Μελέτη αποκαλύπτει ότι το ελαιόλαδο που έχει υποστεί επεξεργασία με όζον δείχνει υποσχόμενα αποτελέσματα κατά των κοινών μυκητιασικών λοιμώξεων

Ερευνητές στη Ρώμη διαπίστωσαν ότι η οζονοποίηση του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου αναδεικνύει ισχυρές αντιμυκητιασικές ιδιότητες, καταστρέφοντας τα κυτταρικά τοιχώματα του Candida albicans και μειώνοντας την ικανότητά του να προκαλεί λοίμωξη.

Μια μελέτη που διεξήχθη από το Τμήμα Βιολογίας και Βιοτεχνολογιών «Charles Darwin» και το Ερευνητικό Κέντρο Νανοτεχνολογίας Εφαρμοσμένης στη Μηχανική του Πανεπιστημίου «Sapienza» της Ρώμης ανέδειξε το ισχυρό αντιμυκητιασικό δυναμικό του οζονισμένου εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου έναντι του μυκητιακού παθογόνου Candida albicans.

Τα ευρήματα ενισχύουν την επιστημονική βάση για τη χρήση του προϊόντος ως θεραπευτικής αγωγής.

«Η αυξανόμενη εμφάνιση μηχανισμών αντοχής και παρενεργειών που συνδέονται με τα αντιμυκητιασικά φάρμακα υπογραμμίζει την ανάγκη για εναλλακτικές θεραπείες», δήλωσε η Luciana Dini, συντονίστρια της έρευνας. «Η παρούσα μελέτη διερεύνησε αυτή την πτυχή με στόχο την ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον και εξαιρετικά αποτελεσματικών θεραπειών βασισμένων σε φυσικά προϊόντα.»

Η εργασία βασίζεται σε μια προηγούμενη έρευνα στην οποία συμμετείχε η Dini, η οποία εξέτασε το οζονισμένο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο που παράγεται από ποικιλίες ελιάς που είναι ενδημικές στο Σαλέντο της Απουλίας, εστιάζοντας στην ικανότητά του να προάγει την επούλωση μικρών πληγών και δερματικών ατελειών.

«Αφού συζητήσαμε το θέμα με τη συνάδελφό μου, Daniela Uccelletti, αποφασίσαμε να συνδυάσουμε την εμπειρία μου με το οζονισμένο ελαιόλαδο και το υπόβαθρό της στη μικροβιακή φυσιολογία, προκειμένου να αναπτύξουμε μια λύση κατά της Candida, ενός δυνητικά επικίνδυνου μύκητα, η θεραπεία του οποίου μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη αντοχής», πρόσθεσε η Dini.

Τα είδη Candida συγκαταλέγονται μεταξύ των συχνότερων αιτιών διεισδυτικών μυκητιασικών νόσων, ενώ η Candida albicans αποτελεί την πιο διαδεδομένη αιτία καντιντίασης παγκοσμίως.

Αν και συνήθως είναι ακίνδυνο σε υγιή άτομα, τα οποία το φιλοξενούν ως συμβιωτική ζύμη στη στοματική κοιλότητα ή στο γαστρεντερικό σωλήνα, μπορεί να γίνει επικίνδυνο σε ασθενείς με σοβαρή ανοσοανεπάρκεια. Μπορεί να εξαπλωθεί μέσω της κυκλοφορίας του αίματος και να εισβάλει σε εσωτερικά όργανα, προκαλώντας απειλητικές για τη ζωή συστηματικές λοιμώξεις.

Παράγοντες όπως αλλαγές στη διατροφή, θεραπείες με αντιβιοτικά, μεταβολές του pH ή ανοσολογική ανισορροπία μπορούν να προκαλέσουν τη μετάβασή του σε παθογόνο κατάσταση, επιτρέποντας τον ταχύ πολλαπλασιασμό και την εμφάνιση κλινικών εκδηλώσεων. Αυτές κυμαίνονται από κοινές παθήσεις, όπως η κολπική, η στοματική και η εντερική καντιντίαση, έως διεισδυτικές λοιμώξεις που μπορούν να προσβάλλουν πολλαπλά όργανα.

Γραφική περίληψη της μελέτης που δείχνει την ισχυρή αντιμυκητιασική δράση του οζονισμένου εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου κατά του Candida albicans, η οποία διεξήχθη από ερευνητές του Πανεπιστημίου Sapienza (Εικόνα από τους Augello et al., Biomolecules 2024, MDPI, CC BY 4.0.)

Η θεραπεία ποικίλλει ανάλογα με τη σοβαρότητα της λοίμωξης. Συνηθισμένες μέθοδοι περιλαμβάνουν τοπικά σκευάσματα, όπως κρέμες, αλοιφές, τζελ, λοσιόν, σπρέι και σκόνες, καθώς και από του στόματος αντιμυκητιασικά φάρμακα.

Τις τελευταίες δεκαετίες, ωστόσο, τα φάρμακα αυτά έχουν καταστεί όλο και λιγότερο αποτελεσματικά λόγω της εμφάνισης μηχανισμών αντοχής. Αυτοί περιλαμβάνουν την αλλοίωση του μοριακού στόχου, που προκύπτει από μεταλλάξεις οι οποίες μειώνουν τη συγγένεια ενός φαρμάκου με τον μοριακό του στόχο, καθώς και την υπερέκφραση αντλιών εκροής, οι οποίες αποβάλλουν ενεργά το φάρμακο από το κύτταρο, εξουδετερώνοντας έτσι τη δράση του.

Η αντιμυκητιασική αγωγή μπορεί επίσης να αλληλεπιδράσει με άλλες θεραπείες, μειώνοντας την αποτελεσματικότητα και των δύο και αυξάνοντας τον κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών. Όταν παρατείνεται, μπορεί να οδηγήσει σε δυσβίωση, μεταβάλλοντας το μικροβίωμα του ξενιστή.

Αυτές οι προκλήσεις υπογραμμίζουν την αυξανόμενη ανάγκη για εναλλακτικές θεραπευτικές στρατηγικές που βασίζονται σε νέους αντιμυκητιασικούς στόχους και φυσικές ενώσεις με θεραπευτικό δυναμικό.

«Τα οζονισμένα έλαια συγκεντρώνουν όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω του ευρέος φάσματος εφαρμογών τους και της αντιμικροβιακής τους δράσης», δήλωσε ο Dini. «Το όζον είναι ένα εξαιρετικά αντιδραστικό μόριο, που αποτελείται από τρία άτομα οξυγόνου και λειτουργεί τόσο ως οξειδωτικό όσο και ως οξειδωτής. Κατά την έκθεση, προκαλεί οξειδωτικό στρες, προωθώντας την οξείδωση των αμινοξέων, αλλοιώνοντας το κυτταρικό τοίχωμα και βλάπτοντας το DNA, οδηγώντας τελικά στον κυτταρικό θάνατο.»

Ο Dini ανέφερε ότι η μελέτη ξεκινά από την παραδοχή ότι το οζονισμένο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο διαφέρει από τα συμβατικά φάρμακα, καθώς δρα μέσω πολλαπλών οξειδωτικών επιδράσεων, μειώνοντας σημαντικά την πιθανότητα ανάπτυξης αντιμικροβιακής αντοχής.

Για την έρευνα, χρησιμοποιήθηκε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο που παράχθηκε από ποικιλίες εγγενείς στο Λάτσιο για τη διαδικασία οζονισμού. Οι ερευνητές διοχέτευσαν αέριο όζον απευθείας στο ελαιόλαδο μέσω ενός οζονιστή, επιτρέποντας στο αντιδραστικό μόριο να αλληλεπιδράσει με τα ακόρεστα λιπαρά οξέα και να δημιουργήσει το οζονισμένο προϊόν.

«Η οζονίωση είναι μια μάλλον βασική διαδικασία κατά την οποία το αέριο διοχετεύεται στο λάδι υπό ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και χρόνου», εξήγησε ο Ντίνι. «Αντιδρά με τους διπλούς δεσμούς των ακόρεστων λιπαρών οξέων του ελαίου, και αυτή η αντίδραση, που ονομάζεται οζονόλυση, παράγει οζονίδια, τα οποία λειτουργούν ως φορείς των αντιμικροβιακών ιδιοτήτων.»

«Αρχικά επαληθεύσαμε τη μη τοξικότητα του προϊόντος στα κερατινοκύτταρα, δηλαδή στα κύτταρα του δέρματος, και επιβεβαιώσαμε ότι η τοπική εφαρμογή του ως ελαίου που απλώνεται δεν είχε αρνητικές επιπτώσεις», είπε. «Στη συνέχεια, αξιολογήσαμε τη δράση του έναντι του Candida albicans, όπου απέδωσε εξαιρετικά αποτελέσματα.»

Η Ντίνι σημείωσε ότι η in vitro μελέτη εισήγαγε μια καινοτόμο προσέγγιση, αξιολογώντας τα συνδυασμένα αποτελέσματα διαφορετικών συγκεντρώσεων οζονισμένου ελαιολάδου σε συνδυασμό με διαφορετικούς αριθμούς οζονιδίων.

Με βάση αυτή την προσέγγιση, οι ερευνητές εξέτασαν το οζονισμένο ελαιόλαδο σε συγκεντρώσεις 1, 2 και 3 τοις εκατό, σε συνδυασμό με επίπεδα οζονιδίων 386, 853 και 2.492.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το οζονισμένο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ήταν αποτελεσματικό στη μείωση της βιωσιμότητας των κυττάρων του Candida albicans, στη διαταραχή της ακεραιότητας του κυτταρικού τοιχώματος, στην πρόκληση οξειδωτικού στρες και αυτοφαγίας, καθώς και στην αναστολή τόσο του σχηματισμού υφών όσο και της ανάπτυξης βιοφίλμ. Αυτά είναι βασικά ευρήματα, δεδομένου ότι η μετάβαση από τη μορφή ζύμης στη μορφή υφών αποτελεί έναν από τους κρίσιμους παράγοντες παθογένειας του μύκητα.

Ιδιαίτερα σε υψηλότερες συγκεντρώσεις οζονιδίων, 853 και 2.492, το έλαιο μείωσε σημαντικά τη βιωσιμότητα των κυττάρων. Σε συγκέντρωση 3 τοις εκατό, το οζονισμένο ελαιόλαδο που περιείχε 853 οζονίδια προκάλεσε τον θάνατο περισσότερου από το 90 τοις εκατό των κυττάρων μέσα σε μόλις τέσσερις ώρες από τη θεραπεία.

Ενώ άλλες μελέτες έχουν διερευνήσει τις αντιμυκητιακές ιδιότητες των οζονισμένων ελαίων έναντι των βλαστικών κυττάρων, η παρούσα έρευνα συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων που εξετάζουν πώς αυτές οι μεταβλητές επηρεάζουν τη μορφολογία των υφών, μια κρίσιμη πτυχή της παθογένειας του Candida albicans που δεν είχε διερευνηθεί με τέτοια λεπτομέρεια στο παρελθόν.

Επειδή το όζον παρουσιάζει ισχυρή βιοσυμβατότητα με τα επιθηλιακά κύτταρα και τους στοματικούς ιστούς, η παρατεταμένη χρήση του δεν φαίνεται να ενέχει κινδύνους. Αντίθετα, μπορεί να προάγει την ύφεση των βλαβών του βλεννογόνου και να ενισχύει την ανανέωση των στοματικών επιθηλιακών κυττάρων, επιταχύνοντας έτσι την επούλωση των πληγών.

Άλλα ευρήματα υποδηλώνουν ότι το οζονισμένο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο μπορεί επίσης να αποτελεί αποτελεσματικό αντιμυκητιασικό παράγοντα κατά του Candida glabrata, ενός αναδυόμενου μυκητιακού παθογόνου που προκαλεί λοιμώξεις λιγότερο ευαίσθητες στα συνήθως χρησιμοποιούμενα αντιμυκητιασικά φάρμακα.

«Μια άλλη ενδιαφέρουσα πτυχή είναι ότι, μόλις παρασκευαστεί, το προϊόν διατηρεί την αντιμικροβιακή του αποτελεσματικότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, πάνω από έξι έως οκτώ μήνες, με ελάχιστη αποικοδόμηση, εμπίπτοντας έτσι στην κατηγορία των φαρμάκων που διατίθενται χωρίς ιατρική συνταγή», επισήμανε η Dini.

Ανέφερε ότι η μελέτη προχωρά πλέον προς περαιτέρω ερευνητικές κατευθύνσεις. Μια κατεύθυνση της έρευνας θα διερευνήσει τη συνδυασμένη δράση του οζονισμένου εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου και άλλων ελαίων με βιοσυμβατά νανοϋλικά που συντίθενται από μικροοργανισμούς, με στόχο την ενίσχυση της αντιμικροβιακής δράσης.

Η ερευνητική ομάδα αξιολογεί επίσης εάν άλλα φυτικά έλαια, ειδικά εκείνα που δεν χρησιμοποιούνται πλέον για την ανθρώπινη διατροφή, θα μπορούσαν να είναι εξίσου αποτελεσματικά για αυτή την εφαρμογή.

«Πρέπει τώρα να προχωρήσουμε στη φάση in vivo», πρόσθεσε η Dini. «Εν τω μεταξύ, τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι αυτή η προσέγγιση μπορεί να είναι χρήσιμη όχι μόνο στους ανθρώπους αλλά και στην κτηνιατρική, όπου θα μπορούσε να προκαλέσει μια ακόμη πιο αποτελεσματική αντίδραση τόσο σε μικρά κατοικίδια όσο και σε μεγαλύτερα ζώα, όπως οι αγελάδες, επεκτείνοντας τη χρήση της για τη διατήρηση της καθαριότητας και την πρόληψη λοιμώξεων. Πρόκειται για έναν πολλά υποσχόμενο τομέα που σκοπεύουμε να διερευνήσουμε περαιτέρω μέσω μελλοντικών μελετών.»