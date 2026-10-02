Les exportations d'huile d'olive tunisiennes bondissent, mais les ventes en vrac restent majoritaires

La Tunisie exporte des volumes records d'huile d'olive, mais la majeure partie de cette production continue de quitter le pays en vrac. Les producteurs estiment que le prochain défi consiste à renforcer la présence des marques tunisiennes à l'étranger.

L'huile d'olive tunisienne n'a cessé de gagner du terrain sur les marchés internationaux, avec des exportations en forte hausse, notamment vers l'Espagne et l'Italie, deux de ses principaux acheteurs. Les derniers chiffres de la campagne agricole font état de volumes d'exportation records, tout en soulignant la prédominance persistante des ventes en vrac.

« Le commerce en vrac, c’est formidable. Il génère des revenus et nous aide à développer notre activité. Mais la diversification est plus importante. » – Ahmed Hamza, Olyfo

La Tunisie a exporté 381 200 tonnes d’huile d’olive pour une valeur de 4,78 milliards de dinars tunisiens (1,42 milliard d’euros) au cours des dix premiers mois de la campagne agricole 2025/2026, selon l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI).

Les volumes d’exportation ont augmenté de 50,8 % par rapport à la même période de la campagne agricole précédente, tandis que les recettes ont progressé de 41,2 %. Alors qu’il reste encore deux mois à comptabiliser, le total de 381 200 tonnes avait déjà dépassé les 365 000 tonnes exportées pendant l’ensemble de la campagne agricole 2019/2020. Toutefois, 85,5 % de ces exportations ont été expédiées en vrac.

La forte demande internationale figure parmi les facteurs qui stimulent la poursuite des investissements dans de nouvelles oliveraies et l’augmentation des capacités de production à travers le pays. Malgré l’alternance naturelle entre récoltes à haut rendement et à faible rendement, ainsi que les pressions climatiques croissantes, la production moyenne de la Tunisie n’a cessé d’augmenter au fil du temps.

« Au cours des dix dernières années, nombreux sont ceux qui ont investi dans de nouvelles oliveraies et développé leur production, et on constate que les chiffres de base de la production d’huile d’olive ont tendance à augmenter au fil des ans », a déclaré à Olive Oil Times Ahmed Hamza, cofondateur et directeur général du producteur primé Olyfo.

Selon les chiffres de l’USDA, la superficie plantée s’élèvera à 2,06 millions d’hectares en 2024/2025 et à 2,10 millions d’hectares en 2025/2026, avec une estimation de 2,15 millions d’hectares pour 2026/2027.

Cette expansion n’élimine toutefois pas les fortes fluctuations entre les différentes récoltes. Najah Saïdi Hamed, présidente de la Chambre nationale des producteurs d’olives, a déclaré à Mosaïque FM que la production pourrait chuter à environ 300 000 tonnes en 2026/2027, contre environ 500 000 tonnes lors de la campagne précédente, soit une baisse d’environ 40 %.

Elle a attribué cette baisse attendue principalement au cycle d’alternance de production de l’olivier et a indiqué que la hausse des prix internationaux pourrait permettre de maintenir les recettes d’exportation à un niveau proche de celui de la saison précédente, malgré une production plus faible.

Les conditions climatiques peuvent amplifier ces fluctuations de production. À Sousse, Hassen Latif, président de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche, a indiqué qu’une estimation initiale de 100 000 tonnes d’olives avait été revue à la baisse de 10 %, pour s’établir à 90 000 tonnes, suite à des températures estivales exceptionnellement élevées.

« Le plus grand défi, c’est le climat », a déclaré Hamza. À Kairouan, où il réside, les températures ont dépassé les 50 degrés Celsius certains jours d’été. « Je ne pense pas que cela aura un impact immédiat », a-t-il ajouté. « Mais à moyen et long terme, cela mettra tout le monde à l’épreuve. »

Alors que la production d’huile d’olive est en hausse et que les exportations atteignent de nouveaux records, les producteurs tunisiens cherchent des moyens de créer davantage de valeur ajoutée en commercialisant leurs produits sous leurs propres marques. (Photo : Olyfo)

Au cours des dix premiers mois de la campagne agricole 2025/2026, l’huile d’olive en vrac a représenté 80,7 % des recettes d’exportation, contre 85,5 % du volume des exportations. L’huile d’olive conditionnée a représenté 14,5 % des volumes, mais a généré 19,3 % des recettes.

Ces chiffres se traduisent par une valeur moyenne à l’exportation d’environ 16,7 TND par kilogramme pour l’huile d’olive conditionnée, contre 11,8 TND pour l’huile en vrac. Les exportations de produits conditionnés ne correspondent toutefois pas nécessairement à des produits vendus à l’international sous des marques grand public tunisiennes.

Dans le même temps, les volumes d’exportation ont progressé plus rapidement que les recettes. La hausse de 50,8 % en volume, contre une augmentation de 41,2 % en valeur, implique que la valeur moyenne à l’exportation par kilogramme au cours de cette période de dix mois a baissé d’environ 6 % en glissement annuel.

Cette évolution fait suite à une correction des prix beaucoup plus marquée au cours de la campagne agricole précédente. Les données de l’ONAGRI ont montré qu’à la fin du mois de février 2025, le prix moyen à l’exportation avait chuté de 48 % par rapport à l’année précédente, passant de 26,41 TND à 13,73 TND par kilogramme. Le recul du marché a également suscité une polémique concernant des irrégularités financières présumées qui, selon certains représentants du secteur, auraient contribué à exercer une pression sur les prix nationaux et internationaux.

Plus récemment, les prix ont montré des signes de stabilisation. L’ONAGRI a indiqué que le prix moyen à l’exportation en août 2026 était supérieur de 7,1 % à celui d’août 2025.

« Les exportations en vrac soutiennent les agriculteurs, les exportateurs, les moulins… Tout le monde », a déclaré Hamza. « Nous devons tirer parti de cela, mais nous devons également aller sur le terrain et essayer de promouvoir les produits de marque. »

L’Espagne a absorbé 31,9 % des exportations tunisiennes d’huile d’olive en volume entre novembre 2025 et août 2026, suivie par l’Italie avec 19,8 %. À eux deux, ces pays ont absorbé plus de la moitié des exportations tunisiennes.

Cette concentration est encore plus marquée pour l’huile d’olive biologique. L’Italie a représenté 39 % des volumes d’exportation biologiques au cours de cette même période de dix mois, et l’Espagne 26 % supplémentaires. Seuls 6,3 % du volume des exportations tunisiennes d’huile d’olive biologique étaient conditionnés.

Une analyse de la Banque mondiale réalisée en 2020 sur la chaîne de valeur de l’huile d’olive en Tunisie, s’appuyant sur des tendances commerciales antérieures, a révélé que l’Espagne et l’Italie importaient l’huile d’olive tunisienne en vrac principalement pour la réexporter sous leurs propres marques ou pour la mélanger à des huiles nationales.

Faouzi Zayani, président de l’association Zitouna, a déclaré en septembre que la persistance des exportations en vrac privait l’huile d’olive tunisienne d’une partie de la valeur générée en aval de la chaîne d’approvisionnement.

M. Zayani a expliqué que l’huile d’olive tunisienne expédiée à des acheteurs européens pouvait être mélangée à d’autres huiles et commercialisée avec des indications d’origine génériques, telles que « hors Union européenne », sans que la Tunisie ne soit clairement identifiée comme pays d’origine.

Il a également cité l’huile d’olive biologique comme exemple de ce problème, faisant valoir que la production biologique continue de quitter le pays en vrac sans tirer pleinement parti de son origine et de ses atouts qualitatifs.

Les oliveraies s’étendent à travers l’intérieur aride de la Tunisie, où les producteurs ont continué à investir dans de nouvelles plantations et à accroître leur capacité de production. (Photo : Olyfo)

« La vente en vrac est une bonne affaire », a déclaré Hamza. « Mais je pense qu’à mesure que nos volumes ne cessent d’augmenter et que de plus en plus de personnes investissent dans la plantation d’oliviers, nous ne devrions pas compter uniquement sur les acheteurs traditionnels. »

Vendre sous une marque tunisienne nécessite de mettre en place une logistique et un réseau de distribution, de trouver des acheteurs et de créer de la demande sur chaque marché étranger. Les nouvelles initiatives coopératives et celles de producteurs primés illustrent cet effort.

« Le principal défi consiste à pouvoir s’implanter dans le pays où l’on souhaite vendre, à y créer une entité juridique, à disposer d’un entrepôt, à constituer une équipe et à aller frapper à chaque porte », a expliqué Hamza. « Il y a deux ans, j’ai loué une camionnette, je l’ai remplie de bouteilles et de cartons d’huile d’olive, puis j’ai traversé les États-Unis en voiture, de New York à Los Angeles, en frappant à toutes les portes », a-t-il ajouté.

Olyfo a suivi une approche similaire au Royaume-Uni, en établissant un partenariat local, en important des stocks et en démarchant directement les magasins, les chefs et les événements gastronomiques. Il a fallu environ un an pour mettre en place la logistique, contacter des dizaines de magasins et commencer à se faire connaître auprès des chefs.

« Il faut se constituer un stock, se rendre dans le pays en question, parler sa langue, apprendre à connaître sa culture et nouer des liens avec les bonnes personnes », a déclaré Hamza. « Il n’y a ni formule magique ni astuce secrète. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. »

Les exportateurs en vrac, en comparaison, s’appuient sur des décennies de relations commerciales. « C’est un secteur traditionnel qui existe depuis au moins 30 ans », a déclaré Hamza.

M. Zayani a appelé à la mise en place de représentations commerciales tunisiennes plus permanentes à l’étranger afin d’aider les producteurs à accéder aux marchés en développement et de promouvoir les produits conditionnés ainsi que les marques tunisiennes.

Hamza considère également que l’identité internationale de l’huile d’olive tunisienne est un élément manquant de l’équation.

« L’Italie s’est forgé une image de marque au fil des ans », a-t-il déclaré. « La musique y a contribué, la mode y a contribué, l’industrie cinématographique y a contribué. Les Italiens ont construit l’image de marque de la dolce vita, de la bonne chère et des entreprises familiales. Quand on achète italien, on n’achète pas seulement de l’huile d’olive ; c’est la nonna, c’est l’amour familial. »

Les efforts promotionnels coordonnés de l’Espagne comprennent une campagne triennale lancée en juillet 2026 aux États-Unis par l’Interprofession espagnole de l’huile d’olive, dotée d’un budget de 22 millions d’euros, ce qui représente le plus gros investissement de l’organisation sur un seul marché étranger.

La Tunisie a également intensifié ses activités promotionnelles. Mourad Ben Hassine, directeur général du Centre de promotion des exportations (CEPEX), a déclaré que l’agence prévoyait de doubler au moins le nombre d’initiatives promotionnelles consacrées à l’huile d’olive en 2026 pour atteindre 50, voire plus, en mettant particulièrement l’accent sur l’huile d’olive conditionnée et le développement de nouveaux marchés.

M. Hamza estime qu’une grande partie du travail visant à forger l’identité de la Tunisie à l’étranger repose encore sur les producteurs individuels. « Je constate de nombreux efforts de la part des ambassades, mais ils ne sont pas à la hauteur de ce qu’ils devraient être », a-t-il déclaré. « La plupart des actions menées relèvent en réalité du secteur privé. »

M. Hamza a expliqué que les efforts d’Olyfo sur les marchés étrangers visent non seulement à promouvoir l’entreprise, mais aussi à mieux faire connaître la Tunisie en tant que pays producteur d’huile d’olive.

« Avant de nous vendre nous-mêmes, nous devons vendre le pays, et c’est le pays qui nous vendra », a-t-il déclaré.

« Le commerce en vrac, c’est formidable. Cela génère des revenus et nous aide à développer notre activité », a ajouté Hamza. « Mais la diversification est plus importante. »

« L’huile d’olive tunisienne mérite d’être reconnue pour ce qu’elle est », a-t-il déclaré. « Et je pense qu’elle devrait avoir son propre drapeau. »