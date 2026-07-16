Νέο Κέντρο Εκπαίδευσης και Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου ανοίγει στην Προβηγκία

Το νέο κέντρο στο Domaine de La Royère θα προσφέρει πιστοποιημένη κατάρτιση, εργαστήρια αισθητικής αξιολόγησης και προγράμματα που αφορούν την ποιότητα, τη βιωσιμότητα και τον ελαιοτουρισμό.

Ένα νέο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης και γευσιγνωσίας ελαιολάδου άνοιξε στο Domaine de La Royère στο Oppède, ένα χωριό στην περιοχή Luberon της νότιας Γαλλίας.

Το κέντρο ιδρύθηκε από την L’HOVE, συντομογραφία του L’Huile d’Olive Vierge Extra, σε συνεργασία με τη Valérie και τον Yannick Panagiotis, τους ιδιοκτήτες του Domaine de La Royère.

Το L’HOVE διευθύνεται από τις ελαιολόγους Cécile Le Galliard, Cécile Cron και Alexandra Gauquelin-Roché. Ο οργανισμός δήλωσε ότι οι νέες εγκαταστάσεις θα προσφέρουν επαγγελματική κατάρτιση, ενημέρωση των καταναλωτών και ευκαιρίες για τεχνική ανταλλαγή στον τομέα του ελαιολάδου.

Το κέντρο περιλαμβάνει μια επαγγελματική αίθουσα γευσιγνωσίας ελαιολάδου, εξοπλισμένη σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που έχει θεσπίσει το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου, καθώς και αίθουσες διδασκαλίας και χώρους για εργαστήρια αισθητηριακής αξιολόγησης.

Τα προγράμματα θα προσφέρονται σε ελαιοκαλλιεργητές, ελαιοτριβείς, διανομείς, σεφ και άλλους επαγγελματίες του τομέα των τροφίμων. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τεχνικά μαθήματα που καλύπτουν διαφορετικά στάδια της αλυσίδας αξίας του ελαιολάδου και μια επαγγελματική πιστοποίηση αναγνωρισμένη από το France Compétences.

Η L’HOVE ανέφερε ότι τα διαδικτυακά μαθήματα προγραμματίζεται να ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο, συμπληρώνοντας τα προγράμματα που πραγματοποιούνται στο κέντρο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ο οργανισμός σχεδιάζει επίσης να χρησιμοποιήσει τις εγκαταστάσεις για συζητήσεις και εφαρμοσμένη έρευνα σχετικά με την ποιότητα του ελαιολάδου, τη διαχείριση των υδάτων, την υγεία του εδάφους και τις παραγωγικές χρήσεις των υποπροϊόντων της ελαιοτριβίας.

Άλλοι τομείς μελέτης αναμένεται να περιλαμβάνουν τη βιώσιμη παραγωγή, τη βιοποικιλότητα, την οργανοληπτική ανάλυση και την ανάπτυξη του τουρισμού ελαιολάδου.

Η L’HOVE δήλωσε ότι προτίθεται να αναπτύξει συνεργασίες με πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και διεθνείς οργανισμούς, αν και δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί συγκεκριμένες συνεργασίες.

Τα μελλοντικά σχέδια για τον χώρο περιλαμβάνουν ένα δενδροκομείο αφιερωμένο στις ποικιλίες ελιάς, ένα πειραματικό ελαιοτριβείο, επιστημονικές συναντήσεις και προγράμματα συνεργατικής έρευνας.

Οι ιδρυτές του κέντρου δήλωσαν ότι η πρωτοβουλία θα υποστηρίξει επίσης τη συνεργασία μεταξύ της Γαλλίας και άλλων μεσογειακών ελαιοπαραγωγών χωρών μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανταλλαγής τεχνικών πρακτικών.