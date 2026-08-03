La chute des fruits suscite des inquiétudes à l'approche de la récolte d'olives en Istrie slovène

Le stress thermique, la sécheresse, les ravageurs et la gestion des vergers font l'objet d'une analyse alors que les producteurs évaluent la chute prématurée des fruits avant la récolte.

Les oléiculteurs de l'Istrie slovène signalent une chute prématurée des fruits à la suite d'une période de forte chaleur et de temps sec, ce qui suscite des inquiétudes quant à la prochaine récolte dans la région.

Des milliers de petites olives vertes sont tombées des arbres sur les collines en terrasses situées derrière Koper et Izola. Selon les chercheurs et les oléiculteurs, ces pertes seraient probablement dues à une combinaison de stress thermique, de sécheresse, de dégâts causés par des ravageurs et de pratiques de gestion des vergers, plutôt qu’à l’apparition d’une nouvelle maladie.

« Le fait que les oliviers s’adaptent progressivement aux changements climatiques qui ont commencé ici il y a plusieurs années joue également en notre faveur », a déclaré à Olive Oil Times Maja Podgornik, directrice de l’Institut de l’oléiculture du Centre scientifique et de recherche de Koper.

Chaleur, sécheresse et pression des ravageurs

Mme Podgornik a expliqué que cette chute généralisée des fruits était liée à une combinaison de chaleur extrême et de sécheresse qui a débuté en juin.

La chaleur et le stress hydrique peuvent affaiblir les arbres, les rendant plus vulnérables aux infections fongiques opportunistes et aux ravageurs, notamment la punaise marbrée brune.

Bien que les spécialistes recommandent des mesures telles qu’une irrigation soigneusement gérée, les producteurs de l’Istrie slovène sont confrontés à des infrastructures publiques d’approvisionnement en eau limitées, à des coûts élevés pour le transport de l’eau par camion-citerne et à de longues procédures pour l’obtention des autorisations d’utilisation de l’eau.

Rok Babič, chercheur à l’institut, a confirmé que les fruits tombaient rapidement dans certains vergers, mais a précisé que les conditions locales variaient considérablement.

« Certains agriculteurs touchés par ce phénomène s’expriment haut et fort, tandis que ceux qui ont une récolte abondante ne se plaignent pas et restent discrets », a-t-il déclaré.

M. Babič a fait valoir que la sécheresse à elle seule n’expliquait pas ces pertes, car les oliviers sont généralement bien adaptés aux conditions arides. Il a ajouté qu’une taille tardive et des traitements préventifs insuffisants avaient peut-être contribué au problème dans certains vergers.

Chute des fruits La chute des fruits désigne la perte prématurée des olives en cours de développement, souvent causée par la chaleur, la sécheresse, les ravageurs, une mauvaise pollinisation ou d’autres formes de stress. Une certaine chute des fruits fait partie du processus naturel d’adaptation de l’arbre, mais des pertes excessives peuvent réduire la récolte finale.

« Les agriculteurs ne prennent pas suffisamment soin de leurs oliviers, les taillent trop tard et, mis à part les traitements contre la mouche de l’olivier, ne les traitent pas du tout », a-t-il déclaré.

M. Babič a indiqué que les dégâts causés par les punaises, notamment la punaise marbrée brune, peuvent affaiblir les olives en cours de développement, qui risquent ensuite d’avortement pendant les périodes de chaleur extrême.

Il a ajouté que des mesures préventives prises environ un mois avant la floraison, notamment des traitements à base de soufre ou de deltaméthrine lorsque cela est autorisé, pourraient réduire ce risque. Les producteurs doivent respecter la réglementation locale et suivre les instructions figurant sur l’étiquette des produits lorsqu’ils appliquent des produits phytosanitaires.

Des résultats variables selon les oliveraies locales

L’oliveraie de la famille Babič, située dans le village de Babiči, près de Marezige, a subi relativement peu de pertes de fruits.

« Notre oliveraie se porte très bien. Mon père, Sandi, s’y rend tous les jours », a déclaré Rok Babič, estimant la chute des fruits à environ 5 %, ce qu’il a qualifié de processus biologique normal.

Sandi Babič, oléiculteur et moulinier, a indiqué que les olives semblaient en bonne santé après une récente inspection, bien que les arbres présentaient certains signes de stress hydrique.

Il a attribué ces pertes limitées à des mesures de fertilisation et de lutte contre les ravageurs soigneusement programmées.

« Je pulvérise du Decis, qui contient de la deltaméthrine, lorsque les fruits ont la taille d’un grain de poivre », a-t-il expliqué. « Lorsqu’ils atteignent la taille d’un petit pois, j’utilise du Sivanto Prime associé à un biostimulant, de l’azote, du phosphore, du potassium et des acides aminés. »

M. Babič a précisé qu’il appliquait deux kilogrammes d’engrais foliaire pour 1 000 à 1 200 litres d’eau et qu’il apportait des oligo-éléments à deux reprises par voie foliaire.

Il a ajouté que l’emplacement de l’oliveraie pouvait également offrir une certaine protection. Celle-ci se trouve à proximité d’une forêt et de la Rukava, un affluent de la Dragonja, où les courants d’air contribuent à tempérer les périodes de chaleur estivale extrême.

Miran Adamič, propriétaire de la ferme biologique Ronkaldo, a fait état de pertes tout aussi limitées dans ses oliveraies, situées à environ 100 mètres d’altitude près d’Izola.

« Je ne dirais pas qu’il se passe quoi que ce soit de particulièrement grave dans les oliveraies », a-t-il déclaré. « La chute des fruits dans mon oliveraie est inférieure à 5 %. »

Martin Adamič dans l’oliveraie familiale de Ronkaldo, près d’Izola. (Photo : Jaka Ivančić)

Contrairement à certains producteurs, M. Adamič a expliqué qu’il n’utilisait pas d’argile kaolinique, car il ne l’avait pas trouvée efficace, ni sur le plan économique ni sur le plan pratique, dans son verger.

« La protection au kaolin est coûteuse et salissante », a-t-il expliqué. « À chaque averse, il faut renouveler le traitement, et après l’avoir testée, je n’ai constaté aucune différence. J’ai d’ailleurs déjà endommagé mon pulvérisateur, ce qui m’a coûté 150 € en réparations. »

M. Adamič privilégie plutôt les insecticides autorisés par les règles de l’agriculture biologique. Avec son fils Martin, il exploite également une entreprise d’huile d’olive et développe des activités touristiques liées à l’olivier, tout en surveillant de près les coûts de production, la nutrition des arbres et la protection des cultures.

Les perspectives de récolte restent incertaines

Jusqu’à récemment, les producteurs s’attendaient à ce que les moulins de l’Istrie slovène transforment un volume d’olives nettement supérieur à celui de l’année dernière. Les informations faisant état d’une chute des fruits ont depuis accru l’incertitude, même si les producteurs ont précisé que les conditions varient d’un verger à l’autre.

Sandi Babič a déclaré que la saison actuelle semblait globalement similaire à la précédente. Il utilise une simple évaluation visuelle pour estimer le rendement prévisionnel.

« Si l’on peut voir 20 à 30 olives d’un seul coup sur une partie de l’arbre, la récolte est bonne », a-t-il déclaré.

M. Adamič a également mis en garde contre toute conclusion hâtive avant la récolte.

« Les résultats réels ne seront visibles qu’à la fin de la saison, lorsque les olives auront été récoltées et l’huile produite », a-t-il déclaré. « Ce n’est qu’à ce moment-là que l’on pourra voir ce que l’on a réellement obtenu. Tout le reste n’est que spéculation. »

Parallèlement, l’institut étudie de nouvelles technologies, notamment des équipements autonomes adaptés aux terrasses escarpées et des modèles d’intelligence artificielle conçus pour prédire le stress thermique.

Malgré les signalements de chute prématurée des fruits, les producteurs ont indiqué que l’impact final sur la production dépendrait de l’emplacement des vergers, de la pression des ravageurs, des précipitations et de la gestion pendant le reste de la saison.