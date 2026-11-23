पशुपालन, कृषि और मत्स्य पालन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2026 में उरुग्वे में जैतून के तेल का उत्पादन लगातार दूसरे वर्ष बढ़ा और 1,300 मीट्रिक टन तक पहुंच गया।

2026 की फसल 2025 में उत्पादित 1,273 टन और 2024 में 614 टन से अधिक थी, हालांकि उत्पादन पांच साल के औसत से 10 प्रतिशत कम रहा।

देश भर के उत्पादकों को एल नीनो के आगमन से लाभ हुआ, जिसने 2023 और 2024 में लंबे समय तक चले सूखे के कारण हुई गंभीर जल की कमी को कम करने में मदद की। इन परिस्थितियों ने 2024 में ऐतिहासिक रूप से कम फसल का कारण बना था।

2026 की फसल से पहले हुई भरपूर सर्दियों की बारिश, जिसके बाद एक धूप वाला, शुष्क गर्मियों का मौसम आया, ने पूरे देश में फलों के अच्छे सेट (फल लगने) में मदद की। कई उत्पादकों ने औसत से अधिक तेल उपज की भी सूचना दी।

मंत्रालय के अनुसार, तेल उत्पादन के लिए 11 मिलियन किलोग्राम से अधिक जैतून की कटाई की गई, साथ ही टेबल जैतून के लिए 6,065 किलोग्राम और काटे गए। मंत्रालय द्वारा सर्वेक्षण किए गए 33 मिलों के स्व-रिपोर्टेड आंकड़ों से औसत तेल उपज 11.7 प्रतिशत दिखाई गई।

मंत्रालय के आंकड़े अपेक्षाकृत स्वस्थ घरेलू बाजार का भी संकेत देते हैं, जिसमें उत्पादकों ने बताया कि उन्होंने अपने 64 प्रतिशत जैतून का तेल उरुग्वे में बेचा और 20 प्रतिशत का निर्यात किया।

ब्राजील, स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका उरुग्वे के जैतून के तेल के निर्यात के लिए प्रमुख गंतव्य बने रहे, साथ ही पड़ोसी अर्जेंटीना को भी कम मात्रा में भेजा गया।

उत्पादन और निर्यात में वृद्धि के बावजूद, उरुग्वे जैतून के तेल का शुद्ध आयातक बना हुआ है। स्पेनिश इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेन ट्रेड (ICEX) की एक हालिया रिपोर्ट ने इस देश को स्पेनिश जैतून तेल निर्यातकों के लिए एक रणनीतिक बाजार के रूप में पहचाना है।

ICEX के अनुसार, उरुग्वे ने 2025 में 2,200 टन जैतून का तेल आयात किया, जिसकी कीमत 11.6 मिलियन डॉलर (€10.6 मिलियन) थी, जबकि निर्यात 285 टन का था, जिसकी कीमत 1.2 मिलियन डॉलर (€1.1 मिलियन) थी।

संस्थान ने कहा कि हाल के वर्षों में जैतून के तेल की खपत बढ़ी है, जो प्रति व्यक्ति 0.5 लीटर तक पहुंच गई है। स्पेन 2025 में उरुग्वे का प्रमुख जैतून तेल आपूर्तिकर्ता था, जिसके बाद अर्जेंटीना और इटली का स्थान था।

ICEX ने लिखा, "बढ़ती स्वास्थ्य चिंताओं और उच्च-गुणवत्ता वाले उत्पादों की पसंद के कारण एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल महत्व प्राप्त कर रहा है।" "जैतून का तेल एक प्रीमियम उत्पाद की छवि बनाए रखता है, हालांकि मध्य-बाजार खंड में वृद्धि व्यापक दर्शकों के बीच खपत को प्रोत्साहित कर रही है।"

जहाँ स्पेनिश निर्यातक उरुग्वे में "महत्वपूर्ण विकास की संभावना" देखते हैं, वहीं कुछ स्थानीय उत्पादकों को चिंता है कि बढ़ते आयात घरेलू उद्योग को कमजोर कर देंगे।

उत्पादकों ने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया कि अधिक उरुग्वेई कंपनियाँ अस्थिर फसल से सुरक्षा करने और सुपरमार्केट आपूर्ति अनुबंधों को पूरा करने के लिए जैतून का तेल आयात कर रही हैं।

कुछ उत्पादकों और उद्योग हितधारकों ने निजी तौर पर इस बारे में चिंता भी व्यक्त की है कि उरुग्वे की कंपनियाँ आयातित तेलों को बोतलबंद करके उन्हें "उरुग्वे का उत्पाद" के रूप में लेबल कर रही हैं।

उत्पादकों के अनुसार, इन प्रवृत्तियों ने उरुग्वे के जैतून के तेल की कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में मदद की है, भले ही बोतलों, फिटोसैनिटरी उत्पादों और अन्य इनपुट की लागत बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर मुद्रास्फीति ने भी दबाव बढ़ाया है, सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल की शुरुआत से इसमें 4.82 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

मंत्रालय के अनुसार, उरुग्वे के जैतून के तेल की औसत कर-पूर्व थोक बिक्री मूल्य 388 उरुग्वे पेसो (€8.77) तक पहुंच गई, जबकि औसत खुदरा मूल्य प्रति लीटर 478.6 पेसो (€10.80) था।

स्थानीय उत्पादकों के लिए एक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ यूरोपीय संघ से जैतून के तेल के आयात पर 8.4 प्रतिशत का शुल्क है।

हालांकि, एक बार यह समझौता लागू हो जाने के बाद, मर्कोसुर के साथ यूरोपीय संघ के मुक्त व्यापार समझौते के तहत अगले दशक में इस टैरिफ को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना है, जिसके चार सदस्य देशों में उरुग्वे भी एक है।

ICEX ने लिखा, "बीज के तेल से जैतून के तेल पर स्विच करने वाले उपभोक्ताओं को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण विकास की क्षमता है।" "ई.यू.-मर्कोसुर समझौता धीरे-धीरे यूरोपीय जैतून के तेलों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करेगा।"

रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला, "विशेष रूप से युवा उपभोक्ताओं के बीच, एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल, जैविक उत्पादों और अभिनव पैकेजिंग प्रारूपों के लिए अवसर बढ़ रहे हैं।"