Više od 400 maslina zaraženo dok se epidemija Xyllele širi u Pugliji

Stručnjaci kažu da je iskorjenjivanje izbijanja Xylella fastidiosa, nedavno zabilježenog u području Gargana na sjeveru Puglie, daleko od izvjesnog, budući da je broj zaraženih maslina sada premašio 400.

Regionalni fito-sanitarni opservatorij Puglie potvrdio je 83 nova slučaja zaraze podvrste pauca u blizini općine Cagnano Varano, gdje je već bilo zaraženo nekoliko stotina stabala. Bakterija je od prve detekcije 2013. godine zahvatila procijenjenih 21 milijun stabala masline u Pugliji.

Rad koji se provodi iznimno je koristan, barem kao mjera za suzbijanje, ali šanse za potpunu eradikaciju daleko su od sigurnih. To je borba uzbrdo. – Donato Boscia, istraživač emeritus pri CNR-u

Nalazi se temelje na 559 uzoraka biljaka prikupljenih tijekom kampanje nadzora 2026. i dokumentiranih u pet laboratorijskih izvješća koje je izdao Nacionalni istraživački vijeće (CNR) između lipnja i rujna. Rezultati su potaknuli vlasti da prošire demarkirano zaraženo područje i njegovu okolnu pojasnu zonu u kojoj se primjenjuju posebne mjere iskorjenjivanja.

"U ovom slučaju, infekcija na tom području možda je otkrivena tek nakon što je izbijanje bolesti već bilo dobro uspostavljeno. Moguće je da ćemo se u budućnosti morati zadovoljiti protokolima za suzbijanje u tom dijelu regije, jer napori za iskorjenjivanje bakterije možda neće uspjeti ako je infekcija toliko napredna kao što se čini u ovom slučaju", rekao je za Olive Oil Times Donato Boscia, istraživač emeritus pri CNR-u. Boscia i njegovi kolege istraživači proučavaju Xyellu u Italiji otkako se njezino prisustvo prvi put pojavilo 2013. godine.

Drugdje u Pugli, napori za iskorjenjivanje u sjeverno-središnjim područjima Giovinazza, Bisceglie i Minervino Murghe pokazuju znakove uspjeha. Budući da nisu otkrivene dodatne zaraze, vlasti su smanjile zaštitne zone oko tri žarišta s 2,5 kilometara na jedan kilometar, čime je smanjeno područje podložno posebnim nadzornim i fito-sanitarnim zahtjevima.

Odluka je donesena nakon analize 42.026 uzoraka biljaka prikupljenih tijekom kampanja nadzora 2025. i 2026. godine, od kojih su svi bili negativni.

"Ovo se ne događa slučajno, jer se rano otkrivanje izbijanja pokazalo ključnim u ograničavanju širenja bakterije", objasnio je Boscia.

Izrazio je znatan optimizam u vezi s tri žarišta, sugerirajući da bi pogođena područja mogla biti proglašena slobodnima od bakterije u roku od otprilike godinu dana.

U tim je slučajevima rano otkrivanje bilo ključno za napore na iskorjenjivanju. Izvještaji lokalnih stanovnika pomogli su vlastima da brzo identificiraju zaraze i reagiraju. U početku je pronađen samo mali broj zaraženih stabala, od kojih su neka pokazivala malo ili nikakve simptome.

"Situacija u Garganu je drugačija", rekao je Boscia. "Već prošle godine postojala je utemeljena sumnja da bi ovo mogao biti prilično zreo izbijaj, pri čemu je bakterija uvedena nekoliko godina ranije."

"Gledajući slike iz usluge Street View, već se prije dvije ili tri godine moglo vidjeti stabla s prilično očitim simptomima", objasnio je. "A s obzirom na to da je razdoblje inkubacije bakterije pauca u stablima masline vrlo dugo, u prosjeku oko dvije godine, mogli bismo pretpostaviti da se uvođenje bakteriježežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežežeže

"Stoga ne iznenađuje da je izbijanje na [Garganu] već prilično rašireno", rekao je Boscia. "Posao koji se obavlja iznimno je koristan, barem kao mjera za suzbijanje, ali šanse za postizanje potpunog iskorjenjivanja daleko su od izvjesnih. To je borba uzbrdo."

Prema Bosci, modeliranje uključeno u nacrt ažuriranja procjene rizika od Xyelle Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), koja je trenutno u postupku javne rasprave, ukazuje na to da uklanjanje samo biljaka za koje se zna da su zaražene često nije dovoljno za iskorjenjivanje većih izbijanja, osobito kada u blizini ostaju neotkrivene zaraze.

Nacrt procjene rizika od štetnika Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) ukazuje na to da bi povećanje radijusa uklanjanja biljaka domaćina moglo poboljšati vjerojatnost iskorjenjivanja, iako učinkovitost takvih mjera ovisi o lokalnim epidemiološkim i krajobraznim uvjetima.

Boscia je ukazao na nedavno otkriveni izbijaj u Taurianovi u Kalabriji, gdje su regionalne vlasti usvojile širi radijus intervencije od 80 metara, u usporedbi s minimalnih 50 metara predviđenih europskim propisima.

Izbijanje u Taurianovi također je otkriveno nakon dojava stanovnika koji su primijetili sumnjive simptome na maslinama.

Za Bosciju, ovaj slučaj naglašava rastuću važnost sudjelovanja javnosti u fito-sanitarnoj nadzori, pristup koji je opisao kao građansku znanost.

"Bez obzira na to koliko su značajni resursi i osoblje koje angažiraju regionalne fitosanitarne službe, teritorij je jednostavno prevelik, a ima toliko biljaka za nadzirati da ne mogu sve pokriti", rekao je Boscia. "Ako se izbijanje ne otkrije na vrijeme, to ne znači da su vlasti bile nemarne. Područje je jednostavno preveliko, a potrebna je i aktivna suradnja javnosti."

Osim događaja na jugu Italije, Boscia je rekao da iskustvo stečeno od 2013. godine također mijenja znanstveno razumijevanje prisutnosti i distribucije Xyelle u Europi.

Ono što se isprva činilo kao iznimno uvođenje izrazito razornog biljnog patogena postupno se pokazalo kao složenija situacija koja uključuje različite podvrste i sojeve, s različitim učincima na biljke domaćine.

Navodi primjer Xyllele fastidiosa subsp. multiplex, koja je otkrivena u nekoliko europskih zemalja, uključujući Francusku i Portugal, ponekad s ograničenim ili gotovo neotkrivajućim učincima na zaražene biljke.

Prema Bosci, neke su infekcije mogle ostati neprimijećene godinama ili čak desetljećima jer su proizvodile malo značajnih simptoma. U takvim slučajevima, novo otkrivene infekcije ne znače nužno da je bakterija tek nedavno stigla u neko područje.

"Pronalazimo je jer je tražimo", rekao je.

Nedavno otkrivanje Xyllele fastidiosa u Luksemburgu ilustrira kako nadzor neprestano otkriva bakteriju na novim europskim teritorijima.

Dana 12. listopada, luksemburške vlasti potvrdile su prisutnost Xyllelle fastidiosa subsp. fastidiosa u vinovoj lozi na tri lokacije u vinskoj regiji Moselle, što je potaknulo uspostavljanje zaraženih i zaštitnih zona.

Za Bosciu, sve raznolikija epidemiološka slika postavlja pitanje je li isti regulatorni pristup primjeren za izbijanja koja uključuju znatno različite sojeve bakterije, biljke domaćine i razine štete.

Istaknuo je da su europska fito-sanitarna pravila razvijena uglavnom kao odgovor na razoran utjecaj izvorne epidemije u Pugliji.

"Sada imamo jedinstven skup europskih pravila koja ne razlikuju različite varijante bakterije ili različite epidemiološke situacije", rekao je Boscia. "U nekim slučajevima ta su pravila prikladna, ili čak i nedovoljna. U drugima mogu biti pretjerano stroga, a njihova doslovna primjena mogla bi uzrokovati više štete od same bakterije."

"Zato smo sada u vrlo osjetljivoj fazi", dodao je, misleći na tekuće javno savjetovanje EFSA-e. "To će poslužiti kao osnova za preispitivanje europskih propisa u nadolazećim mjesecima, uz sudjelovanje država članica. Dokazi prikupljeni tijekom godina u potpunosti su promijenili naše razumijevanje situacije", zaključio je Boscia.