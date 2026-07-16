Kalabrijska povelja poziva na snažniju zaštitu talijanskih maslinarskih krajolika

Talijanska udruga Olive Oil Cities predstavila je politički okvir koji poziva na snažniju zaštitu povijesnih maslinika, podršku maslinarima i formalno priznavanje općina koje se bave uzgojem maslina.

Udruga Città dell'Olio (Gradovi maslinovog ulja) predstavila je Kalabrijsku povelju tijekom svoje prve nacionalne konvencije, održane u Corigliano-Rossanu, u pokrajini Cosenza, od 10. do 12. srpnja.

Spajajući dugoročnu viziju s operativnim mjerama koje treba provesti do 2030. godine, okvir politike razvio je Vijeće ambasadora Gradova maslinovog ulja, koje obuhvaća predstavnike institucija, istraživanja i kulture.

Dobro njegovana maslinika čin je ukorijenjen u vrijednostima Republike jer spaja krajolik, rad i dobrobit koje nam Ustav povjerava. – Michele Sonnessa, predsjednik udruge Città dell'Olio

Također se temelji na obvezama uspostavljenim prošle godine stvaranjem Zajednica maslinovog ulja, mreže lokalnih institucija, gospodarskih subjekata i kulturnih organizacija.

Simbolično potpisana u godini obilježavanja 80. obljetnice Talijanske Republike, Kalabrijska povelja utjelovljuje principe talijanskog Ustava.

Kada je stupio na snagu 1. siječnja 1948., nakon pada fašizma i kraja Drugog svjetskog rata, Ustav Talijanske Republike izrazio je političko i društveno preporod zemlje, utemeljen na vrijednostima slobode, pravde i jednakosti.

Ustav, koji se sastoji od 139 članaka i 18 prijelaznih odredbi, može se mijenjati samo posebnim postupkom. Ekološki principi dodani su 2022. godine.

Povelja Kalabrije uzima ta načela kao temelj, tvrdeći da odgovorno upravljanje maslinikom utjelovljuje primjenu članka 9.: "Republika […] štiti krajolik […], okoliš, bioraznolikost i ekosustave, također u interesu budućih generacija."

Povelja se također temelji na članku 4., koji definira rad kao temelj zajednice, navodeći da "Republika priznaje pravo svih građana na rad […] Svaki građanin ima dužnost obavljati, u skladu sa svojim sposobnostima i izborom, aktivnost ili funkciju koja doprinosi materijalnom ili duhovnom napretku društva."

Povelja Kalabrije predstavljena je tijekom prve nacionalne konvencije Città dell'Olio, održane u Corigliano-Rossanu od 10. do 12. srpnja.

Također se temelji na članku 32., koji zdravlje definira kao "temeljno pravo i kolektivni interes", načelo čiju svakodnevnu zaštitu maslinovo ulje ekstra djevičansko, kao stup mediteranske prehrane, pomaže osigurati.

Na tom temelju, Kalabrijska povelja poziva nacionalne institucije da priznaju maslinarske krajolike i zajednice koje ih čuvaju kao stratešku infrastrukturu koja zahtijeva zaštitu kroz integrirane politike koje se bave hidrogeološkim rizicima i održavanjem zemljišta.

Poziva na priznavanje općina koje se bave uzgojem maslina kao institucionalnih aktera unutar lanca opskrbe i zahtijeva obvezne konzultacije o politikama koje utječu na naslijeđe uzgoja maslina u zemlji.

Dokument također tvrdi da energetska tranzicija ne smije ići na štetu povijesnih maslinarskih krajolika, koji bi trebali biti zaštićeni strogim zaštitnim mjerama bez iznimaka.

Štoviše, zagovara nacionalni zakon o društvenom uzgoju maslina i obnovi napuštenih nasada. Također podržava naknadu za ekološke usluge koje maslinari pružaju svojim zajednicama i predlaže nominaciju talijanske kulture maslinovog ulja za nematerijalnu kulturnu baštinu.

"Kalabrijska povelja je obećanje koje Gradovi maslinovog ulja daju zemlji u godini obilježavanja tako značajne obljetnice", rekao je za Olive Oil Times Michele Sonnessa, predsjednik udruge Città dell'Olio.

"Dobro održavana maslinika čin je ukorijenjen u vrijednostima Republike jer spaja krajolik, rad i dobrobit koje nam Ustav povjerava", dodao je.

Na nacionalnoj konvenciji Città dell'Olio, predstavnici institucija i kulture osvrnuli su se na ključna pitanja sektora: teritorijalno upravljanje, zaštitu krajolika, bioraznolikost i kvalitetu rada.

"Zato tražimo da se općine koje se bave uzgojem maslina priznaju kao ključni akteri i da se maslinarski krajolici smatraju strateškom infrastrukturom", nastavio je Sonnessa. "Ovo nije popis zahtjeva, već obveza koju ćemo od sada zajedno s maslinarskim zajednicama pretvoriti u konkretne akcije."

Trodnevni događaj u Coriglianu-Rossanu uključivao je rasprave predstavnika institucija i sveučilišta, koji su se bavili glavnim izazovima sektora, uključujući teritorijalno upravljanje, zaštitu krajolika, bioraznolikost, radne uvjete i obnovu generacija.

Sudionici su istaknuli manjak radne snage, depopulaciju unutrašnjih područja, napuštanje poljoprivrednog zemljišta i eroziju tla među najhitnijim problemima sektora.

U raspravama je naglašena ključna uloga uzgajivača u očuvanju maslinarskih krajolika i načelo da samo ekonomski održiva gospodarstva mogu osigurati zaštitu krajolika, očuvati bioraznolikost i podržati razvoj oleoturizma.

S tim ciljem, Kalabrijska povelja predlaže preuređenje barem jednog napuštenog maslinarskog područja za svaku Zajednicu maslinovog ulja, stvaranje programa za mlade, uspostavljanje mehanizama podrške u područjima ugroženim depopulacijom i provođenje popisa autohtonih sorti u svakoj teritoriji.

Prije završetka konvencije, organizatori su istaknuli Kalabriju, regiju domaćina i trećeg najvećeg proizvođača maslinovog ulja u Italiji, zbog njezine bioraznolikosti, krajolika i visokokvalitetne proizvodnje.

Gradonačelnik Corigliano-Rossana Flavio Stasi izrazio je zadovoljstvo što je domaćin događaja koji je iznio dalekosežnu viziju za sektor maslinovog ulja u zemlji.

"Povelja Kalabrije rođena je ovdje i odavde šaljemo poruku cijeloj zemlji", rekao je. "Područja mogu postati protagonisti modela koji cijeni identitet, okoliš, kulturu i poduzetništvo, čineći maslinu elementom kohezije i pokretačem budućeg razvoja."