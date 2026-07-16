Le Brésil lance un label « Premium » pour distinguer les huiles d'olive haut de gamme

Au Brésil, un nouveau programme de certification établit des normes de qualité bien supérieures à celles de la catégorie « extra vierge », les producteurs cherchant ainsi à renforcer la confiance des consommateurs et à différencier les huiles d'olive nationales de leurs concurrentes importées.

« Aujourd’hui, une grande partie des produits importés peuvent à peine être qualifiés d’huile d’olive extra vierge. L’idée est de proposer sur le marché des huiles d’olive extra vierges haut de gamme et d’aider les consommateurs brésiliens à découvrir le goût d’une huile d’olive de très grande qualité », a déclaré Flávio Obino, président d’Ibraoliva, l’association brésilienne des producteurs d’huile d’olive, à Olive Oil Times.

Dans le Rio Grande do Sul, premier État producteur d’huile d’olive du Brésil, Ibraoliva a mis au point le « Selo Premium Origem e Qualidade RS », un programme de certification qui considère l’huile d’olive extra vierge comme la norme de référence tout en identifiant les huiles d’olive répondant à des normes de qualité nettement plus strictes.

Ce programme, qui en est désormais à sa deuxième saison, certifie des lots individuels d’huile d’olive extra vierge produite à partir d’olives cultivées et pressées dans l’État, qui répondent à des critères de qualité supérieurs à ceux traditionnellement exigés pour cette catégorie.

Conformément aux règles du programme, les moulins à huile doivent être enregistrés auprès du ministère brésilien de l’Agriculture et auprès de « Produtos Premium », le programme régional qui reconnaît les produits locaux à forte valeur ajoutée.

L’évaluation prend en compte l’origine des olives, leurs caractéristiques physico-chimiques et leur qualité sensorielle. Alors que l’huile d’olive extra vierge peut présenter une acidité libre allant jusqu’à 0,8 %, les huiles candidates au label « Premium » ne doivent pas dépasser 0,3 %.

M. Obino a également mentionné des paramètres d’absorption des rayons ultraviolets plus stricts, notamment les indices K232, K270 et ΔK, ainsi qu’une exigence sensorielle de zéro défaut et un score médian de fruité d’au moins trois, que les olives soient vertes ou mûres, ce qui indique la fraîcheur et la conformité aux normes de haute qualité de l’huile d’olive extra vierge.

Pour postuler, les producteurs soumettent deux bouteilles de 250 millilitres issues de chaque lot, en utilisant des bouteilles Ibraoliva dépourvues d’étiquettes commerciales, mais identifiées par la marque, le numéro de lot et la nature de l’huile (monovariétale ou assemblage). Une bouteille est analysée, tandis que l’autre est conservée comme contre-échantillon. Tout défaut sensoriel entraîne la disqualification du lot.

Selon M. Obino, la particularité de ce programme réside dans le fait que le label est attribué à des lots individuels plutôt qu’aux producteurs dans leur ensemble.

« C’est essentiel, car chaque lot doit être identifiable », a déclaré M. Obino. « Il n’y a pas ici de miracle permettant de multiplier les labels. Je dispose d’un lot spécifique qui fait l’objet d’analyses physico-chimiques et sensorielles, et seul ce lot reçoit le label de qualité. Le producteur ne peut pas utiliser ce label pour d’autres lots ou pour des huiles d’olive qui n’ont pas été certifiées. Il doit s’agir d’un lot unique et identifiable. »

M. Obino a expliqué que cette approche évite la confusion qui survient lorsque les distinctions sont appliquées de manière générale à l’ensemble de la gamme d’un producteur. « Parfois, les gens envoient leur toute meilleure huile d’olive à un concours international, remportent un prix, puis utilisent cette médaille pour n’importe quelle huile d’olive qu’ils produisent. Dans notre système, le label est strictement lié à des lots identifiables », a-t-il précisé.

Pour M. Obino, ce label est bien plus qu’un simple outil marketing. Il s’inscrit dans un effort plus large visant à renforcer la confiance dans l’huile d’olive nationale et à éduquer les consommateurs sur un marché encore dominé par les importations. Les producteurs brésiliens ne pouvant rivaliser avec les grands fournisseurs étrangers en termes de prix ou de volume, il estime que le secteur doit se différencier par la qualité, la traçabilité et l’éducation des consommateurs.

« Nous nous concentrons exclusivement sur le segment haut de gamme », a déclaré M. Obino. « Pour l’instant, nous ciblons strictement les consommateurs disposant d’un pouvoir d’achat élevé, ceux qui peuvent s’offrir une huile d’olive différenciée. »

Cette stratégie a trouvé un écho auprès de producteurs tels que Capolivo. Carolina Capoani, directrice du marketing et de la communication de l’entreprise, a déclaré que cette certification représentait « bien plus qu’un simple label » pour les producteurs cherchant à distinguer les huiles d’olive brésiliennes de haute qualité.

« Il s’agit d’une reconnaissance technique qui atteste de l’excellence de l’huile d’olive produite dans le Rio Grande do Sul, valorisant le travail accompli depuis la gestion des oliveraies jusqu’à l’extraction et la mise en bouteille », a-t-elle déclaré à Olive Oil Times.

Mme Capoani a souligné que le processus d’évaluation sensorielle constituait l’un des principaux atouts du programme. « Les huiles d’olive sont analysées par des spécialistes qualifiés, qui vérifient les attributs positifs tels que le fruité, l’amertume et le piquant, ainsi que l’absence de défauts », a-t-elle expliqué. « Cela offre aux consommateurs une garantie supplémentaire qu’ils achètent un produit répondant à des critères de qualité rigoureux. »

Elle a ajouté que ce label pourrait également contribuer à faire évoluer la perception tenace selon laquelle les huiles d’olive importées sont intrinsèquement supérieures.

« Bien qu’il subsiste une perception historique selon laquelle les huiles d’olive importées sont supérieures, ce point de vue évolue à mesure que les huiles d’olive brésiliennes se font reconnaître lors de concours internationaux et démontrent une qualité comparable à celle des meilleures huiles du monde », a déclaré Mme Capoani. « Les certifications apportent de la crédibilité, offrent une référence fiable aux consommateurs et renforcent la confiance dans la production locale. »

La production locale reste limitée, mais la saison 2026 devrait battre un record. « Nous n’avons tout simplement pas les moyens de produire à grande échelle industrielle », a déclaré M. Obino. « Cependant, nous sommes en passe de battre le record historique du Brésil cette année. Nous devrions atteindre environ 1,5 million de litres à l’échelle du pays, dépassant ainsi nos prévisions initiales d’un million. »

« Pour nous, c’est énorme, car notre précédent record était de 640 000 litres », a-t-il ajouté. « Nous enregistrons une croissance de plus de 100 % par rapport à notre meilleur résultat précédent, mais malgré cela, nous ne représenterons au maximum que 2 % de la consommation d’huile d’olive du pays. »

Cette part de marché limitée, a-t-il fait valoir, renforce la logique qui sous-tend le label « Premium ». « Si nous parvenons à atteindre 2 % de la consommation au Brésil auprès de ce type de clientèle, cela nous convient parfaitement de laisser les 98 % restants aux huiles standard vendues en rayon dans les supermarchés », a déclaré M. Obino.

Il a ajouté que la réaction des consommateurs était encourageante, même si les distributeurs restent axés sur le volume. « Notre analyse montre que les consommateurs réagissent très positivement au label “Premium” », a-t-il déclaré. « Les distributeurs, en revanche, restent axés sur le volume des ventes, ce que nous ne pouvons pas leur garantir. »

« Heureusement, nos consommateurs s’informent de plus en plus, et cette évolution est irréversible. Ceux qui goûtent une véritable huile d’olive authentique ne reviennent pas aux huiles importées vendues dans les supermarchés », a déclaré M. Obino.

Des débats similaires ont lieu en Europe, où les producteurs et les organisations professionnelles cherchent des moyens de distinguer les huiles d’olive « super-premium » de la catégorie plus large des huiles « extra vierges ».

« Ibraoliva souhaite vivement se rapprocher de ce mouvement européen en faveur d’une huile d’olive haut de gamme et de grande qualité, afin de se différencier clairement des huiles d’olive de très mauvaise qualité qui arrivent au Brésil et qui, d’une certaine manière, entravent notre marché local haut de gamme », a déclaré M. Obino.

M. Obino a qualifié le changement climatique de « défi colossal », soulignant que « le Brésil présente des conditions totalement défavorables à la production d’olives ».

« Dans la région sud, où se concentre le plus grand nombre de producteurs, nous avons un taux d’humidité élevé et un manque de froid hivernal régulier », a-t-il expliqué.

M. Obino a indiqué que les producteurs brésiliens obtenaient déjà de bons résultats au stade de la mouture, le principal défi consistant à obtenir des résultats constants dans les oliveraies malgré des conditions climatiques difficiles. « En ce qui concerne la deuxième étape, le processus de transformation, nos résultats sont déjà excellents », a-t-il déclaré. « Nos olives sont récoltées bien plus tôt que la normale ; cela implique des rendements en huile d’olive plus faibles, mais cela confère à l’huile une plus grande stabilité, une meilleure durée de conservation et une qualité chimique supérieure. »

Il a également souligné les efforts visant à renforcer l’expertise scientifique et technique grâce à des partenariats avec l’association uruguayenne des oléiculteurs, au soutien de la CAF (Banque de développement de l’Amérique latine et des Caraïbes) et à une collaboration potentielle avec des chercheurs du Conseil oléicole international.

« Notre stratégie n’est pas d’être tout pour tout le monde », a conclu M. Obino. « Elle consiste à montrer que le Brésil peut produire de l’huile d’olive haut de gamme et que les consommateurs ont les moyens de la reconnaître. »