Ο ισπανικός κλάδος ελαιολάδου ξεκινά εκστρατεία μάρκετινγκ στις ΗΠΑ ύψους 25 εκατομμυρίων δολαρίων

Η εταιρεία «Olive Oils from Spain» ξεκίνησε μια τριετή εκστρατεία προώθησης, προϋπολογισμού 25 εκατομμυρίων δολαρίων, με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του ισπανικού ελαιολάδου στους Αμερικανούς καταναλωτές.

Η Olive Oils from Spain ξεκίνησε μια τριετή εκστρατεία αξίας 25 εκατομμυρίων δολαρίων για την προώθηση του ισπανικού ελαιολάδου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η πανεθνική εκστρατεία, με τίτλο «All in a Drop», έκανε το ντεμπούτο της σε μια εκδήλωση στο Rockefeller Center της Νέας Υόρκης, λίγες μόνο ημέρες αφότου η Ισπανία κέρδισε τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στην απέναντι όχθη του ποταμού Χάντσον, στο Νιου Τζέρσεϊ. Την γαστρονομική επιμέλεια της εκδήλωσης ανέλαβε ο σεφ και συγγραφέας μπεστ σέλερ Άντι Μπαραγκάνι.

«Έχουμε βρεθεί εδώ πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά για εμάς είναι σαν να είναι η πρώτη φορά. Είναι σαν να βρισκόμαστε ξανά εδώ για να συστηθούμε. » – Τερέζα Πέρεζ, διευθύντρια της Olive Oils from Spain

Η πρωτοβουλία θα συνδυάσει τηλεοπτική και εξωτερική διαφήμιση με γαστρονομικές εκδηλώσεις, συνεργασίες με σεφ, συνεργασίες με δημιουργούς και ψηφιακή αφήγηση. Οι υπεύθυνοι της εκστρατείας δήλωσαν ότι η πρωτοβουλία έχει σχεδιαστεί για να προσεγγίσει νεότερους καταναλωτές και να ενθαρρύνει τους Αμερικανούς να εξερευνήσουν την προέλευση, τις ποικιλίες και τις γαστρονομικές χρήσεις του ισπανικού ελαιολάδου.

Οι διοργανωτές αξιοποίησαν την παρουσίαση για να γνωρίσουν στους καλεσμένους την ισπανική παράδοση της «sobremesa», το έθιμο να παραμένει κανείς στο τραπέζι μετά το γεύμα για να συνομιλήσει και να περάσει χρόνο μαζί.

Η εκστρατεία παρουσιάζει την παράδοση αυτή ως έκφραση της ισπανικής γαστρονομικής κουλτούρας, στην οποία τα γεύματα θεωρούνται όχι μόνο ως ευκαιρίες για φαγητό, αλλά και ως ευκαιρίες για συνάντηση και ενίσχυση των προσωπικών δεσμών.

«Όπως η ισπανική ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία δεν βασίζεται μόνο σε μεμονωμένους αστέρες αλλά στη συνεργασία, [εμείς] πιστεύουμε ότι οι μεγαλύτερες ευκαιρίες βρίσκονται ακόμα μπροστά μας», δήλωσε η Τερέζα Πέρεζ, διευθύντρια της Olive Oils from Spain.

Ο Μπαραγκάνι ετοίμασε τα πιάτα που σερβιρίστηκαν στην εκδήλωση και μίλησε για την επίδραση του ισπανικού εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου στη μαγειρική του.

«Το ισπανικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο είναι κάτι το ξεχωριστό», είπε. «Είναι κάτι περισσότερο από ελαιόλαδο. Είναι μια εμπειρία.»

Η εκστρατεία αυτή πραγματοποιείται σε μια περίοδο που οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν μία από τις μεγαλύτερες και πιο εξαρτημένες από τις εισαγωγές αγορές ελαιολάδου στον κόσμο.

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Η κατανάλωση ελαιολάδου στις ΗΠΑ έφτασε τις 398.000 τόνους κατά την ελαιοκομική περίοδο 2023/24, σημειώνοντας αύξηση 22% σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία, σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (IOC).

Με την εγχώρια παραγωγή να εκτιμάται σε περίπου 10.000 τόνους, οι εισαγωγές αντιπροσωπεύουν περίπου το 96% του ελαιολάδου που καταναλώνεται στη χώρα, ανέφερε το ΔΣΕ.

Οι εισαγωγές ελαιολάδου στις ΗΠΑ έφτασαν τις 437.309 τόνους (προσωρινά στοιχεία) κατά την καλλιεργητική περίοδο 2024/25, σημειώνοντας αύξηση 20,6% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, σύμφωνα με την έκθεση αγοράς του ΔΣΕ για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2026.

Η Ισπανία, η Ιταλία, η Τυνησία και η Τουρκία παρείχαν συνολικά το 88,6% των εν λόγω εισαγωγών. Οι αγορές των ΗΠΑ από την Ισπανία αυξήθηκαν κατά 20,1% κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, ενώ οι εισαγωγές από την Ιταλία αυξήθηκαν κατά 19,2%, οι εισαγωγές από την Τυνησία αυξήθηκαν κατά 33,3% και οι αποστολές από την Τουρκία αυξήθηκαν κατά 9%.

Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν τον λόγο για τον οποίο η αμερικανική αγορά παραμένει κεντρικής σημασίας για τον τομέα του ελαιολάδου της Ισπανίας. Το ΔΟΕ εκτίμησε την ισπανική παραγωγή σε 1,419 εκατομμύρια τόνους κατά την ετήσια περίοδο παραγωγής 2024/25, σημειώνοντας αύξηση 66% σε σχέση με την προηγούμενη συγκομιδή.

Η ανάκαμψη αυτή ακολούθησε δύο δύσκολες περιόδους που σημαδεύτηκαν από ξηρασία και ακραία ζέστη, οι οποίες μείωσαν δραστικά την παραγωγή και συνέβαλαν στη διαμόρφωση τιμών-ρεκόρ σε ολόκληρο τον κλάδο.

«Είμαστε ένας προμηθευτής με αυτοπεποίθηση», δήλωσε ο Pérez. «Έχουμε βρεθεί εδώ πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά είναι σαν να είναι η πρώτη φορά για εμάς. Είναι σαν να βρισκόμαστε ξανά εδώ για να συστηθούμε.»

Το «Olive Oils from Spain» είναι το εμπορικό σήμα προώθησης του Ισπανικού Διακλαδικού Οργανισμού Ελαιολάδου, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που εκπροσωπεί παραγωγούς, συνεταιρισμούς, ελαιοτριβεία, εμφιαλωτές και εξαγωγείς.

Ο οργανισμός ανέφερε ότι η Ισπανία διαθέτει περισσότερες από 200 ποικιλίες ελιάς, 34 προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και γεωγραφικές ενδείξεις, καθώς και περίπου 250.000 αγροτικές οικογένειες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

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Η εκστρατεία θα αξιοποιήσει αυτή την ποικιλομορφία για να παρουσιάσει στους καταναλωτές τις διαφορετικές γεύσεις και τις μαγειρικές εφαρμογές των ισπανικών ελαιολάδων. Θα επικεντρωθεί εν μέρει στις ποικιλίες Arbequina, Picual και Hojiblanca, τρεις από τις πιο αναγνωρισμένες ποικιλίες της χώρας.

Τα ελαιόλαδα «Arbequina» συνδέονται γενικά με λεπτές, φρουτώδεις γεύσεις, ενώ τα ελαιόλαδα «Picual» είναι συχνά πιο έντονα, πικρά και πιπεράτα. Η ποικιλία «Hojiblanca» παράγει συνήθως ισορροπημένα ελαιόλαδα με βοτανικά χαρακτηριστικά.

Οι υπεύθυνοι της εκστρατείας δήλωσαν ότι βοηθώντας τους καταναλωτές να κατανοήσουν αυτές τις διαφορές μπορεί να τους ενθαρρύνει να επιλέγουν ελαιόλαδα για συγκεκριμένα τρόφιμα και μεθόδους μαγειρέματος, αντί να θεωρούν το ελαιόλαδο ως ένα ενιαίο, ομοιόμορφο προϊόν.

Η τηλεοπτική διαφήμιση σκηνοθετήθηκε από τον καναδοαμερικανό σκηνοθέτη Andrew De Zen. Προβλέπονται επίσης διαφημίσεις εξωτερικού χώρου σε διαφημιστικές πινακίδες, σταθμούς του μετρό και στάσεις λεωφορείων σε πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Πρόσθετες γαστρονομικές εκδηλώσεις, ψηφιακό περιεχόμενο και συνεργασίες με σεφ και διαδικτυακούς δημιουργούς αναμένεται να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026 και πέραν αυτού.

Ο Pérez δήλωσε ότι η εκστρατεία θα ενθαρρύνει τους Αμερικανούς καταναλωτές να λαμβάνουν υπόψη την προέλευση και τις ιδιότητες των ελαιολάδων που αγοράζουν.

Η επένδυση ύψους 25 εκατομμυρίων δολαρίων αντανακλά την προσπάθεια της Ισπανίας να εδραιώσει τη θέση της στην αναπτυσσόμενη αλλά ολοένα και πιο ανταγωνιστική αγορά ελαιολάδου των ΗΠΑ.