Veći urodi u Španjolskoj mogli bi potaknuti tržišne kretanja

Španjolska očekuje da će proizvodnja maslinovog ulja porasti za 23 posto na 1,6 milijuna tona u sezoni 2026./27., pri čemu bi veći urod mogao pokrenuti novi mehanizam regulacije tržišta.

Očekuje se da će Španjolska u berbi 2026./27. proizvesti 1,603 milijuna metričkih tona maslinovog ulja, što je povećanje od 23 posto u odnosu na prethodnu berbu, prema prvoj službenoj prognozi koju je objavilo Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i prehrane.

Urod se može održati ili možemo izgubiti velik dio. – Jesús Cózar, UPA Andalucía

Ministarstvo je očekivanu berbu opisalo kao "srednje visoku", što označava značajan oporavak u odnosu na otprilike 1,298 milijuna tona proizvedenih u sezoni 2025./26. Za tu je berbu prvotno bila predviđena količina od oko 1,37 milijuna tona prije nego što je loše vrijeme smanjilo konačnu proizvodnju za oko pet posto.

"Ova prva prognoza odražava klimatske uvjete sezone", rekao je ministar poljoprivrede Luis Planas. "Ona pruža jamstvo opskrbe i stabilnosti za domaće tržište i naš izvoz."

Povoljni proljetni uvjeti temelj su većeg dijela očekivanog povećanja proizvodnje španjolskog maslinovog ulja. Blage temperature i obilne padaline potaknule su cvatnju i stvaranje ploda u glavnim maslinarskim područjima zemlje.

Međutim, ministarstvo je naglasilo da je prognoza i dalje preliminarna. Visoke ljetne temperature posebno su pogodile nasade koje se zalijevaju kišnicom, dok će vremenski uvjeti tijekom prvih tjedana nove berbe utjecati na razvoj plodova, prinos ulja i konačnu proizvodnju.

Mnogo toga ovisi o Andaluziji, najvećoj svjetskoj regiji proizvođaču maslinovog ulja, od koje se očekuje da će činiti gotovo četiri petine španjolske proizvodnje.

I nacionalno ministarstvo i regionalna vlada predviđaju andaluzijsku proizvodnju od 1,261 milijuna tona. Očekuje se da će Jaén, najveća proizvođačka provincija u zemlji, sudjelovati s 575.000 tona, što je jednako 36 posto ukupne španjolske proizvodnje i 45,6 posto andaluzijske proizvodnje.

Za Cordobu se predviđa proizvodnja od 339.700 tona, a za Sevillu 142.000 tona.

Ramón Fernández-Pacheco, andaluzijski ministar poljoprivrede, rekao je da regionalna prognoza služi kao važan pokazatelj za tržišta unutar i izvan regije.

"Trenutnu sezonu obilježila je vrlo kišna zima, koja je pogodovala razvoju usjeva, iako su temperature znatno iznad prosjeka ograničile proizvodni potencijal", rekao je.

Poljoprivredne organizacije uvelike su opisale andaluzijsku prognozu kao vjerojatnu, no ističu oštro različite uvjete između nasada s navodnjavanjem i onih na prirodnoj kišnici te kažu da bi padaline i dalje mogle odrediti koliko će očekivanog uroda stići do mljekara.

Francisco Elvira, voditelj sektora za masline pri COAG Andalucía, rekao je da je prognoza razumna, ali je upozorio da bi nastavak suhog vremena mogao dovesti do toga da konačna proizvodnja bude znatno niža od trenutačnih procjena.

Glavni tajnik UPA Andalucía Jesús Cózar povukao je sličnu razliku između nasada s navodnjavanjem, koji su općenito ušli u završnu fazu razvoja plodova u dobrom stanju, i maslina na suhom uzgoju koje pokazuju znatno veći stres od suše.

"Nalazimo se u odlučujućoj fazi za stablo masline", rekao je Cózar u rujnu. "Usjev se može održati ili možemo izgubiti velik dio."

Unión de Uniones usredotočila se na štetu koju kiša više ne može poništiti. Organizacija je navela da je intenzivna ljetna vrućina već uzrokovala opadanje nekih maslina s drveća te da bi bolje vrijeme moglo koristiti preostalom plodu, ali ne bi moglo nadoknaditi te gubitke.

"Ljetne su temperature bile visoke i masline su otpale jer ih nisu mogle izdržati", rekao je Anastasio Yébenes, voditelj poljoprivrednih sektora organizacije. "Ono što je već otpalo ne može se povratiti."

Iskustvo iz prošle berbe također potiče na oprez. Ponovljene kiše i jaki vjetrovi odgodili su berbu i uzrokovali gubitak plodova u nekim područjima, pa je Španjolska na kraju proizvela oko pet posto manje maslinovog ulja nego što se prvotno predviđalo.

Izvan Andaluzije, očekuje se da će Castilla-La Mancha ostati druga najveća proizvođačka regija Španjolske, s 152.555 tona, što je povećanje od deset posto u odnosu na prošlu godinu. Slijedi Extremadura s 97.300 tona, što je porast od 24 posto.

Očekuje se pad proizvodnje u nekoliko manjih proizvođačkih regija, uključujući Kataloniju, Aragon, Murciju, Navaru, Madrid i Balearski otoci.

Španjolska je krajem kolovoza još uvijek imala više od 475.000 tona maslinovog ulja, prema tržišnim podacima koje navode predstavnici sektora. Prodaja u rujnu smanjit će tu količinu prije utvrđivanja konačnih zaliha prenesenih iz prethodne sezone.

ASAJA Jaén procijenio je da bi zalihe na početku nove berbe mogle iznositi oko 350.000 tona, dok je COAG predvidio približno 374.000 tona.

Ako se te procjene i nacionalna prognoza proizvodnje potvrde, Španjolska bi mogla ući u sezonu s gotovo dva milijuna tona maslinovog ulja dostupnog iz domaće proizvodnje i preostalih zaliha, prije nego što se uzmu u obzir uvozi.

Ti bi se obujmovi također mogli odlučiti hoće li Španjolska aktivirati mehanizam regulacije tržišta koji omogućuje privremeno povlačenje maslinovog ulja s tržišta u slučaju viška ponude.

U srpnju je Ministarstvo poljoprivrede otvorilo javnu raspravu o pravilima za gospodarsku godinu 2026./27. na temelju članka 167. bis Uredbe o zajedničkoj organizaciji tržišta Europske unije.

Prema predloženim pravilima, mehanizam bi se mogao aktivirati ako početne zalihe plus predviđena proizvodnja dosegnu najmanje 120 posto prosječnog kombiniranog razine zabilježenog tijekom prethodnih šest berenskih godina.

Ulje bi se tada moglo privremeno povući do sljedeće berbe ili usmjeriti za neprehrambenu upotrebu.

COAG smatra da bi trenutna prognoza proizvodnje i očekivane zalihe za prijenos mogli biti dovoljni za aktiviranje mehanizma te je zatražio financiranje s državnom podrškom kako bi se pomoglo zadrugama i mlinovima pokriti troškove skladištenja povučeno ulje.

Na temelju svoje procjene viška od 374.000 tona, organizacija je predložila da bi se oko deset posto proizvodnje moglo privremeno zadržati.

UPA i ASAJA također su izjavile da bi konačni podaci o proizvodnji i višku mogli ispuniti uvjete potrebne za razmatranje mjere, iako još nije donesena nikakva odluka.

Planas je potvrdio da će vlada u listopadu procijeniti ažurirane regionalne procjene usjeva i konačne brojke o višku zaliha te u prvoj polovici studenog odlučiti hoće li aktivirati mehanizam.

"Situaciju pratimo vrlo pomno i analiziramo je s apsolutnom strogosti", rekao je. "To je izvanredna mjera koja se primjenjuje u izvanrednim okolnostima."