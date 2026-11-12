Hrvatski uzgajivači maslina pozdravljaju odluku NYIOOC-a da pokrije carinske troškove nagrade

Svjetsko natjecanje maslinovog ulja NYIOOC najavilo je promjene u načinu slanja nagrada pobjednicima u Europskoj uniji, uvodeći novu carinsku dokumentaciju i obećavajući pokriti troškove slanja trofeja.

Odluka je donesena nakon izvještaja hrvatskih proizvođača maslinovog ulja koji su se suočili s neočekivanim carinskim pristojbama i uvoznim PDV-om prilikom primitka medalja i trofeja koje su osvojili na međunarodnom natjecanju.

Na Svjetskom natjecanju maslinovog ulja NYIOOC 2026. hrvatski su proizvođači osvojili 128 nagrada od 144 prijavljena uzorka, uključujući 103 zlatne i 25 srebrnih nagrada. Hrvatska je zauzela drugo mjesto iza Italije po ukupnom broju nagrada, ostvarivši stopu uspješnosti od gotovo 89 posto.

Međutim, za neke proizvođače zadovoljstvo primanja međunarodnog priznanja bilo je umanjeno administrativnim preprekama i dodatnim troškovima kada su stigle njihove nagrade.

Budući da se trofeji i medalje šalju iz Sjedinjenih Američkih Država, njihova proizvođačka vrijednost mora biti navedena u carinskim dokumentima. Carinske vlasti ponekad su pakete klasificirale kao komercijalni uvoz, što je rezultiralo računima za carinske pristojbe i PDV.

Prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 1186/2009, uvozu odgovarajućih počasnih nagrada, uključujući medalje i trofeje simbolične prirode, može se osloboditi od carinskih pristojbi ako se prilože dokazi o tome i ako pošiljke nisu komercijalne prirode.

Posebna odredba, članak 58. Direktive Vijeća 2009/132/EZ, predviđa slično oslobađanje od uvozne PDV-a za odgovarajuće počasne nagrade.

Međutim, u praksi se ponekad pokazalo teško utvrditi ispunjavanje uvjeta za ta izuzeća. Suočeni s dugotrajnim žalbama i mogućnošću da im se nagrade vrate pošiljatelju, mnogi su proizvođači odlučili platiti pristojbe.

Nova dokumentacija i financijska zaštita

Nakon medijskih izvještaja koji su istaknuli poteškoće s kojima su se dobitnici nagrada u Hrvatskoj i susjednim zemljama suočavali, organizatori NYIOOC-a odlučili su revidirati svoje postupke slanja za primatelje diljem Europske unije.

Svaka pošiljka sada će sadržavati službeni NYIOOC certifikat koji dokumentira međunarodno priznanje i identificira odgovarajući trofej. Dodatna dokumentacija namijenjena je tome da pomogne carinskim tijelima razlikovati nagrade od komercijalne robe.

Organizatori su se također obvezali pokriti sve carinske pristojbe koje bi se još uvijek mogle naplatiti na pošiljkama nagrada.

"Ovom promjenom NYIOOC će pokriti sve carinske pristojbe na pošiljke nagrada, tako da ih proizvođači neće morati plaćati", rekao je Curtis Cord, direktor Svjetskog natjecanja u maslinovom ulju NYIOOC. "Vjerujemo da će ova odluka, zajedno s novom carinskom dokumentacijom, poštedjeti naše pobjednike nepotrebnih troškova i administrativnih tereta."

Mjere su namijenjene pružanju veće sigurnosti dobitnicima nagrada u Hrvatskoj i drugim zemljama EU-a, uključujući Sloveniju, pojednostavljivanjem carinjenja i zaštitom primatelja od neočekivanih troškova.

Proizvođači pozdravljaju odluku

Hrvatski uzgajivači maslina pozdravili su najavu, rekavši da će ona ukloniti nepotrebni teret s proizvođača čije nagrade pomažu u međunarodnoj promociji industrije maslinovog ulja u zemlji.

Ivica Vlatković, uzgajivač maslina iz Novigrada u Dalmaciji i jedan od najnagrađivanijih hrvatskih sudionika NYIOOC-a, opisao je odluku kao važan korak naprijed.

"Svaki će maslinar to pozdraviti jer su nam naplaćivali dodatne troškove za nagrade koje prepoznaju naš rad i kvalitetu maslinovih ulja koja proizvodimo", rekao je Vlatković.

Naglasio je da uspjeh na međunarodnom natjecanju donosi priznanje ne samo pojedinim proizvođačima, već i njihovim županijama, regijama i zemlji u cjelini.

"Svake godine pomažemo Hrvatskoj da stekne priznanje kao zemlja koja proizvodi visokokvalitetna maslinova ulja među svjetskim zemljama proizvođačima maslinovih ulja", rekao je.

Vlatković je rekao da cijeni što su organizatori prepoznali trud potreban za postizanje iznimne kvalitete, napominjući da se natjecanje oslanja na vodeće međunarodne senzorske stručnjake za ocjenjivanje ulja.

"Nažalost, naša zemlja naplaćuje carine na nagrade koje promiču kvalitetu vlastitih proizvođača", rekao je.