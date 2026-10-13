Spor oko proračuna EU suprotstavlja sjeverne zemlje velikim proizvođačima maslinovog ulja

Njemačka i još pet zemalja EU-a zalažu se za manji proračun, dok 17 država članica upozorava da bi daljnja smanjenja sredstava za poljoprivredu ugrozila poljoprivrednike.

Sljedeći dugoročni proračun Europske unije, inicijalno predložen na nešto manje od 2 bilijuna eura, suočava se s značajnim rezovima koji bi mogli dodatno smanjiti financiranje poljoprivrednika u bloku.

Pod pritiskom Njemačke i drugih država članica EU-a, Irska, koja trenutno predsjeda blokom, predložila je smanjenje izdataka za razdoblje od 2028. do 2034. za 159 milijardi eura, odnosno za gotovo osam posto.

Ovo nije vrijeme da Europa smanjuje svoje ambicije . – Zajedničko pismo 17 država članica EU

Predložena smanjenja mogla bi također utjecati na financiranje poljoprivrednika u okviru sljedeće Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) EU-a, što dodatno pojačava zabrinutost zbog smanjenja poljoprivredne potpore.

Njemačka predvodi koaliciju od šest zemalja poznatih kao "štedljivi", u koju su također uključene Danska, Švedska, Nizozemska, Austrija i Finska. Zajedno, te šest zemalja čine oko 40 posto proračuna EU-a.

U pismu irskoj vladi, čelnici šest zemalja tvrdili su da bi sljedeći proračun EU trebao biti postavljen na razinu koja se "može realno financirati".

Također su pozvali na preusmjeravanje sredstava iz tradicionalnih područja potrošnje, uključujući koheziju i poljoprivredu, prema drugim prioritetima unutar bloka od 27 članica.

"Financiranje bi trebalo biti usmjereno na zajednička ulaganja u sigurnost i obranu, konkurentnost, inovacije i borbu protiv nepravilnih migracija", stoji u pismu.

Prema predloženom proračunu EU-a za razdoblje 2028.–2034., sredstva za poljoprivredu bila bi uključena u širi Fond za nacionalno i regionalno partnerstvo (NRP) u vrijednosti od 865 milijardi eura.

Od tog iznosa, 295,7 milijardi eura bilo bi namijenjeno za izravne isplate poljoprivrednicima, što je znatno manje od 386,6 milijardi eura namijenjenih poljoprivrednim subvencijama prema trenutačnom Zajedničkom programu poljoprivrede (ZPP) za razdoblje 2021.–2027.

Ako se usvoji predloženo smanjenje ukupnog proračuna EU od osam posto, očekuje se da će se sredstva za poljoprivredu smanjiti za gotovo tri posto, čime bi se nastavilo desetljećima dugo smanjenje udjela Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) u rashodima EU.

Osamdesetih godina potrošnja za poljoprivredu činila je oko 70 posto proračuna bloka. Taj je udio od tada pao na otprilike 30 posto.

Predložena smanjenja također su razotkrila podjele između sjevernih zemalja EU-a koje nastoje ograničiti potrošnju i južnih i istočnih zemalja članica koje žele sačuvati sredstva za poljoprivredni i regionalni razvoj.

Skupina od 17 južnih i istočnih zemalja članica, uključujući Španjolsku, Italiju, Grčku i Portugal — najvećih proizvođača maslinovog ulja u EU — usprotivila se smanjenjima za koja se zalagale štedljive zemlje.

Grupa poznata kao "Prijatelji kohezije" pozvala je irsko predsjedništvo EU-a da zadrži financiranje poljoprivrede u okviru sljedeće Zajedničke poljoprivredne politike.

"Ovo nije vrijeme da Europa snizi svoje ambicije", napisale su zemlje u zajedničkom pismu irskoj vladi. "Kohereza i Zajednička poljoprivredna politika dugogodišnje su politike, ali njihovi su ciljevi i dalje jednako relevantni."

Stajalište te skupine također je izloženo u priopćenju koje je objavila slovenska vlada.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen također je upozorila na značajna smanjenja sljedećeg dugoročnog proračuna bloka.

"Željela bih upozoriti na velika smanjenja", rekla je von der Leyen u govoru Europskom parlamentu u Strasbourgu. "Time bismo riskirali da se duboko reže u ključne prioritete na kojima smo se svi zajedno dogovorili."

Rasprava o proračunu dolazi u trenutku kada se europski poljoprivrednici suočavaju s rastućim pritiskom zbog pada poljoprivrednih cijena i rastućih troškova proizvodnje.

Prema Eurostatu, cijene koje su poljoprivrednici ostvarili za poljoprivredne proizvode pale su za 5,8 posto u drugom tromjesečju 2026. u usporedbi s istim razdobljem godinu dana ranije, što označava treće uzastopno tromjesečje međugodišnjeg pada.

U međuvremenu su prosječne cijene poljoprivrednih ulaznih materijala, uključujući energiju, stočnu hranu i gnojiva, porasle za 4,7 posto u istom razdoblju, dodatno smanjujući poljoprivredne marže.

Politički analitičari sugeriraju da dužnosnici EU-a nastoje finalizirati sporazum o sljedećem dugoročnom proračunu prije kraja godine, uoči izbora zakazanih u nekoliko država članica 2027. godine.

"Žele postići dogovor prije predsjedničkih izbora [u Francuskoj] jer znaju da bi se nešto moglo promijeniti", rekao je dužnosnik francuske krajnje desne oporbene stranke National Rally.