά εδέσματα και η αφήγηση ιστοριών φέρνουν τους επισκέπτες σε επαφή με τις παραδόσεις της ελαιοκαλλιέργειας της Ίστριας. (Φωτογραφία: Marina Ćosić Trbara)

Σε αυτό το περιβάλλον, ο Puhar O’Grady καθοδηγεί μια αισθητηριακή γευσιγνωσία με το «Brist Exclusive Selection», το κορυφαίο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο της οικογένειας.

Η μάρκα έχει κερδίσει πολλά βραβεία, συμπεριλαμβανομένων χρυσών βραβείων στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ελαιολάδου NYIOOC στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι επισκέπτες μαθαίνουν πώς να αξιολογούν το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, αναγνωρίζοντας τα θετικά χαρακτηριστικά του, όπως το φρουτώδες άρωμα, την πικράδα και την πικάντικη γεύση.

Μετά τη γευσιγνωσία ακολουθεί ένας πιο ανεπίσημος συνδυασμός με τρόφιμα από κοντινά οικογενειακά αγροκτήματα, συνοδευόμενα από αφρώδες κρασί που παράγεται στο Vodnjan.

«Όταν μοιράζεσαι την πλήρη ιστορία και δημιουργείς μια σχέση βασισμένη στη διαφάνεια και την αλήθεια, κερδίζεις έναν πελάτη για μια ζωή», δήλωσε η Puhar O’Grady.

«Έχουμε διεθνείς επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες και από όλο τον κόσμο που επιστρέφουν πολλές φορές», πρόσθεσε. «Παρόλο που γνωρίζουν ήδη το εκπαιδευτικό υλικό, μας λένε ότι η βραδιά παραμένει το απόλυτο αποκορύφωμα του ταξιδιού τους στην Ίστρια».

Μια ευρύτερη εμπειρία ελαιοτουρισμού

Για να συνδέσει τη γεωργική επιχείρηση με τις υπηρεσίες διαμονής, η οικογένεια άνοιξε τη Villa Santa Margherita.

Η εξοχική κατοικία διαθέτει μεγάλη πισίνα, εξωτερική καλοκαιρινή κουζίνα και σκεπαστές βεράντες. Στο εσωτερικό, ο σύγχρονος σχεδιασμός συνδυάζεται με παραδοσιακά στοιχεία, όπως ένα ενιαίο σαλόνι με τζάκι που λειτουργεί με ξύλα.

Η βίλα διαθέτει επίσης μια πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα και έναν ιδιωτικό χώρο ευεξίας με υδρομασάζ και σάουνα.

Συνδυάζοντας την παραγωγή ελαιολάδου, την ενημέρωση των καταναλωτών και την αγροτική φιλοξενία, ο παραγωγός από το Βόντνιαν έχει αναπτύξει ένα διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο, σχεδιασμένο να βοηθήσει μια μικρή μεσογειακή φάρμα να συμμετάσχει στην τουριστική οικονομία της περιοχής.