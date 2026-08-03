Το Συμβούλιο Ελαιολάδου αναθεωρεί το πρότυπο για να αναγνωρίσει το φυσικό προφίλ στερολών της ποικιλίας Coratina

Οι παραγωγοί ελαιολάδου «Coratina» χαιρέτισαν την αναθεώρηση της ΔΟΕ, η οποία αποτρέπει την υποβάθμιση των αυθεντικών μονοποικιλιακών ελαιολάδων λόγω των φυσικά χαμηλών συγκεντρώσεων στερολών.

Το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου δημοσίευσε την τελευταία αναθεώρηση του εμπορικού προτύπου του, αναγνωρίζοντας επίσημα ότι τα μονοποικιλιακά εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που παράγονται από την ποικιλία Coratina ενδέχεται να περιέχουν φυσικά χαμηλότερες συγκεντρώσεις ολικών στερολών.

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο πρότυπο, COI/T.15/NC No. 3/Rev. 22, τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα Coratina μπορούν να πληρούν τις προδιαγραφές ακόμη και όταν η συνολική συγκέντρωση στερολών τους είναι χαμηλότερη από το γενικό ελάχιστο όριο που έχει καθοριστεί για τα παρθένα ελαιόλαδα.

Η εξαίρεση αυτή ίσχυε προηγουμένως μόνο για δύο άλλες γνωστές ποικιλίες, την Κορωνέικη και τη Nocellara del Belice.

Η ελάχιστη συνολική περιεκτικότητα σε στερόλες για τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που παράγονται αποκλειστικά από τις τρεις ποικιλίες ορίζεται πλέον στα 800 χιλιοστόγραμμα ανά κιλό, σε σύγκριση με το γενικό ελάχιστο των 1.000 χιλιοστόγραμμα ανά κιλό για τα παρθένα ελαιόλαδα.

Οι στερόλες είναι φυσικές ενώσεις, η σύνθεση και η συγκέντρωση των οποίων χρησιμοποιούνται σε χημικές αναλύσεις για την αξιολόγηση της ταυτότητας και της γνησιότητας του ελαιολάδου.

Ωστόσο, τα ελαιόλαδα που παράγονται από ορισμένες ποικιλίες ενδέχεται φυσιολογικά να βρίσκονται κάτω από το καθορισμένο όριο. Για τις εν λόγω ποικιλίες, η συνολική περιεκτικότητα σε στερόλες κάτω των 1.000 χιλιοστογράμμων ανά χιλιόγραμμο δεν αποτελεί, από μόνη της, ένδειξη νοθείας ή μη συμμόρφωσης με άλλες απαιτήσεις ποιότητας και καθαρότητας.

Η τελική διατύπωση ορίζει ότι, «εν αναμονή περαιτέρω επιστημονικών μελετών και κατ’ εξαίρεση», το χαμηλότερο όριο ισχύει για τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που παράγονται αποκλειστικά από τις τρεις ποικιλίες.

Σε προηγούμενη πρόταση που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιανουάριο, η εξαίρεση σχετικά με τις στερόλες για την ποικιλία Coratina θα έληγε στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου 2026/27.

Η αναθεώρηση του ΔΟΕ δεν περιλαμβάνει ημερομηνία λήξης, παρέχοντας έτσι στους παραγωγούς μεγαλύτερη κανονιστική βεβαιότητα. Ωστόσο, η αναφορά σε περαιτέρω επιστημονικές μελέτες αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών αλλαγών.

Η ΔΟΕ ζήτησε επίσης τη διενέργεια συμπληρωματικών δοκιμών, προκειμένου να βοηθηθούν τα εργαστήρια να επαληθεύσουν ότι τα ελαιόλαδα που επωφελούνται από το χαμηλότερο όριο είναι γνήσια μονοποικιλιακά ελαιόλαδα που παράγονται από τις ποικιλίες Coratina, Κορωνέικη ή Nocellara del Belice.

Οι ειδικοί θα αξιολογήσουν εάν διάφορες αναλυτικές παράμετροι μπορούν να προσφέρουν πρόσθετα στοιχεία για την αυθεντικότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται η αναλογία μεταξύ ελεύθερης οξύτητας και ολικών διακυλογλυκερολών, καθώς και η αναλογία μεταξύ ελεύθερων και εστεροποιημένων στερολών.

Τα διακυλογλυκερόλη είναι μόρια λίπους που σχηματίζονται φυσικά στο ελαιόλαδο και κατά τη διάσπαση των τριγλυκεριδίων. Η συγκέντρωσή τους και η σύνθεσή τους μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη φρεσκάδα ενός ελαιολάδου και το ιστορικό επεξεργασίας του.

Οι εστεροποιημένες στερόλες είναι στερόλες που συνδέονται χημικά με λιπαρά οξέα. Η αναλογία τους σε σχέση με τις ελεύθερες στερόλες μπορεί να παρέχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ποικιλιακή προέλευση, το ιστορικό επεξεργασίας και την αυθεντικότητα ενός ελαιολάδου.

Η συνολική περιεκτικότητα σε φαινόλες μπορεί επίσης να εξεταστεί για συμπερίληψη στο προτεινόμενο δέντρο αποφάσεων.

Η ομάδα εργασίας της ΔΟΕ θα δοκιμάσει και θα επικυρώσει τις μεθόδους και θα καθορίσει εάν τα αποτελέσματά τους μπορούν να συνδυαστούν σε ένα δέντρο αποφάσεων, μια ακολουθία αναλυτικών ελέγχων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα εργαστήρια για να προσδιορίσουν εάν το προφίλ ενός ελαιολάδου είναι σύμφωνο με τις ποικιλίες Coratina, Κορωνέικη ή Nocellara del Belice.

Εάν η προσέγγιση αποδειχθεί αξιόπιστη, μπορεί αργότερα να προσαρμοστεί και σε άλλες ποικιλίες.

Η αναθεώρηση αυτή είναι αποτέλεσμα πολυετούς επιστημονικής και κανονιστικής εργασίας από ερευνητές, κρατικά εργαστήρια και γεωργικούς οργανισμούς, οι οποίοι επιδίωξαν να αποδείξουν ότι οι χαμηλές συγκεντρώσεις ολικής στερόλης ενδέχεται να αποτελούν φυσικό χαρακτηριστικό της ποικιλίας και όχι ένδειξη νοθείας.

Το ζήτημα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για τους παραγωγούς της ποικιλίας Coratina. Τα αυθεντικά εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα Coratina ενδέχεται να υπολείπονται του γενικού ελάχιστου ορίου, ενώ συμμορφώνονται με όλες τις άλλες αναλυτικές και οργανοληπτικές απαιτήσεις της κατηγορίας.

Χαιρετίζοντας την απόφαση της ΔΟΕ, ο Ιταλός υπουργός Γεωργίας Francesco Lollobrigida δήλωσε ότι οι ιταλικές ποικιλίες ελιάς «αποτελούν αυθεντική έκφραση της φύσης και της επικράτειάς μας, και όχι μια ανωμαλία που πρέπει να διορθωθεί».

Αρκετές ιταλικές αγροτικές οργανώσεις και οργανώσεις παραγωγών χαιρέτισαν επίσης την αναθεώρηση. Οι Confagricoltura και Unapol δήλωσαν ότι η αναθεώρηση θα αποτρέψει την επιβολή κυρώσεων στα αυθεντικά μονοποικιλιακά ελαιόλαδα λόγω ενός γενικού ορίου που δεν αντανακλά τη φυσική τους σύνθεση.

Η CIA-Agricoltori Italiani απέδωσε το αποτέλεσμα αυτό στη συνεργασία μεταξύ ιταλικών θεσμικών οργάνων, ερευνητών και εκπροσώπων του αγροτικού τομέα.

Παράλληλα με την αναθεώρηση σχετικά με τις στερόλες, το επικαιροποιημένο εμπορικό πρότυπο εισάγει δύο αλλαγές στις αναγνωρισμένες από τη ΔΟΕ αναλυτικές μεθόδους.

Η μία αφορά τη διαδικασία προσδιορισμού της τιμής υπεροξειδίου, η οποία μετρά τις ενώσεις που σχηματίζονται κατά τα αρχικά στάδια της οξείδωσης του ελαιολάδου.

Μαζί με άλλους χημικούς και οργανοληπτικούς δείκτες, ο δείκτης υπεροξειδίου χρησιμοποιείται για να εκτιμηθεί εάν ένα ελαιόλαδο έχει αρχίσει να αλλοιώνεται. Η αναθεώρηση προσθέτει μια αναγνωρισμένη διαδικασία για τη μέτρηση της παραμέτρου, αλλά δεν αλλάζει τα υφιστάμενα όρια.

Η αναθεώρηση εισάγει επίσης ένα τμήμα που καλύπτει τον προσδιορισμό των πτητικών ενώσεων στα παρθένα ελαιόλαδα με τη χρήση μικροεκχύλισης στερεάς φάσης, ακολουθούμενη από αέρια χρωματογραφία με ανίχνευση μέσω ιονισμού φλόγας ή φασματομετρίας μάζας.

Οι πτητικές ενώσεις συμβάλλουν στο άρωμα ενός ελαιολάδου και μπορεί να συνδέονται τόσο με θετικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά όσο και με ελαττώματα.

Η μέθοδος αυτή δεν περιλαμβανόταν στο προηγούμενο εμπορικό πρότυπο. Η προσθήκη της διευρύνει τις διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους αναφοράς του ΔΟΕ, χωρίς να μεταβάλλει τα κριτήρια οργανοληπτικής ταξινόμησης των παρθένων ελαιολάδων.