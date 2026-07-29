L'Académie de l'huile d'olive étend ses formations en Europe du Nord

Christianne Noordermeer Van Loo s'efforce de développer les connaissances sur l'huile d'olive et la formation sensorielle dans toute l'Europe du Nord.

L'intérêt de Christianne Noordermeer Van Loo pour l'huile d'olive est né après qu'elle et son mari eurent acheté une maison dotée d'une oliveraie à l'abandon en Ombrie.

« Nous ne connaissions rien aux oliviers », explique-t-elle. « Nous voulions la maison et le terrain qui l’entourait, mais nous ne savions pas quoi faire de l’oliveraie. »

Une fois l’oliveraie débroussaillée et remise en production, elle a commencé à récolter les olives et à se former à la culture, au broyage et à l’évaluation sensorielle.

Christianne Noordermeer Van Loo a ensuite suivi le programme de certification de sommelier de l’Olive Oil Times à Londres et a approfondi sa formation en dégustation en Espagne et en Italie.

Aujourd’hui, elle est sommelière certifiée en huile d’olive, dégustatrice professionnelle d’huile d’olive et d’olives de table, et directrice générale de l’Olive Oil Academy aux Pays-Bas.

Son travail vise principalement à remédier à ce qu’elle considère comme un manque de familiarité avec l’huile d’olive extra vierge chez les consommateurs et les professionnels de l’alimentation en Europe du Nord.

Elle explique que de nombreux consommateurs n’ont pas développé les repères sensoriels généralement associés aux pays producteurs d’huile d’olive et peuvent percevoir l’amertume et le piquant comme des caractéristiques indésirables.

« L’une des lacunes les plus marquantes concerne l’idée selon laquelle une huile d’olive “douce” est la meilleure que l’on puisse trouver », a déclaré Noordermeer Van Loo. « Les gens ignorent que l’amertume et le piquant ne sont pas des défauts, mais des qualités. »

D’autres lacunes courantes concernent la fraîcheur, la conservation, les accords mets-huiles et les raisons des écarts de prix importants entre les différentes huiles d’olive.

« L’huile d’olive est un jus, tout comme le jus d’orange », a-t-elle expliqué. « Elle est sensible à la lumière, à la chaleur et à l’oxygène, mais les gens l’ignorent. »

Noordermeer Van Loo estime que les consommateurs sont plus enclins à apprécier l’huile d’olive lorsqu’ils en comprennent le producteur, la variété, l’origine, les méthodes de production et les caractéristiques sensorielles.

Elle compare le développement du secteur en Europe du Nord à l’éveil progressif des connaissances des consommateurs en matière de vin et de café.

Cette approche inspire les programmes développés par The Olive Oil Academy, notamment sa collaboration avec l’Olive Oil Times Education Lab.

La deuxième édition européenne du programme de certification de sommelier en huile d’olive se tiendra du 14 au 18 septembre 2026 à la Jamfabriek, à ’s-Hertogenbosch, aux Pays-Bas.

Ce stage de cinq jours, limité à 30 participants, couvre l’évaluation sensorielle, la culture et la transformation des olives, la santé et la nutrition, les applications culinaires, le contrôle qualité, le conditionnement, l’étiquetage et la réglementation européenne.

Les participants dégusteront plus de 100 huiles d’olive provenant de régions productrices du monde entier et prendront part à des exercices pratiques d’accords mets-huiles dans une cuisine professionnelle.

Le programme comprend également une table d’arômes avec des ingrédients tels que des bananes mûres, des avocats, des artichauts, du poivre et du romarin, destinés à aider les participants à développer un vocabulaire sensoriel plus riche.

L’Académie encourage également les participants à poursuivre leur formation après la fin du cours grâce à des réunions annuelles et à l’accès à un réseau de formateurs et d’autres professionnels.

Un « Taster’s Club » en ligne permet aux sommeliers formés d’évaluer les mêmes échantillons lors de sessions animées par des modérateurs et des formateurs expérimentés.

Noordermeer Van Loo a souligné l’importance d’une pratique continue, car la reconnaissance sensorielle et le vocabulaire peuvent s’affaiblir s’ils ne sont pas régulièrement mis en pratique. Les dégustations en groupe montrent également comment l’expérience culturelle peut influencer la perception d’une huile d’olive.

Pour les participants souhaitant approfondir leur formation, l’Académie organisera « The Curator’s Tasting » les 12 et 13 septembre 2026 à la Jamfabriek.

Ce programme de deux jours examinera les facteurs associés à une huile d’olive extra vierge de haute qualité, avec des sessions consacrées à l’analyse en laboratoire, aux techniques de broyage, aux composés volatils, aux accords mets-huiles et à la communication des bienfaits pour la santé.

L’Académie a également mis au point une formation en ligne sur la structure et l’économie du secteur de l’huile d’olive, ainsi que des formations destinées aux chefs, aux restaurants et aux écoles de cuisine.

« Les restaurants haut de gamme ont généralement une meilleure connaissance de l’huile d’olive et de son utilisation », a déclaré Noordermeer Van Loo. « Dans les restaurants grand public, il existe encore un réel manque de connaissances. »

Elle a ajouté que des défis similaires subsistent dans le commerce de détail, où les produits présentés comme «doux» continuent de dominer les rayons de nombreux supermarchés, tandis que les huiles de meilleure qualité se trouvent plus couramment dans les magasins spécialisés et chez les vendeurs en ligne.

Noordermeer Van Loo s’attend à ce que l’intérêt pour l’huile d’olive continue de croître en Europe du Nord, mais a souligné que des efforts de sensibilisation seront nécessaires pour que cette augmentation de la consommation se traduise par une meilleure appréciation de la qualité.

« Le problème, c’est la communication et l’information », a-t-elle déclaré. « Nous devons sensibiliser les consommateurs, les détaillants et toutes les parties prenantes. »