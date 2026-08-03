Au pied des montagnes Climiti, en Sicile, un domaine familial se tourne vers l'avenir

Un producteur de cinquième génération du sud-est de la Sicile restaure le domaine familial tout en misant sur la qualité de l'huile d'olive, le développement durable et la formation.

Dans le sud-est de la Sicile, les montagnes de Climiti constituent la limite extrême du plateau d'Iblea, qui s'incline vers la mer Ionienne.

Classée « site d’importance communautaire » par l’Union européenne, cette région abrite une riche biodiversité sur un relief calcaire d’un blanc éclatant recelant des gisements de coquillages datant du Miocène.

« Nous ne devons pas épuiser la terre pour le profit, mais l’améliorer et laisser ce que nous avons reçu dans un meilleur état que celui dans lequel nous l’avons trouvé. » – Giovanni Bonfiglio, Azienda Agricola Santa Catrini

Le paysage est parsemé de grottes et de cavernes réputées pour leurs découvertes paléontologiques, de nécropoles de l’âge du bronze et de vestiges byzantins taillés dans la roche.

Santacatrini se trouve au pied des hauteurs, près du village de Melilli. Le domaine de 90 hectares comprend environ 40 hectares d’oliveraies plantées de variétés autochtones.

Tirant son nom de la « contrada » locale, le nom du domaine fait probablement référence à une église creusée dans la roche située à proximité, dont il ne reste que quelques pierres.

« Je pense que je suis tombé amoureux de cette terre et de ce métier grâce à mon grand-père, Gaetano Peluso, que je suivais partout dans la ferme pendant les étés de mon enfance », a déclaré Giovanni Bonfiglio, qui représente la cinquième génération de sa famille à diriger l’entreprise.

« C’était un homme exceptionnellement brillant, créatif et proactif, un véritable volcan d’idées qui lançait sans cesse de nouveaux projets, souvent innovants, et qui bricolait toujours quelque chose », se souvient M. Bonfiglio.

« Il m’impliquait, m’expliquait ce qu’il faisait et m’entraînait dans ses projets », ajoute-t-il. « Je le suivais partout dans la ferme, plein d’admiration. Enfant curieux, avide de tout voir et de découvrir de nouvelles choses, cet endroit, avec ses falaises, ses vestiges préhistoriques et ses bois, était pour moi comme un immense terrain de jeu. C’est ainsi que je suis tombé amoureux de tout cela. »

Bonfiglio vit aujourd’hui dans la maison où vivaient autrefois ses grands-parents. Les étés qu’il a passés avec eux à Santacatrini l’ont tellement marqué que le site web de l’entreprise s’ouvre sur le chant des cigales, destiné à évoquer cette époque.

Ce chant rappelle les vergers baignés de soleil du domaine, où oliviers, amandiers, caroubiers et citronniers poussent au milieu de murs en pierres sèches d’un blanc crayeux.

Le domaine produit l’huile d’olive biologique Arita DOP Monti Iblei, un assemblage composé principalement d’olives de la variété Nocellara Etnea, ainsi que des variétés siciliennes Biancolilla, Moresca, Nocellara Messinese et Nocellara del Belice.

Une oliveraie historique abrite environ 150 oliviers centenaires. Un deuxième verger, planté dans les années 1960, suit un tracé large de 12 mètres sur 12, tandis que les oliveraies les plus récentes sont espacées de six mètres.

« Mon grand-père a transmis l’exploitation à ma mère, qui s’en est essentiellement occupée et a continué à vendre la majeure partie des olives », explique M. Bonfiglio.

Pendant ce temps, M. Bonfiglio a obtenu un diplôme en économie et a commencé à travailler pour une grande multinationale, où il est resté pendant 15 ans.

« En tant que spécialiste, je voyageais beaucoup, prenant parfois jusqu’à 90 vols par an », raconte-t-il. « C’était une vie de globe-trotter, mais mon cœur était toujours ici, à Santacatrini. J’ai donc investi tout mon temps libre et mes ressources financières dans la modernisation de l’entreprise. »

M. Bonfiglio a rejoint la direction du domaine en 2008, a entamé la modernisation de ses activités et a planté 20 hectares supplémentaires d’oliveraies. En 2015, il a quitté son ancien emploi pour se consacrer à plein temps à Santacatrini.

« Tout au long de ma carrière précédente, j’avais prévu cela depuis longtemps, mais quand on est pris dans l’engrenage, il est difficile d’en sortir », a-t-il expliqué. « Finalement, je me suis dit : “Ça suffit.” »

« Ce chapitre de ma vie était terminé, et il était temps de me consacrer entièrement à mon entreprise et à quelque chose qui m’appartenait vraiment », a ajouté Bonfiglio. « Dès le départ, je me suis concentré sur la production d’une huile de grande qualité et sur l’expansion vers les marchés étrangers. En 2022, j’ai réalisé mon rêve en créant un moulin appartenant à l’entreprise. »

Bonfiglio utilise lui-même le système de broyage Mori-Tem, qui intègre une technologie moderne de broyage des olives.

Comme la récolte commence généralement en septembre, lorsque les températures restent élevées, un système de refroidissement intégré lui permet de maintenir le processus d’extraction à une température contrôlée.

« La qualité est au cœur de ma philosophie personnelle », a déclaré M. Bonfiglio. « Quoi que je fasse, je m’efforce de le faire de la meilleure façon possible. »

« Même avant que nous ayons notre propre moulin, je ne travaillais pas avec le plus proche ; je faisais le déplacement pour atteindre l’excellence », a-t-il ajouté. « C’est cette même exigence qui guide ma vision pour ce territoire, où nous avons la chance de bénéficier d’un excellent terroir et d’un environnement sain que nous nous engageons à préserver. »

L’exploitation s’efforce de mettre en place un système d’économie circulaire. Le marc humide issu du moulin à deux phases est utilisé en partie comme aliment pour les chevaux qui paissent en liberté sur le domaine et en partie comme engrais pour les oliveraies, qui sont également enrichies avec des résidus de taille broyés.

Les panneaux photovoltaïques couvrent au moins la moitié des besoins énergétiques du domaine.

La gestion efficace de l’eau est un autre pilier de la stratégie de développement durable du domaine.

L’eau souterraine provenant d’un puits est collectée dans un réservoir de distribution situé au point le plus élevé de l’exploitation. De là, la gravité maintient la pression dans l’ensemble du réseau de distribution, ce qui évite d’avoir recours à des pompes, sauf lors du remplissage du réservoir.

Les vergers sont irrigués la nuit à l’aide d’un système de goutte-à-goutte afin de réduire l’évaporation et d’économiser l’eau.

Un réseau de canaux recueille également les eaux de pluie provenant des toits et des terrasses des bâtiments du domaine et les achemine vers un réservoir souterrain relié à un étang aménagé dans une ancienne carrière de pierre.

Ce réservoir n’est pas encore opérationnel, mais il est conçu pour capter et stocker l’eau en prévision d’éventuelles situations d’urgence.

« Je pense que le mot-clé pour notre entreprise est l’authenticité, car c’est ce que j’entends le plus souvent de la part des visiteurs et des hôtes », a déclaré M. Bonfiglio.

« Nous ne faisons pas beaucoup de publicité, alors je suppose que ceux qui viennent ici découvrent plus que ce que nous présentons », a-t-il ajouté. « Lorsque je demande à nos hôtes de me faire part de leurs impressions, ce qui ressort le plus souvent, c’est qu’ils ressentent un profond sentiment d’authenticité dans ce que nous proposons. »

Un ancien moulin équipé de meules et de tapis de pressage, autrefois utilisé par les ancêtres de M. Bonfiglio, se dresse toujours au cœur de la propriété.

Installé entre 1880 et 1890, ce moulin était actionné par un mulet et est resté en service jusqu’aux années 1950, date à laquelle il est devenu obsolète et a été mis hors service.

« Lorsque vous entrez dans le hall du bâtiment principal de l’entreprise, vous vous sentez immédiatement plongé dans l’histoire grâce à ces vieilles machines, qui sont encore presque en état de marche », a déclaré M. Bonfiglio.

« Lorsque j’ai nettoyé la ferme pendant les travaux de rénovation, après 70 ans d’inutilisation, j’ai essayé de pousser la meule, et elle s’est remise à tourner comme si elle avait été déplacée la veille », a-t-il ajouté. « J’ai eu l’impression d’avoir affaire à quelque chose conçu pour ne jamais se casser. »

Ce moulin historique constitue désormais la pièce maîtresse des visites proposées dans le cadre du programme d’oléotourisme du domaine. Il se dresse à côté des installations d’accueil créées lors de la rénovation de la masseria familiale datant du XIXe siècle.

« L’ancien moulin connaît aujourd’hui une seconde vie grâce à nos activités d’oléotourisme », a déclaré M. Bonfiglio. « Je m’en sers pour faire découvrir à nos hôtes l’histoire de cette terre et l’univers de l’huile d’olive. »

« Je pense que le principal problème dans notre secteur réside dans le manque de connaissances et la persistance d’idées reçues sur l’huile d’olive », a-t-il ajouté. « C’est pourquoi je m’engage pleinement à faire vivre et à promouvoir la culture de l’huile d’olive. »

M. Bonfiglio a souligné que la gestion responsable était au cœur de cette culture.

« Nous ne devons pas épuiser la terre pour le profit, mais l’améliorer et laisser ce que nous avons reçu dans un meilleur état que celui dans lequel nous l’avons trouvé », a-t-il déclaré. « Pour moi, c’est la clé pour envisager un avenir meilleur pour tous, et c’est ce que j’essaie de transmettre à mon fils. »

« J’espère que les choses se passeront comme lorsque j’étais enfant et qu’il suivra mes traces », a ajouté M. Bonfiglio. « Bien sûr, je veux qu’il se sente libre de choisir ce qui le rendra heureux. »