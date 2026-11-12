Los olivicultores croatas acogen con satisfacción la decisión del NYIOOC de hacerse cargo de los gastos aduaneros relacionados con los premios

El Concurso Mundial de Aceite de Oliva del NYIOOC ha anunciado cambios en la forma de enviar los premios a los ganadores de la Unión Europea, introduciendo nueva documentación aduanera y comprometiéndose a hacerse cargo de los gastos de envío de los trofeos.

La decisión se produce a raíz de las denuncias de productores de aceite de oliva croatas que se enfrentaron a aranceles aduaneros e IVA de importación inesperados al recibir las medallas y trofeos que habían ganado en el concurso internacional.

En el Concurso Mundial de Aceite de Oliva del NYIOOC de 2026, los productores croatas obtuvieron 128 premios de un total de 144 candidaturas, entre los que se incluyen 103 medallas de oro y 25 de plata. Croacia quedó en segundo lugar, por detrás de Italia, en el recuento total de premios, logrando una tasa de éxito de casi el 89 por ciento.

Sin embargo, para algunos productores, la satisfacción de recibir un reconocimiento internacional se vio empañada por obstáculos administrativos y gastos adicionales al recibir sus premios.

Dado que los trofeos y las medallas se envían desde Estados Unidos, su valor de fabricación debe declararse en los documentos aduaneros. En ocasiones, las autoridades aduaneras han clasificado los envíos como importaciones comerciales, lo que ha dado lugar a facturas por derechos de aduana e IVA.

En virtud del Reglamento (CE) n.º 1186/2009 del Consejo, los premios honoríficos que cumplan los requisitos, incluidas las medallas y los trofeos de carácter simbólico, pueden importarse libres de derechos de aduana cuando se aporten las pruebas necesarias y los envíos no tengan carácter comercial.

Otra disposición, el artículo 58 de la Directiva 2009/132/CE del Consejo, establece una exención similar del IVA a la importación para los premios honoríficos que cumplan los requisitos.

Sin embargo, en la práctica, determinar el derecho a estas exenciones ha resultado a veces difícil. Ante la perspectiva de largos procedimientos de recurso y la posibilidad de que sus premios fueran devueltos al remitente, muchos productores optaron por pagar los gravámenes.

Nueva documentación y protección financiera

A raíz de las noticias aparecidas en los medios de comunicación que ponían de relieve las dificultades a las que se enfrentaban los ganadores de premios en Croacia y los países vecinos, los organizadores del NYIOOC decidieron revisar sus procedimientos de envío para los destinatarios de toda la Unión Europea.

Cada envío incluirá ahora un certificado oficial del NYIOOC que acredite el reconocimiento internacional e identifique el trofeo correspondiente. Esta documentación adicional tiene por objeto ayudar a las autoridades aduaneras a distinguir los premios de la mercancía comercial.

Los organizadores también se han comprometido a cubrir cualquier gasto aduanero que pueda seguir aplicándose a los envíos de los premios.

«Con estos cambios, el NYIOOC cubrirá cualquier gasto aduanero de los envíos de los premios, de modo que los productores no tengan que pagarlos», afirmó Curtis Cord, director del Concurso Mundial de Aceite de Oliva del NYIOOC. «Creemos que esta decisión, junto con la nueva documentación aduanera, ahorrará a nuestros ganadores costes innecesarios y cargas administrativas».

Las medidas tienen por objeto ofrecer una mayor seguridad a los ganadores de los premios en Croacia y otros países de la UE, incluida Eslovenia, simplificando el despacho de aduanas y protegiendo a los destinatarios de gastos inesperados.

Los productores acogen con satisfacción la decisión

Los olivareros croatas acogieron con satisfacción el anuncio, afirmando que eliminaría una carga innecesaria para los productores cuyos premios contribuyen a promover la industria del aceite de oliva del país a nivel internacional.

Ivica Vlatković, olivarero de Novigrad, en Dalmacia, y uno de los participantes croatas más galardonados en el NYIOOC, describió la decisión como un importante paso adelante.

«Todos los olivicultores acogerán esto con satisfacción, ya que se nos cobraban costes adicionales por los premios que reconocen nuestro trabajo y la calidad de los aceites de oliva que producimos», afirmó Vlatković.

Destacó que el éxito en el concurso internacional aporta reconocimiento no solo a los productores individuales, sino también a sus municipios, regiones y al país en su conjunto.

«Cada año, contribuimos a que Croacia sea reconocida como un país que produce aceites de oliva de alta calidad entre las naciones productoras de aceite de oliva del mundo», afirmó.

Vlatković agradeció que los organizadores reconocieran el esfuerzo necesario para alcanzar una calidad excepcional, y señaló que el concurso cuenta con expertos sensoriales internacionales de primer nivel para evaluar los aceites.

«Es lamentable que nuestro propio país haya estado aplicando aranceles a los premios que promueven la calidad de sus propios productores», afirmó.