अपुलीय उत्पादक पारिवारिक जड़ों और प्राचीन किंवदंती को पुरस्कार विजेता तेलों में बदल रहे हैं।

जियोविनज़ो के पास अपने पारिवारिक संपत्ति पर, साविनो और लुइगी डे पालो स्थानीय किस्मों, सतत खेती और अपुलियाई परिदृश्य के प्रति गहरे लगाव को मिलाते हैं।

एक प्राचीन स्थानीय किंवदंती के अनुसार, अपुलिया के जोविनazzo नगर की उत्पत्ति ज़्यूस और नश्वर राजकुमारी डानाए के पुत्र, ग्रीक नायक पर्सेयस से हुई थी।

अपने कारनामों और लंबी भटकन से थके हुए, कहा जाता है कि पर्सेयस ने एड्रियाटिक तट के किनारे एक उपजाऊ भूखंड पर विश्राम किया। वहाँ, उन्होंने अपने पिता के सम्मान में एक छोटा सा बस्ती बसाई। कहानी के अनुसार, गाँव का लैटिन नाम, Iovis Natio, जिसका अर्थ है "ज़्यूस के लोग," विकसित होकर शहर के वर्तमान नाम में बदल गया।

आज गुणवत्ता का उत्पादन करना केवल खेतों में काम करने के बारे में नहीं है। इसके लिए इस बात की भी पूरी जागरूकता की आवश्यकता है कि आप क्या बना रहे हैं। – सविनो डी पालो, अज़िएन्डा एग्रोकोला डेपालो लुइगी

"हम वास्तव में इस स्थान को संजोते हैं, जिसकी प्रलेखित उत्पत्ति चौथी शताब्दी ईसा पूर्व की एक बस्ती से हुई थी जो रोमन काल के दौरान मछुआरों और व्यापारियों के एक समुदाय के रूप में विकसित हुई," सविनो डी पालो ने कहा, जो बारी के उत्तर में समुद्र तटीय गाँव से थोड़ी दूर अपनी संपत्ति का प्रबंधन अपने पिता लुइगी के साथ करते हैं।

उन्होंने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया, "फिर भी उस आकर्षक किंवदंती में, हमें ऐसे पात्र मिले जो हमारे तेलों की आत्मा के साथ स्वाभाविक रूप से मेल खाते प्रतीत होते हैं।"

शहर के पौराणिक संस्थापक के नाम पर रखा गया, कंपनी का पर्सियो ब्लेंड इस क्षेत्र की प्रमुख किस्मों, कोराटिना और ओग्लियोरोला बरेज़े को मिलाता है।

इन किस्मों का उपयोग दो मोनोवेरायटल बनाने के लिए भी किया जाता है: जियोवे, जो ज़्यूस का इतालवी नाम है, और डानाए। जियोवे, जो अपने बोल्ड और जीवंत चरित्र के लिए जाना जाता है, ने NYIOOC वर्ल्ड ऑलिव ऑयल कॉम्पिटिशन में गोल्ड अवार्ड जीता, जबकि डानाए की विशेषता एक अधिक नाजुक और सुरुचिपूर्ण प्रोफ़ाइल है।

लेबल के रंगों का पैलेट भी इसी अंतःक्रिया को दर्शाता है। मोनोवेरायटल्स में क्रमशः नीले और पीले रंग होते हैं, जबकि इनका मिलन मिश्रण के लिए उपयोग किए जाने वाले हरे रंग का उत्पादन करता है।

नज़दीकी समुद्र से प्रभावित एक सूक्ष्म जलवायु में, ज़्यादातर समतल ज़मीन पर फलते-फूलते, परिवार के 12,000 जैतून के पेड़ लगभग 50 हेक्टेयर के कुल क्षेत्र में फैले हुए हैं।

डे पालो एस्टेट 50 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर कई भूखंडों में फैला हुआ है और इसमें 12,000 कोराटिना और ओग्लिआरोला बरेज़े के पेड़ हैं।

डे पालो ने कहा, "शुरुआत में, कंपनी में एक हेक्टेयर जमीन और 100 जैतून के पेड़ थे।" उनके दादा, जिनका नाम भी साविनो था, ने अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए जैतून बेचने और तेल उत्पादन करने हेतु इस खेत की खेती की, जिसमें परिवार का हर सदस्य खेत के काम में योगदान देता था, जैसा कि पिछली सदी तक ग्रामीण समुदायों में आम था।

जब लुइगी के पिता का निधन हुआ तब वह 17 वर्ष का था। अचानक अपनी माँ के साथ अकेला हो जाने पर, उसने खुद को ज़मीन पर काम करने के लिए समर्पित कर दिया।

जबकि उनके कई दोस्त औद्योगिक उत्तर की ओर प्रवासन की लहर के दौरान दक्षिणी इटली छोड़ गए, लुइगी ने वहीं रहने और छोटे बाग की देखभाल करने का फैसला किया। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद, उन्होंने धीरे-धीरे संपत्ति का विस्तार किया।

डे पालो ने कहा, "मेरे पिता ने मुझमें इन जैतून के पेड़ों के प्रति प्रेम जगाया।" "जब मैं बच्चा था, तो वह मुझसे कहते थे, 'अगर तुम्हें जेब खर्च चाहिए, तो तुम्हें उसे कमाना होगा।'"

लुइगी डी पालो बारी के पास, जियोविनazzo में अपने बेटे, साविनो के साथ मिलकर 50 हेक्टेयर की संपत्ति का प्रबंधन करते हैं।

उन्होंने आगे कहा, "तो मैं उनके साथ खेत पर जाता था और छोटे-मोटे कामों में मदद करता था, और इसी तरह मेरा जुनून बढ़ने लगा।"

कंपनी में औपचारिक रूप से शामिल होने से पहले ही, डी पालो ने अपने पहले जैतून के तेल चखने के पाठ्यक्रमों में दाखिला ले लिया था।

उन्होंने कहा, "मेरे लिए बुनियादी कदम उत्पाद का अध्ययन करना और उसे समझना था।" "आज गुणवत्ता का उत्पादन करना सिर्फ खेतों में काम करने के बारे में नहीं है। इसके लिए इस बात की भी पूरी जागरूकता की आवश्यकता है कि आप क्या बना रहे हैं।"

डे पालो ने आगे कहा, "केवल उत्पाद को वास्तव में समझकर ही आप उपभोक्ताओं को सर्वोत्तम संभव परिणाम दे सकते हैं।"

12 साल पहले डी पालो अपने पिता के साथ खेत का प्रबंधन करने में शामिल हुए, जिसका उद्देश्य इसके मूल्य को बढ़ाना था। उस समय, कंपनी अभी भी जैतून बेचती थी, जो इस क्षेत्र में एक लंबे समय से चली आ रही प्रथा है, जहाँ कई उत्पादक अपने फल मिलों या थोक विक्रेताओं को पहुँचाते थे।

लगभग 35 हेक्टेयर और जैतून के पेड़ों की पर्याप्त संख्या के साथ, डे पालो का मानना था कि परिवार को इस संपत्ति का विकास करना चाहिए और एक ऐसा ब्रांड बनाना चाहिए जो इसके मूल्य को दर्शाता हो। उन्होंने अपना तेल बनाने और उसे बोतलबंद करने का प्रस्ताव रखा।

साविनो डी पालो और उनके पिता लुइगी कोराटिना और ओग्लियोला बरेज़े से प्रीमियम मोनोवेरायटल्स और एक मिश्रण तैयार करते हैं।

उनके पिता अकेले यह परियोजना नहीं ले सकते थे, लेकिन मिलकर काम करने से यह संभव हो गया, और लुइगी ने इस विचार को अपना लिया।

यह क्षेत्र कई प्रतिष्ठित मिलिंग संयंत्रों का घर है। शुरुआत से ही, परिवार ने अपने जैतून Le Tre Colonne को सौंपने का फैसला किया, जिसके बारे में डे पालो ने कहा कि यह एक उच्च-गुणवत्ता वाली उत्पादन प्रक्रिया प्रदान करता है।

डे पालो ने कहा, "इन वर्षों में, हमने कई बागान खरीदे हैं जिनमें सदियों पुराने पेड़ भी शामिल हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "हालांकि उत्तरी और दक्षिणी पुग्लिया के क्षेत्रों में अभी भी नई रोपाई के लिए उपयुक्त खाली जमीन है, यह परिदृश्य पहले से ही घनी खेती वाला है।" "इसलिए, हमारे द्वारा अधिग्रहित की गई अधिकांश बाग़ पारंपरिक हैं, जिनमें वयस्क पेड़ों की उम्र और इतिहास से आकार मिली चौड़ी और अक्सर अनियमित दूरी है।"

यह संपत्ति कई छोटे-छोटे भूखंडों में भी विभाजित है, जो इस क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही भूमि खंडित होने की विशेषता को दर्शाता है।

एस्टेट के दो सबसे युवा बाग 30 साल पहले डी पालो के पिता ने लगाए थे, जिन्होंने अधिक कुशल खेती की अनुमति देने के लिए उन्हें एक नियमित छह-बाई-चार मीटर के लेआउट में व्यवस्थित किया था।

इन खंडों से प्राप्त फल विशेष रूप से कंपनी के ग्रान क्रू कोराटिना मोनोवेरायटल के लिए आरक्षित हैं, जो इसके उत्पादन की प्रमुख विशेषताओं में से एक है।

देर से पकने के कारण, कोराटिना की कटाई नवंबर की शुरुआत में शुरू होने वाली अंतिम किस्म है। ओग्लियारोला बरेज़ की कटाई आमतौर पर अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से शुरू होती है।

इन दोनों किस्मों को अलग-अलग पीसा और संग्रहीत किया जाता है, और बाद में मिश्रण तैयार किया जाता है।

फल तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय पर, मौसमी कटाई करने वालों की एक छोटी टीम परिवार और तीन कुशल कर्मचारियों के साथ जुड़ जाती है जो पूरे साल फार्म पर काम करते हैं, जिससे कार्यबल 10 हो जाता है।

डे पालो ने कहा, "आज, हम किसानों को प्रकृति को कृषि के अनुकूल बनाने के लिए मजबूर करने के बजाय, प्रकृति के अनुकूल होना होगा।"

उन्होंने आगे कहा, "जलवायु परिवर्तन लगातार स्पष्ट होता जा रहा है।" "सूखे जैसी चरम घटनाओं के सामने, जैसा कि पिछले साल यहाँ हुआ था जब अप्रैल से जून तक कोई बारिश नहीं हुई, हमें बस अपना सर्वश्रेष्ठ करना होगा और और भी कड़ी मेहनत करनी होगी।"

डे पालो ने कहा, "इस साल, वसंत की कुछ बौछारों ने कम से कम हमें गर्म मौसम का सामना करने में मदद की है।"

उन्होंने आगे कहा, "इसी को ध्यान में रखते हुए, हम अपनी भूमि की रक्षा करने और एक स्थायी दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करते हैं जो हमें जलवायु संकट की चुनौतियों से निपटने में मदद करता है।" "पर्यावरण की रक्षा करते हुए खेती करना महत्वपूर्ण है। यह एक सुंदर परिदृश्य बनाने और हमारी भूमि के प्रति सच्ची चिंता दिखाने का भी एक तरीका है।"

साविनो डी पालो और उनके पिता लुइगी अपने खेत पर 'ओलियूरिस्ट' अनुभव की मेजबानी करते हैं और समुद्र तटीय गांव जियोविनैज़ो के साथ एक मजबूत बंधन से प्रेरित होकर, इस क्षेत्र को सक्रिय रूप से बढ़ावा देते हैं।

खेत फोटोवोल्टिक पैनलों से चलता है, और इसका अधिकांश उपकरण बिजली पर चलता है। परिवार मिट्टी के प्रबंधन पर भी पूरा ध्यान देता है, नियंत्रित भूमि आवरण बनाए रखता है और समय-समय पर घास काटता है।

छँटाई के कचरे को पीसकर खाद और प्राकृतिक उर्वरक के रूप में बागों में वापस किया जाता है।

डे पालो ने कहा कि परिवार आगंतुकों और पर्यटकों को भी ज़मीन की देखभाल करने के महत्व के बारे में सिखाना चाहता है।

उत्पादन चक्र को पूरा करने के लिए अपनी खुद की मिल बनाने के साथ-साथ, संपत्ति की पर्यटन क्षमता का विकास कंपनी के दो मुख्य निवेश लक्ष्यों में से एक है।

2021 से, परिवार ने जैतून पर्यटन (ओलियोटूरिज़्म) के अनुभव प्रदान किए हैं, जिसमें जैतून के पेड़ों के बीच चखने और एपेरिटिफ शामिल हैं। आगंतुक जैतून की कटाई जैसी फार्म गतिविधियों में भी भाग ले सकते हैं।

डे पालो ने कहा, "मेरे पिता और मैं अपनी ज़मीन के मूल्य को बताने का प्रयास करते हैं, और यही हमारे प्रोजेक्ट का आधार है।" "जब हमने इस रास्ते पर कदम रखा, तो यह ठीक इसी जगह से हमारे लगाव के कारण था।"

उन्होंने आगे कहा, "मुझे अपने मेहमानों से मिलना, अपने शहर के बारे में कहानियाँ साझा करना और लोगों को इसे देखने के लिए प्रोत्साहित करना पसंद है क्योंकि मैं इसे प्यार करता हूँ।"

डे पालो ने कहा, "हम तेल बनाते हैं और अपने जैतून के पेड़ों की देखभाल करते हैं क्योंकि हम एक गहरे जुड़ाव को महसूस करते हैं, जिसकी जड़ें जियोविनैज़ो के ग्रामीण इलाकों में गहरी हैं।"

उन्होंने निष्कर्ष निकाला, "यह एक वास्तविक ताकत बन जाती है क्योंकि मेरा मानना है कि सच्ची गुणवत्ता हमेशा क्षेत्र से गहरे जुड़ाव से आती है। अंततः, गुणवत्ता एक सिद्धांत है जो भूमि के प्रति प्रेम और जुनून से आता है।"