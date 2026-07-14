Apulijski proizvođači pretvaraju obiteljske korijene i drevnu legendu u nagrađivana ulja

Na svojoj obiteljskoj imovini blizu Giovinazza, Savino i Luigi De Palo kombiniraju lokalne sorte, održivo poljoprivredstvo i duboku vezu s apulijskim krajolikom.

Stara lokalna legenda pripisuje podrijetlo apulijskog grada Giovinazza grčkom heroju Perseju, sinu Zeusa i smrtne princeze Danae.

Umoran od svojih podviga i dugih lutanja, Persej je navodno potražio odmor na plodnom dijelu zemljišta uz jadransku obalu. Tamo je osnovao malu naseobinu u čast svome ocu. Prema priči, latinski naziv sela, Iovis Natio, što znači "Zeusov narod", razvio se u današnje ime grada.

Danas proizvodnja kvalitete ne znači samo rad na poljima. Ona također zahtijeva potpunu svijest o onome što stvarate. – Savino De Palo, Azienda Agricola Depalo Luigi

"Doista cijenimo ovo mjesto, čiji se dokumentirani počecižu do naselja iz četvrtog stoljeća pr. Kr. koje se tijekom rimskog doba razvilo u zajednicu ribara i trgovaca", rekao je Savino De Palo, koji sa svojim ocem Luigijem upravlja imanjem smještenim neposredno u unutrašnjosti, sjeverno od obalnog gradića Bari.

"No u toj fascinantnoj legendi pronašli smo likove koji se čine u skladu s dušom naših maslinovih ulja", rekao je za Olive Oil Times.

Nazvana po mitskom osnivaču grada, tvrtkinu mješavina Perseo kombinira prepoznatljive sorte tog područja, Coratinu i Ogliarolu Barese.

Te se sorte također koriste za proizvodnju dviju monosortnih maslinovih ulja: Giove, talijanskog naziva za Zeusa, i Danae. Giove, poznat po svom snažnom i živahnom karakteru, osvojio je Zlatnu nagradu na svjetskom natjecanju NYIOOC World Olive Oil Competition, dok se Danae odlikuje nježnijim i elegantnijim profilom.

Paleta boja etiketa odražava istu međuigru. Monovarieteti imaju plave i žute nijanse, dok njihovo sjedinjenje stvara zelenu boju koja se koristi za mješavinu.

Uzgajane uglavnom na ravnom terenu u mikroklimi pod utjecajem obližnjeg mora, 12.000 obiteljskih maslina prostire se na nekoliko parcela ukupne površine od približno 50 hektara.

Posjed obitelji De Palo prostire se na nekoliko parcela na ukupno 50 hektara zemljišta i obuhvaća 12.000 stabala sorti Coratina i Ogliarola Barese.

U početku je tvrtka obuhvaćala jedan hektar zemljišta i 100 maslina, rekao je De Palo. Njegov djed, također po imenu Savino, obrađivao je zemljište kako bi prodavao masline i proizvodio maslinovo ulje za uzdržavanje obitelji, pri čemu je svaki član obitelji doprinosio radu na farmi, što je bilo uobičajeno u ruralnim zajednicama do prošlog stoljeća.

Luigi je imao 17 godina kada je njegov otac umro. Odjednom ostavši sam sa svojom majkom, posvetio se radu na zemlji.

Dok su mnogi njegovi prijatelji napustili južnu Italiju tijekom vala migracija prema industrijskoj sjeveru, Luigi je odlučio ostati i brinuti se o malom masliniku. Nakon godina napornog rada, postupno je proširio imanje.

"Otac mi je usađivao ljubav prema ovim maslinama", rekao je De Palo. "Kad sam bio dijete, govorio bi mi: 'Ako želiš džeparac, moraš ga zaraditi.'"

Luigi De Palo upravlja imanjem od 50 hektara zajedno sa svojim sinom Savinom u Giovinazzu, blizu Baria.

"Tako sam išao s njim na farmu i pomagao s manjim poslovima, i tako je moja strast počela rasti", dodao je.

Još prije nego što se službeno pridružio tvrtki, De Palo se upisao na svoje prve tečajeve degustacije maslinovog ulja.

"Osnovni korak za mene bio je proučiti i razumjeti proizvod", rekao je. "Proizvodnja kvalitete danas ne svodi se samo na rad u poljima. Ona također zahtijeva potpunu svijest o onome što stvarate."

"Samo istinskim razumijevanjem proizvoda možete potrošačima ponuditi najbolji mogući rezultat", dodao je De Palo.

De Palo se prije 12 godina pridružio ocu u vođenju farme s namjerom da poveća njezinu vrijednost. U to je vrijeme tvrtka još uvijek prodavala masline, što je dugogodišnja praksa u toj regiji, gdje su mnogi uzgajivači svoju robu dostavljali mlinovima ili veletrgovcima.

Sa svojih otprilike 35 hektara i velikim brojem maslina, De Palo je smatrao da bi obitelj trebala razviti imanje i stvoriti brend koji odražava njegovu vrijednost. Predložio je proizvodnju i punjenje vlastitog maslinovog ulja.

Savino De Palo i njegov otac Luigi proizvode vrhunska monovarietetska ulja te mješavinu sorti Coratina i Ogliarola Barese.

Njegov otac ne bi mogao sam preuzeti taj projekt, ali zajednički rad učinio ga je izvedivim, a Luigi je prihvatio tu ideju.

Područje je dom nekoliko uglednih mlinova. Od samog početka obitelj je odlučila povjeriti svoje masline mlinu Le Tre Colonne, za koji De Palo kaže da osigurava vrhunski proizvodni proces.

"Tijekom godina stekli smo nekoliko nasada koji također sadrže stoljetna stabla", rekao je De Palo.

"Iako područja u sjevernoj i južnoj Pugli još uvijek imaju neobrađeno zemljište pogodno za nove nasade, ovaj je krajolik već gusto obrađen", dodao je. "Stoga su većina nasada koje smo nabavili tradicionalne, s velikim i često nepravilnim razmacima koje su oblikovali starost i povijest zrelih stabala."

Posjed je također podijeljen na brojne parcele, što odražava fragmentaciju zemljišta koja već dugo karakterizira ovo područje.

Dva najmlađa nasada na imanju posadio je prije 30 godina De Palov otac, koji ih je rasporedio u redoviti raspored od šest puta četiri metra kako bi se omogućilo učinkovitije uzgojivanje.

Voće s tih parcela rezervirano je isključivo za monovarietetsko ulje Gran Cru Coratina tvrtke, jedan od zaštitnih znakova njezine proizvodnje.

Zbog kasnog sazrijevanja, Coratina je posljednja sorta koja se bere, počevši od početka studenog. Ogliarola Barese se obično bere od druge sedmice listopada.

Dvije se sorte melju i skladište odvojeno, a mješavina se potom sastavlja.

U optimalnom trenutku za berbu voća, obiteljskom timu pridružuje se mali tim sezonskih berača i tri vješta zaposlenika koji tijekom cijele godine rade na farmi, čime se broj zaposlenika povećava na 10.

"Danas se mi, poljoprivrednici, moramo prilagođavati prirodi, a ne prisiljavati prirodu da se prilagodi poljoprivredi", rekao je De Palo.

"Klimatske promjene postaju sve očitije", dodao je. "Suočeni s ekstremnim događajima poput suše, kao što se dogodilo ovdje prošle godine kada nije padala kiša od travnja do lipnja, moramo jednostavno dati sve od sebe i raditi još napornije."

"Ove godine, nekoliko proljetnih pljuskova barem nam je pomoglo da se suočimo s toplom sezonom", rekao je De Palo.

"S tim na umu nastojimo zaštititi našu zemlju i usvojiti održiv pristup koji nam pomaže nositi se s izazovima klimatske krize", dodao je. "Uzgoj uz očuvanje okoliša ključan je. To je također način da se stvori prekrasan krajolik i pokaže istinska briga za našu zemlju."

Savino De Palo i njegov otac Luigi na svojoj farmi organiziraju oleourističko iskustvo i aktivno promiču to područje, vođeni snažnom vezom s obalnim gradićem Giovinazzom.

Farmerija se napaja energijom iz fotonaponskih panela, a većina njezine opreme radi na struju. Obitelj također posvećuje veliku pozornost upravljanju tlom, održavajući kontrolirano pokrivanje tla i povremeno košeći.

Otresci od rezidbe se usitnjavaju i vraćaju u nasade kao malč i prirodno gnojivo.

De Palo je rekao da obitelj također želi poučiti posjetitelje i turiste o važnosti odgovornog briga o zemlji.

Razvoj turističkog potencijala imanja jedan je od dva glavna cilja ulaganja tvrtke, uz izgradnju vlastitog mlina kako bi se zaokružio proizvodni ciklus.

Od 2021. godine obitelj nudi oleoturistička iskustva, uključujući degustacije i aperitive među maslinama. Posjetitelji također mogu sudjelovati u aktivnostima na farmi, poput berbe maslina.

"Moj otac i ja nastojimo prenijeti vrijednost naše zemlje, a to je temelj našeg projekta", rekao je De Palo. "Kad smo se upustili u ovaj pothvat, bilo je to upravo zbog naše vezanosti za ovo mjesto."

"Uživam u susretima s našim gostima, dijeljenju priča o našem gradu i poticanju ljudi da ga posjete jer ga volim", dodao je.

"Proizvodimo maslinovo ulje i brinemo se o našim maslinama jer osjećamo duboku povezanost, s korijenjem koje seže u krajolik Giovinazza", rekao je De Palo.

"To postaje prava snaga jer vjerujem da prava kvaliteta uvijek proizlazi iz snažne povezanosti s teritorijem", zaključio je. "U konačnici, kvaliteta je načelo koje proizlazi iz ljubavi i strasti prema zemlji."