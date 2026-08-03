Italia intensifica los controles sobre el aceite de oliva tras descubrir los inspectores irregularidades generalizadas

Una campaña de inspección de dos semanas se saldó con incautaciones por valor de 10,3 millones de euros, lo que ha dado lugar a peticiones de controles más estrictos, una notificación más rápida de las transacciones y la trazabilidad digital.

Las autoridades italianas anunciaron una intensificación de los controles en toda la cadena de suministro del aceite de oliva después de que una operación breve y específica sacara a la luz irregularidades significativas, entre ellas aceite lampante comercializado como virgen extra y cientos de toneladas de producto sin la documentación adecuada.

Lograr una trazabilidad completa mediante blockchain u otro sistema sería la forma de evitar estas crisis. – Tommaso Battista, presidente de la asociación de agricultores Copagri

Durante las dos primeras semanas de julio, la Inspección Central para la Protección de la Calidad y la Represión del Fraude en los Productos Agroalimentarios (ICQRF) llevó a cabo 167 controles en los que se inspeccionó a 108 operadores. Los inspectores detectaron incumplimientos en 17 operadores y emitieron 30 actas de infracción.

Los inspectores recogieron 68 muestras para su análisis especializado y comprobaron más de cinco millones de kilogramos de aceite de oliva. La operación dio lugar a incautaciones por valor de 10,3 millones de euros.

Entre los hallazgos más significativos se encuentran 30 toneladas de aceite comercializado como «virgen extra» que los análisis de laboratorio clasificaron como «lampante», una categoría no apta para el consumo humano directo sin refinar.

Las autoridades también bloquearon temporalmente 350 toneladas de aceite que se encontraban en poder de los operadores sin la documentación contable adecuada que acreditara su origen. Además, se incautaron otros 270 litros por hacer uso indebido de una indicación geográfica protegida.

Algunos de los hallazgos han dado lugar a investigaciones penales en curso.

En la reunión en la que se presentaron las cifras, el ministro de Agricultura italiano, Francesco Lollobrigida, anunció una ofensiva más amplia contra el fraude en el aceite de oliva.

El ministerio señaló que la iniciativa incluiría más inspecciones conjuntas en instalaciones de producción, empresas comerciales, grandes minoristas y puertos, junto con un aumento de los muestreos y una cooperación más estrecha entre el ICQRF, los funcionarios de aduanas y los laboratorios de salud pública.

Las autoridades también tienen la intención de aumentar el uso de análisis fisicoquímicos, organolépticos, de residuos de plaguicidas, moleculares e isotópicos.

Según el ministerio, las inspecciones de aceite de oliva aumentaron un 21,1 % entre 2023 y 2025, periodo en el que se llevaron a cabo más de 7 200 inspecciones. Casi 2 500 de ellas se centraron específicamente en productos etiquetados como aceite de oliva virgen extra 100 % italiano.

Las organizaciones agrícolas acogieron con satisfacción los controles adicionales, pero argumentaron que las inspecciones por sí solas no pueden resolver las deficiencias del sistema de trazabilidad del aceite de oliva desde su origen hasta el consumidor final.

«El sistema de trazabilidad del aceite de oliva en Italia es insuficiente», declaró a Olive Oil Times Tommaso Battista, presidente de la asociación de agricultores Copagri.

Battista señaló que siguen entrando en Italia grandes cantidades de aceite de oliva extranjero sin ser analizadas a su llegada.

«Una vez que ha llegado a su destino, por desgracia, sabemos desde hace tiempo que se llevan a cabo las llamadas “operaciones mágicas” que transforman el aceite de oliva en virgen extra», afirmó. «Obviamente, es una cuestión de química. Esto no es nada nuevo. Es una vieja historia. En tales casos, el aceite de oliva se convierte en virgen extra mediante operaciones químicas».

Para contrarrestar estas prácticas, Copagri propone un pasaporte digital que acompañaría a cada envío de aceite de oliva con destino a Italia, desde el país exportador.

El registro electrónico identificaría el origen y la categoría del aceite e incluiría los análisis pertinentes antes de que el envío entrara en el país. A continuación, esa misma información acompañaría al lote a lo largo de los procesos de transformación, almacenamiento y envasado.

Copagri ha propuesto utilizar la tecnología blockchain u otro sistema digital para crear y mantener el pasaporte a lo largo de toda la cadena de suministro.

Según Battista, un código de barras o similar en la botella podría permitir, con el tiempo, a los consumidores identificar el origen del aceite y, potencialmente, el lugar donde se cosecharon las aceitunas.

«Esto significa que, cuando el envío llega al centro de envasado, no puede producirse ninguna alteración», afirmó Battista. «Ninguna magia puede convertir un aceite de oliva que no es virgen extra en virgen extra, ni hacer que un aceite de oliva que no es italiano se convierta en italiano».

Un paso crucial, según varias organizaciones agrícolas, sería acortar el plazo permitido para registrar las transacciones de aceite de oliva en el Sistema Nacional de Información Agrícola de Italia, conocido como SIAN.

La normativa actual exige que los comerciantes de aceite de oliva registren las compras y las transferencias posteriores en el registro electrónico del SIAN, incluyendo la hora de cada transacción.

Las aceitunas deben entregarse en una almazara, y deben completarse los registros correspondientes, en un plazo de seis horas desde su adquisición por parte del primer comerciante.

Este requisito se aplica a las transacciones entre productores y comerciantes, entre diferentes comerciantes y de los comerciantes a las almazaras. Las organizaciones agrícolas reclaman que el mismo principio de registro oportuno se aplique de forma más amplia al aceite de oliva tras la molienda.

Argumentan que un registro más rápido y coherente tras la molturación permitiría a las autoridades comparar las importaciones, las existencias, los registros de las almazaras y las transacciones posteriores casi en tiempo real.

Esto podría facilitar la detección de discrepancias inexplicables antes de que el producto avance en la cadena de suministro.

Coldiretti ha presentado un conjunto de propuestas muy en la misma línea para reforzar el marco de trazabilidad. La asociación de agricultores quiere que las bases de datos públicas sean interoperables, empezando por los datos aduaneros.

La organización también ha instado a las autoridades a cotejar la información sobre precios con los registros de trazabilidad, lo que facilitaría la identificación de anomalías relacionadas con los precios de mercado, el origen de los productos, las cantidades registradas y los movimientos a lo largo de la cadena de suministro.

Coldiretti ha solicitado un aumento de la dotación de personal en los puertos y pasos fronterizos, así como un mayor uso de la resonancia magnética nuclear y la cartografía isotópica. Ha defendido que estas herramientas analíticas deberían reconocerse como pruebas válidas en los procedimientos judiciales.

«Al armonizar las bases de datos de la Agencia de Aduanas y de las autoridades de control del fraude con los registros de las explotaciones agrícolas italianas, podríamos mantener todo el sistema bajo control», declaró a Olive Oil Times David Granieri, presidente de la asociación de olivareros Unaprol y vicepresidente de Coldiretti.

Granieri abogó por un sistema a escala de la Unión Europea inspirado en el SIAN que armonizara la información de que disponen las autoridades aduaneras y el ICQRF con los registros de las explotaciones agrícolas y los inventarios de las empresas.

Afirmó que los últimos datos del ICQRF demostraban el valor de las inspecciones específicas.

«Si se busca, se encuentra», afirmó Granieri, refiriéndose específicamente al descubrimiento de aceite lampante comercializado como virgen extra.

Argumentó que el aceite de oliva lampante importado requiere un control más riguroso, ya que no es apto para el consumo directo. Añadió que un seguimiento inadecuado de sus movimientos posteriores puede dar lugar a importantes oportunidades de fraude.

A nivel europeo, Coldiretti aboga por cambios en la normativa aduanera según la cual un producto alimenticio puede considerarse originario del país en el que se haya producido su última transformación sustancial, incluso cuando la materia prima proceda de otro lugar.

La organización sostiene que, por el contrario, los productos alimenticios deberían mantener un vínculo más claro con el origen de sus materias primas agrícolas.

Battista rechazó la idea de que los costes adicionales de un sistema de trazabilidad digital lo hicieran necesariamente inviable.

Aunque algunos gastos podrían recaer sobre el sector, señaló que las cooperativas, las fábricas y las empresas embotelladoras reconocen cada vez más que una calidad y un origen demostrables aportan un valor añadido en los mercados de exportación.

Battista citó el creciente acuerdo de suministro de su cooperativa en Abu Dabi, donde se toman muestras de cada envío a su llegada y los resultados se comparan con el certificado analítico facilitado por el exportador.

«Si en el extranjero se valora cada vez más la calidad, lograr una trazabilidad completa mediante blockchain u otro sistema sería la forma de evitar estas crisis», afirmó.

Battista también relacionó una trazabilidad más fiable con las crecientes diferencias de precio que los consumidores encuentran en el comercio minorista.

Señaló que las botellas de bajo precio pueden contener, legítimamente, mezclas de aceites de oliva procedentes de diferentes países de la Unión Europea. Sin embargo, argumentó que los consumidores necesitan herramientas más claras para distinguirlos de los aceites de oliva virgen extra italianos con origen documentado y registros de producción, lo que, según él, implica unos costes de producción sustancialmente más elevados.

Añadió que, cuando diferentes productos llevan la misma denominación de «virgen extra», es comprensible que muchos consumidores elijan la botella más barata. Una mejor trazabilidad, junto con la educación de los consumidores, podría hacer más visibles las diferencias de origen y producción.

Paralelamente a su iniciativa para reforzar los controles y la trazabilidad, el Gobierno ha puesto en marcha una campaña promocional que se emite en la televisión y la radio de la Rai desde el 11 de julio.

En los últimos años, las asociaciones de productores de aceite de oliva han pedido en repetidas ocasiones que se pongan en marcha campañas de comunicación a nivel nacional para sensibilizar a los consumidores sobre los beneficios para la salud del aceite de oliva y su papel como elemento básico de la cocina italiana.

La última campaña anima a los consumidores a no fijarse únicamente en el precio y a prestar más atención al origen del aceite de oliva, a cómo se produce y a lo que revela la etiqueta sobre su calidad.