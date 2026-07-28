Οι αγορές αγροτών προμηθεύουν 71 ιταλικά νοσοκομεία με φρέσκα, τοπικά τρόφιμα

Μια πανεθνική πρωτοβουλία φέρνει τοπικά γεωργικά προϊόντα και εκπαίδευση σε θέματα διατροφής στα ιταλικά νοσοκομεία, με στόχο την προώθηση πιο υγιεινών διατροφικών συνηθειών και την πρόληψη ασθενειών.

Η πρωτοβουλία «Campagna Amica per la Salute» (Campagna Amica για την Υγεία) φέρνει αγορές παραγωγών σε 71 νοσοκομεία σε όλη την Ιταλία, προσφέροντας στους ασθενείς, τις οικογένειες, το ιατρικό προσωπικό και τους κατοίκους της περιοχής πρόσβαση σε φρέσκα, τοπικά, εποχιακά και ιχνηλάσιμα γεωργικά προϊόντα.

Την πρωτοβουλία προωθούν η αγροτική οργάνωση Coldiretti, το Ίδρυμα «Campagna Amica», το οποίο υποστηρίζει την ιταλική γεωργία και διαχειρίζεται ένα δίκτυο αγορών απευθείας πώλησης από τους αγρότες, καθώς και το Ίδρυμα «Aletheia», ένα κέντρο μελετών που εστιάζει στη σχέση μεταξύ διατροφής και υγείας.

Η ενσωμάτωση προστατευτικών περιβαλλόντων διατροφής στην υποδομή της υγειονομικής περίθαλψης είναι σήμερα εφικτή, σε εθνική κλίμακα. – Antonio Gasbarrini, επιστημονικός διευθυντής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Gemelli

Οι αγορές πραγματοποιούνται εβδομαδιαία ή μηνιαία, σύμφωνα με τα προγράμματα που καθορίζει κάθε νοσοκομείο.

Λειτουργούν σε επτά μονάδες υγειονομικής περίθαλψης στην Τοσκάνη· έξι στην Καμπανία και στην Εμίλια-Ρομάνια· πέντε στο Πιεμόντε και στην Απουλία· τέσσερις στα Αμπρούτσο, στο Λάτσιο, στη Λομβαρδία, στη Σικελία, στη Σαρδηνία και στο Βένετο· τρία σε κάθε μία από τις περιφέρειες της Βασιλικάτα, της Καλαβρίας και των Μάρκε· δύο σε κάθε μία από τις περιφέρειες του Φριούλι-Βενετία Τζούλια, του Μολίζε και της Ούμπρια· και ένα σε κάθε μία από τις περιφέρειες της Λιγουρίας, του Τρεντίνο-Άλτο Άντιτζε και της Βάλε ντ’Αόστα.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην προώθηση πιο υγιεινών διατροφικών συνηθειών, τοποθετώντας τα θρεπτικά τρόφιμα στο επίκεντρο της πρωτογενούς πρόληψης και επαναβεβαιώνοντας τη Μεσογειακή Διατροφή ως θεμελιώδη πυλώνα της δημόσιας υγείας.

Αγορά αγροτών «Campagna Amica per la Salute» στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Agostino Gemelli» στη Ρώμη (Φωτογραφία: Coldiretti)

Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε επίσημα στις 10 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Fondazione Agostino Gemelli IRCCS» της Ρώμης.

Στους εκπροσώπους των διοργανωτικών φορέων και του νοσοκομείου προστέθηκαν ο υπουργός Γεωργίας, Επισιτιστικής Κυριαρχίας και Δασών Francesco Lollobrigida, ο πρόεδρος του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας της Ιταλίας Rocco Bellantone, ο περιφερειάρχης του Λάτσιο Francesco Rocca και ο δήμαρχος της Ρώμης Roberto Gualtieri. Εκπρόσωποι διαφόρων νοσοκομείων από όλη την Ιταλία συμμετείχαν εξ αποστάσεως.

«Η επιστήμη του μικροβιώματος μας έχει δείξει ότι η υγεία δεν είναι απλώς η απουσία μοριακής νόσου, αλλά η ανθεκτικότητα ενός πολύπλοκου βιολογικού οικοσυστήματος, το οποίο διαμορφώνεται από το τι τρώμε, το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και τις εμπειρίες που βιώνουμε», δήλωσε ο Αντόνιο Γκασμπαρίνι, επιστημονικός διευθυντής της Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS και πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής του Ιδρύματος Aletheia.

«Η διοργάνωση λαϊκών αγορών σε δεκάδες ιταλικά νοσοκομεία δεν είναι απλώς μια συμβολική κίνηση», πρόσθεσε. «Αποδεικνύει ότι η ενσωμάτωση προστατευτικών διατροφικών περιβαλλόντων στην υποδομή της υγειονομικής περίθαλψης είναι σήμερα εφικτή, σε εθνική κλίμακα, και ότι η πρόληψη βάσει επιστημονικών στοιχείων μπορεί να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της αποστολής ενός σύγχρονου νοσοκομείου».

Αγορά αγροτών «Campagna Amica per la Salute» στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο «Giannina Gaslini» στη Γένοβα της Λιγουρίας (Φωτογραφία: Coldiretti)

Την ημέρα έναρξης της πρωτοβουλίας, πολλά νοσοκομεία διοργάνωσαν δραστηριότητες διατροφικής εκπαίδευσης με σκοπό την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον ρόλο της διατροφής ως βασικού εργαλείου πρόληψης.

Η Coldiretti παρουσίασε επίσης μια συνοπτική έκθεση που εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Censis, ένα ιταλικό ινστιτούτο κοινωνικοοικονομικών ερευνών, η οποία δείχνει ότι το 97% των Ιταλών θεωρεί την υγιεινή διατροφή απαραίτητη για την πρόληψη του διαβήτη, των καρδιακών παθήσεων και της παχυσαρκίας. Ωστόσο, πολλοί από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι δυσκολεύονται να διακρίνουν τα υγιεινά από τα ανθυγιεινά τρόφιμα.

Η έκθεση διαπίστωσε ότι το 88% των Ιταλών επιθυμεί να γνωρίζει την πραγματική προέλευση των τροφίμων τους και των συστατικών τους.

Παράλληλα, το 58% των γονέων παραδέχτηκε ότι τα παιδιά τους τείνουν να εγκαταλείπουν μια ισορροπημένη διατροφή όταν τους δίνεται η ευκαιρία. Το ίδιο ποσοστό τάχθηκε υπέρ του περιορισμού της κατανάλωσης υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων.

«Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο συγκαταλέγεται στα εμβληματικά προϊόντα που προσφέρονται στους καταναλωτές στις αγορές αγροτών της πρωτοβουλίας “Campagna Amica per la Salute”», δήλωσε στην Olive Oil Times ο Ντέιβιντ Γκρανιέρι, αντιπρόεδρος της Coldiretti και πρόεδρος της ένωσης παραγωγών ελαιολάδου Unaprol.

Ο Granieri χαιρέτισε επίσης έναν νέο διαγωνισμό για την υπηρεσία σίτισης των σχολείων της Ρώμης, ο οποίος παρουσιάστηκε από τις δημοτικές αρχές λίγο μετά την έναρξη της πρωτοβουλίας «Campagna Amica per la Salute».

Το έγγραφο προβλέπει τον αποκλεισμό των υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων από τα σχολικά κυλικεία υπέρ πιο υγιεινών επιλογών, ένα μέτρο που υποστηρίζεται σθεναρά από την περιφερειακή μονάδα της Coldiretti στο Λάτσιο.

«Ως πυλώνας της Μεσογειακής Διατροφής και σύμβολο του Made in Italy, το πραγματικά υψηλής ποιότητας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο δεν πρέπει ποτέ να λείπει από τα τραπέζια των πολιτών ή από τα δημόσια κυλικεία, συμπεριλαμβανομένων των σχολικών κουζινών, προκειμένου να προστατεύεται η υγεία από την παιδική ηλικία», δήλωσε ο Granieri.