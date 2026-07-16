Brasil lanza un sello de calidad superior para diferenciar los aceites de oliva de máxima categoría

Un nuevo programa de certificación en Brasil establece unos estándares de calidad muy por encima de los de la categoría «virgen extra», en un momento en que los productores buscan ganarse la confianza de los consumidores y diferenciar los aceites de oliva nacionales de los competidores importados.

«Hoy en día, gran parte de lo que llega del extranjero apenas puede considerarse aceite de oliva virgen extra. La idea es presentar al mercado aceites de oliva virgen extra de gama superior y ayudar a los consumidores brasileños a comprender cuál es el sabor de un aceite de oliva de muy alta calidad», declaró a Olive Oil Times Flávio Obino, presidente de Ibraoliva, la asociación brasileña de productores de aceite de oliva.

En Rio Grande do Sul, el principal estado productor de aceite de oliva de Brasil, Ibraoliva ha desarrollado el «Selo Premium Origem e Qualidade RS», un programa de certificación que toma el aceite de oliva virgen extra como referencia y, al mismo tiempo, identifica los aceites de oliva que cumplen con estándares de calidad significativamente más estrictos.

Ahora, en su segunda edición, el programa certifica lotes individuales de aceite de oliva virgen extra elaborado a partir de aceitunas cultivadas y molidas en el propio estado, que cumplen parámetros de calidad que superan los exigidos tradicionalmente para esta categoría.

Según las normas del programa, las almazaras deben estar registradas en el Ministerio de Agricultura de Brasil y en «Produtos Premium», el programa estatal que reconoce los productos locales de alto valor añadido.

La evaluación tiene en cuenta el origen de las aceitunas, las características fisicoquímicas y la calidad sensorial. Mientras que el aceite de oliva virgen extra puede tener una acidez libre de hasta el 0,8 %, los aceites que aspiren al Sello Premium no deben superar el 0,3 %.

Obino también mencionó parámetros más estrictos de absorción ultravioleta, entre ellos K232, K270 y ΔK, junto con un requisito sensorial de cero defectos y una puntuación media de afrutado de al menos tres, ya sea verde o maduro, lo que indica frescura y conformidad con los estándares de alta calidad del aceite de oliva virgen extra.

Para presentar su solicitud, los productores deben enviar dos botellas de 250 mililitros de cada lote, utilizando botellas de Ibraoliva sin etiquetas comerciales, pero identificadas con la marca, el número de lote y si el aceite es monovarietal o una mezcla. Se analiza una botella, mientras que la otra se conserva como contramuestra. Cualquier defecto sensorial descalifica el lote.

Según Obino, la característica definitoria del programa es que el sello se concede a lotes individuales y no a los productores en su conjunto.

«Esto es fundamental porque los lotes individuales deben ser identificables», explicó Obino. «Aquí no existe el milagro de multiplicar los sellos. Tengo un lote específico que se somete a análisis fisicoquímicos y sensoriales, y solo ese lote recibe el sello de calidad. El productor no puede utilizar este sello para otros lotes ni para aceites de oliva que no hayan sido certificados. Debe tratarse de un único lote identificable».

Obino señaló que este enfoque evita la confusión que se genera cuando los galardones se aplican de forma generalizada a toda la gama de productos de un productor. «A veces, la gente envía su mejor aceite de oliva a un concurso internacional, gana y luego utiliza esa medalla para cualquier aceite de oliva que produzca. En nuestro sistema, el sello está estrictamente vinculado a lotes identificables», explicó.

Para Obino, el sello es más que una herramienta de marketing. Forma parte de un esfuerzo más amplio por generar confianza en el aceite de oliva nacional y educar a los consumidores en un mercado aún dominado por las importaciones. Dado que los productores brasileños no pueden competir con los grandes proveedores extranjeros en precio o volumen, señaló que el sector debe diferenciarse a través de la calidad, la trazabilidad y la educación del consumidor.

«Nos centramos exclusivamente en el segmento de gama súper premium», afirmó Obino. «Por ahora, nos dirigimos estrictamente a los consumidores con mayor poder adquisitivo, aquellos que pueden permitirse un aceite de oliva diferenciado».

La estrategia ha tenido buena acogida entre productores como Capolivo. Carolina Capoani, directora de marketing y comunicación de la empresa, señaló que la certificación representa «mucho más que un sello» para los productores que buscan distinguir los aceites de oliva brasileños de alta calidad.

«Se trata de un reconocimiento técnico que da fe de la excelencia del aceite de oliva producido en Rio Grande do Sul, valorando el trabajo realizado desde la gestión del olivar hasta la extracción y el embotellado», declaró a Olive Oil Times.

Capoani señaló que el proceso de evaluación sensorial es uno de los mayores puntos fuertes del programa. «Los aceites de oliva son analizados por especialistas cualificados, que verifican atributos positivos como el sabor afrutado, el amargor y el picante, así como la ausencia de defectos», explicó. «Esto ofrece a los consumidores una garantía adicional de que están comprando un producto que cumple rigurosos criterios de calidad».

Añadió que el sello también podría ayudar a cambiar la percepción arraigada de que los aceites de oliva importados son intrínsecamente superiores.

«Aunque sigue existiendo la percepción histórica de que los aceites de oliva importados son superiores, esta visión ha ido cambiando a medida que los aceites de oliva brasileños ganan reconocimiento en concursos internacionales y demuestran una calidad comparable a la de los mejores del mundo», señaló Capoani. «Las certificaciones aportan credibilidad, ofrecen una referencia fiable para los consumidores y refuerzan la confianza en la producción local».

La producción local sigue siendo limitada, pero se espera que la campaña de 2026 alcance un récord. «Simplemente no tenemos forma de producir a gran escala industrial», señaló Obino. «Sin embargo, vamos por buen camino para batir este año el récord histórico de Brasil. Deberíamos alcanzar alrededor de 1,5 millones de litros en todo el país, superando nuestra previsión inicial de un millón».

«Para nosotros, esto es enorme, ya que nuestro récord anterior era de 640 000 litros», añadió. «Estamos creciendo más del 100 % en comparación con nuestro mejor resultado anterior, pero, aun así, representaremos como máximo el 2 % del consumo de aceite de oliva del país».

Esa cuota de mercado limitada, argumentó, refuerza la lógica que subyace al Sello Premium. «Si podemos alcanzar el 2 % del consumo en Brasil para este tipo de público, no nos importa en absoluto dejar el 98 % restante a los aceites estándar de los estantes de los supermercados», afirmó Obino.

Añadió que la respuesta de los consumidores ha sido alentadora, aunque los minoristas sigan centrados en el volumen. «Nuestra evaluación muestra que los consumidores responden muy positivamente a la identificación del sello Premium», señaló. «Los minoristas, sin embargo, siguen centrados en el volumen de ventas, algo que nosotros no podemos ofrecer».

«Afortunadamente, nuestros consumidores se están informando, y este cambio es un punto de no retorno. Quienes prueban el aceite de oliva auténtico y de calidad no vuelven a consumir los productos importados que se venden en los supermercados», afirmó Obino.

En Europa se están produciendo debates similares, donde los productores y las organizaciones del sector están explorando formas de distinguir los aceites de oliva «superpremium» de la categoría más amplia de «virgen extra».

«Ibraoliva está muy interesada en acercarse a este movimiento europeo en favor del aceite de oliva superpremium y de alta calidad, para diferenciarse claramente de los aceites de oliva de muy baja calidad que llegan a Brasil y que, de alguna manera, obstaculizan nuestro mercado local de productos superpremium», señaló Obino.

Obino describió el cambio climático como un «reto enorme» y señaló que «Brasil presenta condiciones totalmente adversas para la producción de aceitunas».

«En la región sur, donde se concentra el mayor número de productores, tenemos mucha humedad y una falta de frío invernal constante», explicó.

Obino señaló que los productores brasileños ya obtienen buenos resultados en la fase de molienda, siendo el mayor reto lograr resultados uniformes en los olivares en condiciones climáticas difíciles. «En cuanto a la segunda fase, el proceso de transformación, nuestros resultados ya son excelentes», afirmó. «Nuestras aceitunas se cosechan mucho antes de lo habitual; esto implica un menor rendimiento de aceite de oliva, pero confiere al aceite mayor estabilidad, durabilidad y calidad química».

También destacó los esfuerzos por reforzar los conocimientos científicos y técnicos a través de colaboraciones con la asociación uruguaya del olivo, el apoyo de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y una posible colaboración con investigadores del Consejo Oleícola Internacional.

«Nuestra estrategia no es ser todo para todos», concluyó Obino. «Se trata de demostrar que Brasil puede producir aceite de oliva de gama superior y que los consumidores tienen la posibilidad de reconocerlo».