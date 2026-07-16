Il Brasile lancia un marchio di qualità per distinguere gli oli d'oliva di fascia alta

Un nuovo programma di certificazione in Brasile stabilisce standard di qualità ben superiori a quelli della categoria “extravergine”, nell’ottica di rafforzare la fiducia dei consumatori e distinguere gli oli d’oliva nazionali dai prodotti importati.

«Oggi, gran parte di ciò che proviene dall’estero può a malapena essere definito olio extravergine di oliva. L’idea è quella di presentare sul mercato oli extravergini di oliva di altissima qualità e aiutare i consumatori brasiliani a capire quale sia il sapore di un olio d’oliva di altissima qualità», ha dichiarato a Olive Oil Times Flávio Obino, presidente di Ibraoliva, l’associazione brasiliana dei produttori di olio d’oliva.

Nel Rio Grande do Sul, lo stato brasiliano leader nella produzione di olio d’oliva, Ibraoliva ha sviluppato il «Selo Premium Origem e Qualidade RS», un programma di certificazione che considera l’olio extravergine come standard di riferimento, individuando al contempo gli oli d’oliva che soddisfano standard qualitativi significativamente più rigorosi.

Giunto alla sua seconda edizione, il programma certifica singoli lotti di olio extravergine di oliva prodotti da olive coltivate e molite all’interno dello stato che soddisfano parametri di qualità superiori a quelli tradizionalmente richiesti per la categoria.

In base alle regole del programma, i frantoi devono essere registrati presso il Ministero dell’Agricoltura brasiliano e presso “Produtos Premium”, il programma statale che riconosce i prodotti locali ad alto valore aggiunto.

La valutazione tiene conto dell’origine delle olive, delle caratteristiche fisico-chimiche e della qualità sensoriale. Mentre l’olio extravergine di oliva può avere un’acidità libera fino allo 0,8%, gli oli che aspirano al Sigillo Premium non devono superare lo 0,3%.

Obino ha inoltre citato parametri di assorbimento ultravioletto più rigorosi, tra cui K232, K270 e ΔK, insieme a un requisito sensoriale di assenza totale di difetti e a un punteggio mediano di fruttato di almeno tre, sia che si tratti di olive verdi che mature, a indicare freschezza e conformità agli standard di alta qualità dell’olio extravergine.

Per presentare domanda, i produttori devono inviare due bottiglie da 250 millilitri per ogni lotto, utilizzando bottiglie Ibraoliva prive di etichette commerciali, ma identificate per marchio, numero di lotto e indicazione se l’olio è monovarietale o una miscela. Una bottiglia viene analizzata, mentre l’altra viene conservata come controcampione. Qualsiasi difetto sensoriale comporta l’esclusione del lotto.

Secondo Obino, la caratteristica distintiva del programma è che il sigillo viene assegnato ai singoli lotti piuttosto che ai produttori nel loro complesso.

«Questo è fondamentale perché i singoli lotti devono essere identificabili», ha affermato Obino. «Qui non c’è alcun miracolo di moltiplicazione dei sigilli. Ho un lotto specifico che viene sottoposto ad analisi fisico-chimiche e sensoriali, e solo quel lotto riceve il sigillo di eccellenza. Il produttore non può utilizzare questo sigillo per altri lotti o per oli d’oliva che non sono stati certificati. Deve trattarsi di un unico lotto identificabile».

Obino ha spiegato che questo approccio evita la confusione che si crea quando i riconoscimenti vengono applicati in modo generico all’intera gamma di prodotti di un produttore. «A volte le persone inviano il loro olio d’oliva di punta a un concorso internazionale, vincono e poi utilizzano quella medaglia per qualsiasi olio d’oliva producano. Nel nostro sistema, il marchio è strettamente legato a lotti identificabili», ha affermato.

Per Obino, il sigillo è più di uno strumento di marketing. Fa parte di uno sforzo più ampio volto a rafforzare la fiducia nell’olio d’oliva nazionale e a educare i consumatori in un mercato ancora dominato dalle importazioni. Poiché i produttori brasiliani non possono competere con i grandi fornitori stranieri in termini di prezzo o volume, ha affermato che il settore deve differenziarsi attraverso la qualità, la tracciabilità e l’educazione dei consumatori.

«La nostra attenzione è interamente rivolta alla fascia super-premium», ha dichiarato Obino. «Per ora, ci concentriamo esclusivamente sui consumatori con un potere d’acquisto più elevato, coloro che possono permettersi un olio d’oliva di fascia alta».

La strategia ha trovato riscontro presso produttori come Capolivo. Carolina Capoani, direttrice marketing e comunicazione dell’azienda, ha affermato che la certificazione rappresenta «molto più di un semplice marchio» per i produttori che intendono distinguere gli oli d’oliva brasiliani di alta qualità.

«Si tratta di un riconoscimento tecnico che attesta l’eccellenza dell’olio d’oliva prodotto nel Rio Grande do Sul, valorizzando il lavoro svolto dalla gestione dell’oliveto all’estrazione e all’imbottigliamento», ha dichiarato a Olive Oil Times.

Capoani ha sottolineato che il processo di valutazione sensoriale è uno dei maggiori punti di forza del programma. «Gli oli d’oliva vengono sottoposti ad analisi da parte di specialisti qualificati, che verificano caratteristiche positive quali fruttato, amaro e piccante, nonché l’assenza di difetti», ha spiegato. «Ciò offre ai consumatori un’ulteriore garanzia di acquistare un prodotto che soddisfa rigorosi criteri di qualità».

Ha aggiunto che il marchio potrebbe anche contribuire a cambiare la percezione, radicata da tempo, secondo cui gli oli d’oliva importati siano intrinsecamente superiori.

«Sebbene permanga una percezione storica secondo cui gli oli d’oliva importati siano superiori, questa visione sta cambiando man mano che gli oli d’oliva brasiliani ottengono riconoscimenti nei concorsi internazionali e dimostrano una qualità paragonabile ai migliori al mondo», ha affermato Capoani. «Le certificazioni conferiscono credibilità, offrono un riferimento affidabile per i consumatori e rafforzano la fiducia nella produzione locale».

La produzione locale rimane limitata, ma la stagione 2026 dovrebbe stabilire un record. «Semplicemente non abbiamo alcun modo per produrre su larga scala industriale», ha affermato Obino. «Tuttavia, quest’anno siamo sulla buona strada per battere il record storico del Brasile. Dovremmo raggiungere circa 1,5 milioni di litri in tutto il Paese, superando la nostra previsione iniziale di un milione».

«Per noi si tratta di un risultato enorme, perché il nostro precedente record era di 640.000 litri», ha aggiunto. «Stiamo crescendo di oltre il 100 per cento rispetto al nostro precedente record, ma nonostante ciò rappresenteremo al massimo il due per cento del consumo nazionale di olio d’oliva».

Quella quota di mercato limitata, ha sostenuto, rafforza la logica alla base del marchio «Premium Seal». «Se riusciamo a raggiungere il 2% del consumo in Brasile per questo tipo di pubblico, ci sta benissimo lasciare il restante 98% agli oli standard presenti sugli scaffali dei supermercati», ha affermato Obino.

Ha aggiunto che la risposta dei consumatori è stata incoraggiante, anche se i rivenditori continuano a concentrarsi sui volumi. «La nostra analisi mostra che i consumatori reagiscono in modo molto positivo al marchio Premium», ha detto. «I rivenditori, tuttavia, rimangono concentrati sui volumi di vendita, che noi non siamo in grado di garantire».

«Fortunatamente, i nostri consumatori si stanno informando, e questo cambiamento rappresenta un punto di non ritorno. Chi assaggia un olio d’oliva vero e autentico non torna più a consumare le importazioni commerciali dei supermercati», ha affermato Obino.

Debati simili sono in corso in Europa, dove i produttori e le organizzazioni di settore stanno esplorando modi per distinguere gli oli d’oliva super-premium dalla più ampia categoria dell’olio extravergine.

«Ibraoliva è molto interessata ad avvicinarsi a questo movimento europeo a favore dell’olio d’oliva super-premium e di alta qualità, per differenziarsi chiaramente dagli oli d’oliva di bassissima qualità che arrivano in Brasile e che in qualche modo ostacolano il nostro mercato locale del super-premium», ha dichiarato Obino.

Obino ha descritto il cambiamento climatico come una «sfida enorme», sottolineando che «il Brasile presenta condizioni del tutto avverse alla produzione di olive».

«Nella regione meridionale, dove si concentra il maggior numero di produttori, abbiamo molta umidità e una mancanza di freddo invernale costante», ha spiegato.

Obino ha affermato che i produttori brasiliani ottengono già buoni risultati nella fase di molitura, mentre la sfida maggiore consiste nel raggiungere risultati costanti negli oliveti in condizioni climatiche difficili. “Per quanto riguarda la seconda fase, il processo di trasformazione, i nostri risultati sono già eccellenti”, ha dichiarato. «Le nostre olive vengono raccolte molto prima del normale; ciò comporta rese di olio d’oliva inferiori, ma garantisce all’olio maggiore stabilità, durata e qualità chimica».

Ha inoltre sottolineato gli sforzi volti a rafforzare le competenze scientifiche e tecniche attraverso partnership con l’associazione olivicola uruguaiana, il sostegno della CAF (Banca di Sviluppo dell’America Latina e dei Caraibi) e la potenziale collaborazione con i ricercatori del Consiglio Oleicolo Internazionale.

«La nostra strategia non è quella di essere tutto per tutti», ha concluso Obino. «È quella di dimostrare che il Brasile è in grado di produrre olio d’oliva di altissima qualità e che i consumatori hanno modo di riconoscerlo».