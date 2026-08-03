A los pies de la sierra de Climiti, en Sicilia, una finca familiar mira hacia el futuro

Un productor de quinta generación del sureste de Sicilia está restaurando la finca familiar al tiempo que invierte en la calidad del aceite de oliva, la sostenibilidad y la formación.

En el sureste de Sicilia, los montes Climiti constituyen el límite final de la meseta de Iblea, que desciende hacia el mar Jónico.

Declarada «Zona de Importancia Comunitaria» por la Unión Europea, la zona alberga una rica biodiversidad en un terreno de caliza de un blanco inmaculado que contiene depósitos de conchas de la era del Mioceno.

«No debemos agotar la tierra en busca de beneficios, sino mejorarla y dejar lo que recibimos en mejores condiciones de las que lo encontramos». – Giovanni Bonfiglio, Azienda Agricola Santa Catrini

El paisaje está salpicado de cuevas y grutas conocidas por sus hallazgos paleontológicos, necrópolis de la Edad del Bronce y restos bizantinos excavados en la roca.

Santacatrini se encuentra a los pies de las mesetas, cerca del pueblo de Melilli. La finca, de 90 hectáreas, incluye unas 40 hectáreas de olivares plantados con variedades autóctonas.

El nombre de la finca, que toma su nombre de la contrada local, probablemente hace referencia a una iglesia excavada en la roca cercana, de la que solo quedan unas pocas piedras.

«Creo que me enamoré de esta tierra y de este trabajo gracias a mi abuelo, Gaetano Peluso, a quien solía seguir por la finca durante los veranos de mi infancia», afirmó Giovanni Bonfiglio, la quinta generación de su familia al frente de la empresa.

«Era excepcionalmente brillante, creativo y proactivo, un volcán de ideas que constantemente ponía en marcha proyectos nuevos, a menudo innovadores, y siempre estaba experimentando con algo», recuerda Bonfiglio.

«Me hacía partícipe, explicándome lo que hacía y haciéndome partícipe», añade. «Le seguía a todas partes por la finca, lleno de admiración. Como niño curioso, ansioso por verlo todo y descubrir cosas nuevas, este lugar, con sus acantilados, restos prehistóricos y bosques, era como un enorme parque infantil. Así fue como me enamoré de todo ello».

Bonfiglio vive ahora en la casa que en su día ocuparon sus abuelos. Los veranos que pasó con ellos en Santacatrini le marcaron tanto que la página web de la empresa se abre con el sonido de las cigarras, pensado para evocar aquellos días.

El sonido evoca los huertos bañados por el sol de la finca, donde crecen olivos, almendros, algarrobos y limoneros entre muros de piedra seca de un blanco calcáreo.

La finca produce el aceite ecológico DOP Monti Iblei Arita, una mezcla elaborada principalmente con aceitunas de la variedad Nocellara Etnea, junto con las variedades sicilianas Biancolilla, Moresca, Nocellara Messinese y Nocellara del Belice.

Un olivar histórico alberga unos 150 olivos centenarios. Un segundo olivar, plantado en la década de 1960, sigue una amplia disposición de 12 por 12 metros, mientras que los olivares más recientes están espaciados a seis metros entre sí.

«Mi abuelo le dejó la finca a mi madre, quien básicamente se encargó de su mantenimiento y siguió vendiendo la mayor parte de las aceitunas», explicó Bonfiglio.

Mientras tanto, Bonfiglio se licenció en Economía y comenzó a trabajar para una gran multinacional, donde permaneció durante 15 años.

«Como especialista, viajaba mucho, a veces llegaba a tomar hasta 90 vuelos al año», cuenta. «Era una vida de trotamundos, pero mi corazón siempre estuvo aquí, en Santacatrini. Así que invertí todo mi tiempo libre y mis recursos económicos en modernizar la empresa».

Bonfiglio se incorporó a la dirección de la finca en 2008, comenzó a modernizar sus operaciones y plantó 20 hectáreas adicionales de olivares. En 2015, dejó su anterior carrera para trabajar a tiempo completo en Santacatrini.

«A lo largo de mi carrera anterior, llevaba mucho tiempo planeándolo, pero cuando estás en una rutina, es difícil salir de ella», explicó. «Al final, me dije: “Ya basta”».

«Esa etapa de mi vida había terminado y era el momento de dedicarme por completo a mi empresa y a algo que fuera verdaderamente mío», añadió Bonfiglio. «Desde el principio, me centré en producir aceite de alta calidad y en expandirnos a los mercados extranjeros. En 2022, cumplí mi sueño de crear una almazara propia».

Bonfiglio maneja personalmente el sistema de molienda Mori-Tem, que cuenta con tecnología moderna de molienda de aceite de oliva.

Dado que la cosecha suele comenzar en septiembre, cuando las temperaturas siguen siendo elevadas, un sistema de refrigeración integrado le permite mantener el proceso de extracción a una temperatura controlada.

«La calidad es el eje central de mi filosofía personal», afirmó Bonfiglio. «Haga lo que haga, me esfuerzo por hacerlo de la mejor manera posible».

«Incluso antes de tener nuestro propio molino, no trabajaba con el más cercano; viajaba más lejos para llegar al mejor», añadió. «Ese mismo criterio guía mi visión para este territorio, donde tenemos la suerte de contar con un terruño excelente y un entorno saludable que nos comprometemos a preservar».

La finca está trabajando para implantar un sistema de economía circular. El orujo húmedo procedente del molino de dos fases se utiliza, en parte, como pienso para los caballos que pastan libremente en la finca y, en parte, como abono para los olivares, que también se enriquecen con residuos de poda triturados.

Los paneles fotovoltaicos cubren al menos la mitad de las necesidades energéticas de la finca.

La gestión eficiente del agua es otro pilar fundamental de la estrategia de sostenibilidad de la finca.

El agua subterránea de un pozo se recoge en un depósito de cabecera situado en el punto más alto de la finca. Desde allí, la gravedad mantiene la presión en todo el sistema de distribución, lo que elimina la necesidad de bombas, salvo cuando hay que rellenar el depósito.

Los huertos se riegan por la noche mediante un sistema de goteo para reducir la evaporación y ahorrar agua.

Una red de canales recoge también el agua de lluvia de los tejados y terrazas de los edificios de la finca y la conduce a un depósito subterráneo conectado a un estanque formado en una antigua cantera de piedra.

El embalse aún no está operativo, pero está diseñado para captar y almacenar agua para futuras emergencias.

«Creo que la palabra clave para nuestra empresa es “autenticidad”, porque es lo que más oigo decir a los visitantes y huéspedes», afirmó Bonfiglio.

«No hacemos mucha publicidad, así que supongo que quienes vienen aquí descubren más de lo que les mostramos», añadió. «Cuando pido opiniones a nuestros huéspedes, lo que más se repite es que perciben una profunda sensación de autenticidad en lo que ofrecemos».

En el corazón de la finca aún se conserva un antiguo molino equipado con muelas y esteras de prensado, que en su día utilizaron los antepasados de Bonfiglio.

Instalado entre 1880 y 1890, el molino funcionaba con una mula y se mantuvo en uso hasta la década de 1950, cuando quedó obsoleto y se dejó de lado.

«Al entrar en el vestíbulo del edificio principal de la empresa, uno se siente inmediatamente inmerso en la historia gracias a esta maquinaria antigua, que aún está casi en condiciones de funcionar», explicó Bonfiglio.

«Cuando limpié la casa de campo durante la renovación, tras 70 años sin uso, intenté empujar la piedra de molino y empezó a girar de nuevo como si la hubieran movido el día anterior», añadió. «Sentí que estaba ante algo diseñado para no romperse».

El molino histórico es ahora el elemento central de las visitas guiadas que se ofrecen a través del programa de oleoturismo de la finca. Se encuentra junto a las instalaciones de acogida creadas durante la renovación de la masseria familiar del siglo XIX.

«El antiguo molino disfruta ahora de una segunda vida gracias a nuestras actividades de oleoturismo», afirmó Bonfiglio. «Lo utilizo para dar a conocer a nuestros huéspedes la historia de esta tierra y el mundo del aceite de oliva».

«Creo que el principal problema de nuestro sector es la falta de conocimiento y la persistencia de creencias erróneas sobre el aceite de oliva», añadió. «Por este motivo, estoy firmemente comprometido con el fomento y la promoción de la cultura del aceite de oliva».

Bonfiglio señaló que la gestión responsable es fundamental para esa cultura.

«No debemos agotar la tierra en busca de beneficios, sino mejorarla y dejar lo que recibimos en mejores condiciones de las que lo encontramos», afirmó. «Para mí, esta es la clave para mirar hacia un futuro mejor para todos, y es lo que intento transmitir a mi hijo».

«Espero que ocurra lo mismo que cuando yo era niño y que él siga mis pasos», añadió Bonfiglio. «Por supuesto, quiero que se sienta libre de elegir lo que le haga feliz».