Les marchés fermiers approvisionnent 71 hôpitaux italiens en produits frais et locaux

Une initiative nationale vise à faire entrer les produits agricoles locaux et l'éducation alimentaire dans les hôpitaux italiens afin de promouvoir une alimentation plus saine et la prévention des maladies.

L'initiative « Campagna Amica per la Salute » (Campagna Amica pour la santé) met en place des marchés fermiers dans 71 hôpitaux à travers l'Italie, offrant ainsi aux patients, à leurs familles, au personnel soignant et aux riverains un accès à des produits agricoles frais, locaux, de saison et traçables.

Cette initiative est portée par l’organisation agricole Coldiretti, la Fondation Campagna Amica, qui soutient l’agriculture italienne et gère un réseau de marchés fermiers de vente directe, ainsi que la Fondation Aletheia, un groupe de réflexion consacré à la relation entre alimentation et santé.

L’intégration d’environnements alimentaires protecteurs dans les infrastructures de santé est aujourd’hui possible, à l’échelle nationale . – Antonio Gasbarrini, directeur scientifique de l’hôpital universitaire Gemelli

Les marchés ont lieu chaque semaine ou chaque mois, selon les calendriers établis par chaque hôpital.

Ils sont présents dans sept établissements de santé en Toscane ; six en Campanie et six en Émilie-Romagne ; cinq dans le Piémont et cinq dans les Pouilles ; quatre dans les Abruzzes, le Latium, la Lombardie, la Sicile, la Sardaigne et la Vénétie ; trois en Basilicate, en Calabre et dans les Marches ; deux dans le Frioul-Vénétie Julienne, dans le Molise et en Ombrie ; et un en Ligurie, dans le Trentin-Haut-Adige et dans la Vallée d’Aoste.

Cette initiative vise à encourager des habitudes alimentaires plus saines en plaçant les aliments nutritifs au cœur de la prévention primaire et en réaffirmant le régime méditerranéen comme un pilier fondamental de la santé publique.

Marché paysan « Campagna Amica per la Salute » à l’hôpital universitaire Agostino Gemelli de Rome (Photo : Coldiretti)

Elle a été officiellement lancée lors d’une conférence de presse qui s’est tenue le 10 juillet à l’hôpital universitaire Fondazione Agostino Gemelli IRCCS de Rome.

Aux côtés des représentants des associations organisatrices et de l’établissement de santé se trouvaient Francesco Lollobrigida, ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et des Forêts ; Rocco Bellantone, président de l’Institut national italien de la santé ; Francesco Rocca, président de la région du Latium ; et Roberto Gualtieri, maire de Rome. Des représentants de plusieurs hôpitaux ont participé à distance depuis toute l’Italie.

« La science du microbiome nous a montré que la santé n’est pas simplement l’absence de maladie moléculaire, mais la résilience d’un écosystème biologique complexe, façonné par ce que nous mangeons, l’environnement dans lequel nous vivons et les expériences que nous traversons », a déclaré Antonio Gasbarrini, directeur scientifique de la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS et président du comité scientifique de la Fondation Aletheia.

« L’installation de marchés fermiers dans des dizaines d’hôpitaux italiens n’est pas seulement un geste symbolique », a-t-il ajouté. « Cela démontre qu’il est aujourd’hui possible, à l’échelle nationale, d’intégrer des environnements alimentaires protecteurs dans les infrastructures de santé, et que la prévention fondée sur des données probantes peut devenir partie intégrante de la mission d’un hôpital moderne. »

Marché fermier « Campagna Amica per la Salute » à l’hôpital pédiatrique Giannina Gaslini de Gênes, en Ligurie (Photo : Coldiretti)

Lors de la journée d’inauguration de l’initiative, plusieurs hôpitaux ont organisé des activités d’éducation alimentaire afin de sensibiliser le public au rôle de l’alimentation en tant qu’outil de prévention primaire.

Coldiretti a également présenté un rapport synthétique élaboré en collaboration avec le Censis, un institut italien de recherche socio-économique, montrant que 97 % des Italiens considèrent qu’une alimentation saine est essentielle pour prévenir le diabète, les maladies cardiaques et l’obésité. Cependant, de nombreux répondants ont déclaré avoir du mal à faire la distinction entre les aliments sains et ceux qui ne le sont pas.

Le rapport révèle que 88 % des Italiens souhaitent connaître la véritable origine de leurs aliments et de leurs ingrédients.

Par ailleurs, 58 % des parents ont reconnu que leurs enfants avaient tendance à s’écarter d’une alimentation équilibrée dès qu’ils en avaient l’occasion. La même proportion s’est déclarée favorable à une limitation de la consommation d’aliments ultra-transformés.

« L’huile d’olive extra vierge figure parmi les produits phares proposés aux consommateurs sur les marchés fermiers de la Campagna Amica per la Salute », a déclaré à Olive Oil Times David Granieri, vice-président de Coldiretti et président du consortium de producteurs d’huile d’olive Unaprol.

M. Granieri s’est également félicité d’un nouvel appel d’offres pour le service de restauration scolaire de Rome, présenté par les autorités municipales peu après le lancement de l’initiative « Campagna Amica per la Salute ».

Ce document prévoit l’exclusion des aliments ultra-transformés des cantines scolaires au profit d’options plus saines, une mesure fortement soutenue par la section régionale du Latium de Coldiretti.

« Pilier du régime méditerranéen et symbole du Made in Italy, l’huile d’olive extra vierge de très haute qualité ne devrait jamais manquer sur les tables des citoyens ni dans les cantines publiques, y compris les cantines scolaires, afin de préserver la santé dès l’enfance », a déclaré M. Granieri.