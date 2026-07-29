La Academia del Aceite de Oliva amplía su oferta formativa en el norte de Europa

Christianne Noordermeer Van Loo trabaja para difundir los conocimientos sobre el aceite de oliva y la formación sensorial en toda Europa del Norte.

El interés de Christianne Noordermeer Van Loo por el aceite de oliva surgió después de que ella y su marido compraran una casa con un olivar abandonado en Umbría.

«No sabíamos nada sobre los olivos», explica. «Queríamos la casa y el terreno que la rodeaba, pero no sabíamos qué hacer con el olivar».

Una vez que el olivar quedó despejado y volvió a producir, empezó a recolectar las aceitunas y a aprender más sobre el cultivo, la molienda y la evaluación sensorial.

Más tarde, Noordermeer Van Loo asistió al Programa de Certificación de Sumilleres de Olive Oil Times en Londres y realizó formación sensorial adicional en España e Italia.

Hoy en día, es sumiller certificada en aceite de oliva, catadora profesional de aceite de oliva y aceitunas de mesa, y directora ejecutiva de The Olive Oil Academy en los Países Bajos.

Su trabajo se centra principalmente en abordar lo que ella considera una falta de familiaridad con el aceite de oliva virgen extra entre los consumidores y los profesionales de la alimentación del norte de Europa.

Según ella, muchos consumidores no han desarrollado las referencias sensoriales que suelen asociarse a los países productores de aceite de oliva y pueden interpretar el amargor y el picante como características indeseables.

«Una de las lagunas de conocimiento más destacadas es la idea de que el aceite de oliva “suave” es el mejor que se puede encontrar», señaló Noordermeer Van Loo. «La gente no sabe que el amargor y el picante no son defectos, sino cualidades positivas».

Otras lagunas comunes tienen que ver con la frescura, el almacenamiento, el maridaje y las razones que explican las diferencias sustanciales de precio entre los aceites de oliva.

«El aceite de oliva es un zumo, como el de naranja», explicó. «Se ve afectado por la luz, el calor y el oxígeno, pero la gente no lo sabe».

Noordermeer Van Loo cree que los consumidores valorarán más el aceite de oliva cuando comprendan quién es su productor, la variedad de aceituna, el origen, los métodos de producción y las características sensoriales.

Compara el desarrollo del sector en el norte de Europa con el crecimiento gradual de los conocimientos de los consumidores sobre el vino y el café.

Este enfoque inspira los programas desarrollados por The Olive Oil Academy, incluida su colaboración con el Olive Oil Times Education Lab.

La segunda edición europea del Programa de Certificación de Sumiller de Aceite de Oliva se celebrará del 14 al 18 de septiembre de 2026 en la Jamfabriek de ’s-Hertogenbosch, Países Bajos.

El curso, de cinco días de duración y con un aforo limitado a 30 participantes, abarca la evaluación sensorial, el cultivo y la molienda de la aceituna, la salud y la nutrición, las aplicaciones culinarias, el control de calidad, el envasado, el etiquetado y la normativa europea.

Los participantes degustarán más de 100 aceites de oliva procedentes de regiones productoras de todo el mundo y realizarán ejercicios prácticos de maridaje en una cocina profesional.

El programa incluye también una mesa de aromas con ingredientes como plátanos maduros, aguacates, alcachofas, pimienta y romero, con el objetivo de ayudar a los participantes a desarrollar un vocabulario sensorial más amplio.

La Academia anima además a los participantes a seguir practicando tras finalizar el curso mediante reuniones anuales y el acceso a una red de formadores y otros profesionales.

Un «Club de Catadores» en línea permite a los sumilleres formados evaluar las mismas muestras durante sesiones dirigidas por moderadores e instructores con amplia experiencia.

Noordermeer Van Loo señaló que la práctica continuada es importante, ya que el reconocimiento sensorial y el vocabulario pueden deteriorarse si no se utilizan con regularidad. Las catas en grupo también ponen de manifiesto cómo la experiencia cultural puede influir en la percepción de un aceite de oliva.

Para los participantes que deseen ampliar su formación, la Academia celebrará «The Curator’s Tasting» los días 12 y 13 de septiembre de 2026 en la Jamfabriek.

El programa, de dos días de duración, analizará los factores asociados al aceite de oliva virgen extra de alta calidad, con sesiones sobre análisis de laboratorio, tecnología de molienda, compuestos volátiles, maridaje y la comunicación de las propiedades saludables.

La Academia también ha desarrollado un curso en línea sobre la estructura y la economía del sector del aceite de oliva, así como formación para chefs, restaurantes y escuelas de cocina.

«Los restaurantes de alta gama suelen saber más sobre el aceite de oliva y cómo utilizarlo», afirmó Noordermeer Van Loo. «En los restaurantes convencionales, sigue habiendo una falta de conocimientos real».

Señaló que persisten retos similares en el sector minorista, donde los productos promocionados como «suaves» siguen dominando muchos estantes de los supermercados, mientras que los aceites de mayor calidad se encuentran con mayor frecuencia en tiendas especializadas y en plataformas de venta en línea.

Noordermeer Van Loo prevé que el interés por el aceite de oliva siga creciendo en el norte de Europa, pero señaló que será necesaria la educación para que el aumento del consumo se traduzca en una mayor apreciación de la calidad.

«La cuestión es la comunicación y la información», afirmó. «Tenemos que educar a los consumidores, a los minoristas y a todas las partes implicadas».