La Spagna produce 1,3 milioni di tonnellate di olio d'oliva mentre i prezzi calano

I notevoli aumenti della produzione registrati in Catalogna, Aragona e Valencia hanno in parte compensato il forte calo registrato in Andalusia, portando la produzione finale di olio d’oliva della Spagna a 1,3 milioni di tonnellate.

La Spagna ha prodotto 1,3 milioni di tonnellate metriche di olio d’oliva nella campagna agricola 2025/26, una quantità che, secondo il governo, sarebbe “sufficiente a soddisfare le esigenze del mercato”.

Secondo gli ultimi dati pubblicati dal Ministero dell’Agricoltura, della Pesca e dell’Alimentazione, in alcune zone la produzione si è protratta più a lungo del solito.

«La produzione della campagna 2025/26 si è conclusa con 1,3 milioni di tonnellate, in una stagione che è stata leggermente più lunga del solito, influenzata dal ritardo nella raccolta in alcune zone di produzione dovuto all’impatto di cause meteorologiche da dicembre a febbraio», ha scritto il ministero nel suo bollettino mensile di mercato.

Il risultato finale è stata una buona notizia per gli imbottigliatori e gli esportatori, dopo che l’Associazione spagnola dei Comuni olivicoli aveva previsto a febbraio che le forti piogge e le inondazioni causate dalla tempesta Leonardo avrebbero ridotto la produzione nel più grande paese produttore di olio d’oliva al mondo a 1,2 milioni di tonnellate.

Tuttavia, la produzione è rimasta ben al di sotto degli 1,45 milioni di tonnellate previsti prima dell’inizio della raccolta a settembre. La mancanza di piogge e il clima insolitamente caldo all’inizio dell’autunno hanno fatto sì che nei frutti si accumulasse meno olio del previsto.

Il calo più marcato si è registrato in Andalusia, la principale regione produttrice di olio d’oliva del Paese, con una produzione scesa da 1,15 milioni di tonnellate nel 2024/25 a 974.100 tonnellate nel 2025/26.

Il calo è stato parzialmente compensato da aumenti significativi in Aragona e a Valencia, dove la produzione è quadruplicata rispetto alla campagna precedente, raggiungendo rispettivamente 17.100 tonnellate e 23.400 tonnellate.

Castiglia-La Mancia, la seconda regione produttrice della Spagna, ha registrato un calo più contenuto. La produzione è scesa da 146.600 tonnellate nel 2024/25 a 138.600 tonnellate nel 2025/26.

La produzione in Estremadura è rimasta sostanzialmente stabile a 78.300 tonnellate.

Nel frattempo, la produzione in Catalogna ha confermato l’ottimismo pre-raccolta. La quarta regione produttrice della Spagna ha prodotto 38.900 tonnellate, più del doppio rispetto al raccolto precedente.

Anche Murcia, le Isole Baleari e le Isole Canarie hanno registrato aumenti sostanziali della produzione.

La produzione a Murcia è passata da 4.300 tonnellate a 14.300 tonnellate, mentre quella delle Isole Baleari è aumentata da 245 tonnellate a 990 tonnellate.

Le Isole Canarie hanno registrato l’incremento percentuale più elevato, producendo 26 tonnellate di olio d’oliva nel 2025/26, rispetto alla tonnellata dell’anno agricolo precedente.

Sebbene la resa totale della Spagna sia stata leggermente inferiore rispetto alle 1,42 milioni di tonnellate prodotte nel 2024/25, ha superato del 14% la media quadriennale. Il risultato ha inoltre contribuito a un terzo aumento mensile consecutivo delle scorte di olio d’oliva fino alla fine di giugno.

L’aumento delle scorte, nonostante la produzione più bassa, è stato attribuito in parte al calo delle vendite sul mercato interno. Le vendite di olio d’oliva spagnolo sono scese a 362.800 tonnellate nei primi nove mesi del 2025/26, rispetto alle 377.200 tonnellate registrate nello stesso periodo della campagna precedente.

Anche le esportazioni hanno registrato un calo, passando da 759.400 tonnellate a 745.300 tonnellate, mentre le importazioni sono aumentate da 175.000 tonnellate a 200.600 tonnellate nei primi nove mesi della campagna agricola.

La continua normalizzazione del mercato ha spinto i prezzi dell’olio extravergine di oliva all’origine al livello più basso dal 2022.

L’olio extravergine di oliva è stato scambiato a circa 362 euro per 100 chilogrammi, circa il 50 per cento in meno rispetto ai massimi senza precedenti registrati nel 2023 e nel 2024.

Anche i prezzi degli oli d’oliva vergini, lampanti e raffinati sono rimasti ben al di sotto dei livelli record raggiunti in quegli anni, sebbene ciascuno di essi fosse leggermente superiore rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Dati separati del ministero hanno evidenziato un modesto calo nella produzione di olive da tavola, scesa da 533.200 tonnellate nel 2024/25 a 503.100 tonnellate nell’attuale campagna agricola.