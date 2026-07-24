Le secteur espagnol de l'huile d'olive lance une campagne de promotion aux États-Unis d'un montant de 25 millions de dollars américains

« Olive Oils from Spain » a lancé une campagne de trois ans, dotée d'un budget de 25 millions de dollars, visant à mieux faire connaître l'huile d'olive espagnole auprès des consommateurs américains.

« Olive Oils from Spain » a lancé une campagne de trois ans, dotée d’un budget de 25 millions de dollars, visant à promouvoir l’huile d’olive espagnole aux États-Unis.

Cette campagne nationale, baptisée « All in a Drop », a été lancée lors d’un événement organisé au Rockefeller Center à New York, quelques jours seulement après la victoire de l’Espagne en finale de la Coupe du monde, de l’autre côté de l’Hudson, dans le New Jersey. L’événement a bénéficié de la direction culinaire du chef et auteur à succès Andy Baraghani.

«Nous sommes déjà venus ici à de nombreuses reprises, mais c’est comme si c’était la première fois pour nous. C’est comme si nous étions de nouveau ici pour nous présenter. » – Teresa Pérez, directrice d’Olive Oils from Spain

Cette initiative associera la publicité télévisée et extérieure à des événements culinaires, des partenariats avec des chefs, des collaborations avec des créateurs et des récits numériques. Les responsables de la campagne ont indiqué que cette initiative visait à toucher les jeunes consommateurs et à encourager les Américains à découvrir les origines, les variétés et les utilisations culinaires de l’huile d’olive espagnole.

Les organisateurs ont profité du lancement pour faire découvrir aux invités la tradition espagnole de la « sobremesa », cette coutume qui consiste à rester à table après le repas pour discuter et passer du temps ensemble.

La campagne présente cette tradition comme une expression de la culture gastronomique espagnole, dans laquelle les repas sont considérés non seulement comme des occasions de se nourrir, mais aussi comme des moments de rassemblement permettant de renforcer les liens personnels.

«À l’image de l’équipe espagnole de football, qui ne repose pas uniquement sur des stars individuelles mais sur un travail d’équipe, [nous] pensons que les plus grandes opportunités sont encore à venir », a déclaré Teresa Pérez, directrice d’Olive Oils from Spain.

Baraghani a préparé les plats servis lors du lancement et a évoqué l’influence de l’huile d’olive extra vierge espagnole sur sa cuisine.

« L’huile d’olive extra vierge espagnole, c’est autre chose », a-t-il déclaré. « C’est plus qu’une simple huile d’olive. C’est une expérience. »

Cette campagne intervient alors que les États-Unis restent l’un des marchés de l’huile d’olive les plus importants au monde et les plus dépendants des importations.

La consommation d’huile d’olive aux États-Unis a atteint 398 000 tonnes au cours de la campagne agricole 2023/24, soit une augmentation de 22 % par rapport à la décennie précédente, selon le Conseil oléicole international.

La production nationale étant estimée à environ 10 000 tonnes, les importations représentent environ 96 % de l’huile d’olive consommée dans le pays, a indiqué le COI.

Les importations américaines d’huile d’olive ont atteint un chiffre provisoire de 437 309 tonnes au cours de la campagne agricole 2024/25, soit une hausse de 20,6 % par rapport à la saison précédente, selon le rapport de marché de février et mars 2026 du COI.

L’Espagne, l’Italie, la Tunisie et la Turquie ont fourni à elles quatre 88,6 % de ces importations. Les achats américains en provenance d’Espagne ont augmenté de 20,1 % au cours de la campagne agricole, tandis que les importations en provenance d’Italie ont progressé de 19,2 %, celles en provenance de Tunisie de 33,3 % et les livraisons en provenance de Turquie de 9 %.

Ces chiffres soulignent pourquoi le marché américain reste central pour le secteur espagnol de l’huile d’olive. Le COI a estimé la production espagnole à 1,419 million de tonnes pour la campagne agricole 2024/25, soit une hausse de 66 % par rapport à la récolte précédente.

Ce rebond fait suite à deux campagnes difficiles marquées par la sécheresse et une chaleur extrême, qui ont fortement réduit la production et contribué à des prix records dans l’ensemble du secteur.

« Nous sommes un fournisseur confiant », a déclaré M. Pérez. « Nous sommes déjà passés par là à de nombreuses reprises, mais c’est comme si c’était la première fois pour nous. C’est comme si nous étions de nouveau ici pour nous présenter. »

« Olive Oils from Spain » est la marque promotionnelle de l’Organisation interprofessionnelle espagnole de l’huile d’olive, un groupe à but non lucratif représentant les producteurs, les coopératives, les moulins, les embouteilleurs et les exportateurs.

L’organisation a indiqué que l’Espagne comptait plus de 200 variétés d’olives, 34 appellations d’origine protégées et indications géographiques protégées, ainsi qu’environ 250 000 familles d’agriculteurs actives dans le secteur.

La campagne s’appuiera sur cette diversité pour faire découvrir aux consommateurs les différentes saveurs et utilisations culinaires des huiles d’olive espagnoles. Elle mettra notamment l’accent sur l’Arbequina, le Picual et la Hojiblanca, trois des variétés les plus reconnues du pays.

Les huiles d’Arbequina sont généralement associées à des saveurs délicates et fruitées, tandis que les huiles de Picual sont souvent plus corsées, amères et poivrées. La Hojiblanca produit généralement des huiles équilibrées aux notes herbacées.

Les responsables de la campagne ont déclaré qu’aider les consommateurs à comprendre ces différences pourrait les inciter à choisir des huiles d’olive adaptées à des aliments et à des méthodes de cuisson spécifiques, plutôt que de considérer l’huile d’olive comme un produit unique et uniforme.

Le spot télévisé a été réalisé par le cinéaste canado-américain Andrew De Zen. Des publicités extérieures sont également prévues sur des panneaux d’affichage, dans les stations de métro et aux arrêts de bus dans différentes villes du pays.

D’autres événements culinaires, du contenu numérique et des collaborations avec des chefs et des créateurs en ligne devraient se poursuivre tout au long de l’année 2026 et au-delà.

M. Pérez a déclaré que cette campagne encouragerait les consommateurs américains à tenir compte de l’origine et des qualités des huiles d’olive qu’ils achètent.

Cet investissement de 25 millions de dollars témoigne des efforts déployés par l’Espagne pour consolider sa position sur le marché américain de l’huile d’olive, un marché en pleine croissance mais de plus en plus concurrentiel.