Un’iniziativa globale mira a preservare le diete tradizionali prima che scompaiano

Gli scienziati avvertono che la globalizzazione sta rapidamente soppiantando le diete tradizionali, portando con sé generazioni di conoscenze culinarie e opportunità insostituibili per la ricerca biomedica.

Un vasto corpus di conoscenze umane relative all’alimentazione, alla trasformazione degli alimenti e ai loro effetti sulla salute sta scomparendo e potrebbe andare perduto per sempre.

I ricercatori hanno lanciato un’iniziativa globale per studiare le diete tradizionali in tutto il mondo, che subiscono una pressione crescente a causa della globalizzazione del sistema alimentare.

Non si tratta solo di piatti. Riguarda anche il contesto sociale ed ecologico dell’alimentazione. – Quirijn de Mast, ricercatore

In un commento pubblicato di recente su *Nature Medicine*, scienziati provenienti da una dozzina di paesi hanno presentato la World Diet Initiative, un progetto a lungo termine che coniuga la conservazione delle conoscenze alimentari tradizionali con una rigorosa ricerca biomedica.

I ricercatori avvertono che i sistemi alimentari radicati a livello locale stanno venendo soppiantati a un ritmo senza precedenti da diete sempre più omogenee, ricche di alimenti trasformati industrialmente, carboidrati raffinati, zucchero e grassi saturi.

Una volta che questi sistemi alimentari scompariranno dalla vita quotidiana, gli scienziati potrebbero essere in grado di ricostruirne le ricette. Tuttavia, non potranno ricreare gli effetti biologici derivanti dal loro consumo nel corso di una vita o attraverso le generazioni.

«La settimana scorsa mi trovavo a Pompei, e lì ho visto persone spiegare come fosse ancora possibile recuperare le antiche ricette, ciò che mangiavano gli abitanti di Pompei», ha dichiarato a Olive Oil Times Quirijn de Mast, primo autore del commento e uno dei ricercatori promotori dell’iniziativa.

«Quindi è possibile ricostruire in un secondo momento ciò che la gente mangiava all’epoca», ha aggiunto. «Ma anche in un caso del genere, ciò che è molto difficile da ricostruire è l’esposizione biologica».

De Mast è professore associato di salute globale e medicina dei viaggi presso il Centro medico universitario Radboud nei Paesi Bassi.

Ha spiegato che quando una comunità smette di seguire abitualmente una dieta tradizionale, i ricercatori perdono l’opportunità di studiare persone che sono state esposte a quel sistema alimentare fin dall’infanzia.

Potrebbero scomparire anche gli ingredienti originali, le varietà colturali locali, i microrganismi di fermentazione e le conoscenze relative alla preparazione di alimenti specifici.

«Questo è ciò che sentiamo dire spesso dagli anziani», ha affermato de Mast, riferendosi alle comunità africane in cui operano i ricercatori. «I giovani, semplicemente, perdono queste conoscenze».

La World Diet Initiative definisce una dieta tradizionale come un sistema alimentare storicamente radicato, tramandato di generazione in generazione e riconosciuto da una comunità come parte della propria cultura alimentare.

La definizione va ben oltre i piatti o le ricette caratteristiche. Comprende ciò che le comunità coltivano, raccolgono, acquistano o scambiano, insieme alle variazioni stagionali e alle tecniche di cottura e lavorazione, come la fermentazione.

«È molto più che semplici piatti», ha affermato de Mast. «Include anche il contesto sociale ed ecologico della dieta».

Tuttavia, ha messo in guardia dal romanticizzare i sistemi alimentari tradizionali.

«Non vogliamo dire che in passato tutto fosse migliore», ha affermato, aggiungendo che le diete tradizionali non dovrebbero essere considerate come «un oggetto museale congelato nel tempo».

Migrazioni, commercio, clima e scambi culturali le hanno sempre trasformate. I ricercatori avvertono inoltre che non si dovrebbe dare per scontato che le diete tradizionali siano automaticamente più salutari.

Il loro valore risiede invece in parte nella diversità biologica, in gran parte inesplorata, che rappresentano.

L’iniziativa è stata in parte ispirata dalla ricerca condotta da de Mast e dai suoi colleghi nella regione del Kilimangiaro, nel nord della Tanzania.

In uno studio randomizzato controllato pubblicato su *Nature Medicine* nel 2025, i ricercatori hanno reclutato 77 giovani uomini in buona salute e hanno esaminato cosa accadesse quando i partecipanti, abituati a una dieta tradizionale del Kilimangiaro prevalentemente vegetale e ricca di fibre, passavano a una dieta di tipo occidentale per due settimane.

Un altro gruppo ha effettuato il passaggio inverso. Un terzo gruppo ha continuato a seguire la consueta dieta di tipo occidentale, aggiungendo però per una settimana il mbege, una bevanda tradizionale a base di banana e miglio fermentati.

Il passaggio dalla dieta tradizionale a quella di tipo occidentale ha favorito cambiamenti pro-infiammatori e alterato i percorsi metabolici associati alle malattie non trasmissibili.

Il passaggio dalla dieta di tipo occidentale a quella tradizionale ha avuto effetti prevalentemente antinfiammatori, così come il consumo di mbege.

Alcuni di questi cambiamenti sono persistiti anche quattro settimane dopo la fine dell’intervento.

«Già entro due settimane abbiamo osservato chiari cambiamenti nella funzione del sistema immunitario», ha affermato de Mast.

I risultati sono stati particolarmente significativi perché la maggior parte della ricerca scientifica sugli effetti biologici dei modelli alimentari si è concentrata su un numero limitato di diete ampiamente studiate, in particolare quelle della regione mediterranea e del Giappone.

«Ci ha fatto capire che, in termini di diete, prendiamo in considerazione e disponiamo di dati scientifici solo su pochissime diete, in particolare la dieta mediterranea», ha affermato de Mast.

Il nuovo articolo pubblicato su *Nature Medicine* sottolinea che la maggior parte delle ricerche sugli effetti biologici dell’alimentazione si è concentrata sulle popolazioni europee e dell’Asia orientale, in particolare sulla dieta mediterranea e su quella giapponese.

Al contrario, i sistemi alimentari in Africa, America Latina, Asia meridionale e sud-orientale e nel Pacifico rimangono relativamente poco studiati, nonostante l’aumento dell’obesità e delle malattie non trasmissibili legate all’alimentazione in molte di queste regioni.

«Guardate quanto abbiamo imparato solo dalla dieta mediterranea», ha affermato de Mast.

La World Diet Initiative intende ampliare la base di evidenze attraverso due componenti complementari.

Il World Diet Atlas documenterà i sistemi alimentari tradizionali in una risorsa standardizzata e liberamente accessibile. Registrerà ingredienti, provenienza, metodi di lavorazione e preparazione, insieme a comportamenti quali gli orari dei pasti, gli spuntini, il digiuno e la commensalità, ovvero il mangiare in compagnia.

Il World Diet Project analizzerà diete selezionate utilizzando protocolli di ricerca biologica standardizzati, consentendo agli scienziati di confrontare i loro effetti su immunità, metabolismo e microbioma in diverse popolazioni.

De Mast ha affermato che una metodologia comune è essenziale perché la ricerca esistente è spesso frammentata, con ricercatori che utilizzano tecnologie e disegni di studio diversi che rendono difficili i confronti diretti.

«E se riunissimo le persone e, invece di iniziare a fare tutto in modo diverso, provassimo a utilizzare una sorta di modello di riferimento?», ha detto.

L’iniziativa mira inoltre, a lungo termine, a istituire una biobanca multi-omica federata che colleghi l’esposizione alimentare alle caratteristiche immunitarie, metaboliche e del microbioma.

Man mano che un numero crescente di ricercatori aderisce all’iniziativa, i potenziali progetti si stanno estendendo dalla Tanzania e dall’Etiopia all’India, all’Indonesia, al Brasile, al Canada e all’Europa.

«L’India è un laboratorio», ha affermato de Mast. «Quando si parla di diversità alimentare, l’India è, ovviamente, un ottimo esempio».

L’Africa offre numerosi altri esempi di sistemi alimentari tradizionali che rimangono poco studiati, tra cui l’Etiopia, con i suoi cereali antichi e le sue pratiche di fermentazione.

«Hanno un cereale antico chiamato teff, che viene fermentato», ha spiegato de Mast. «È un alimento quotidiano, uno dei loro principali alimenti di base. In altre zone si consumano grandi quantità di miglio e sorgo».

«Prendiamo il teff», ha aggiunto. «Non contiene glutine. Non provoca quei picchi glicemici che si osservano altrove».

«Le diete tradizionali etiopi sono diverse da tutte le altre», ha affermato de Mast.

Secondo de Mast, l’obiettivo non è quello di convincere tutti ad adottare una particolare dieta tradizionale.

«C’è molto che possiamo imparare da queste scoperte», ha detto. «Non sto dicendo che dovremmo tutti iniziare a mangiare come si mangia in Etiopia. Niente affatto».

Piuttosto, i ricercatori potrebbero individuare alimenti, tecniche o combinazioni particolari in grado di ampliare la gamma delle pratiche alimentari scientificamente comprovate.

«Se si osserva come la nostra dieta sia cambiata negli ultimi anni, almeno nei Paesi Bassi, si nota che oggi si consuma molta cucina asiatica», ha affermato de Mast. «Perché non includere anche elementi provenienti dalle diete tradizionali?»

De Mast ha descritto la World Diet Initiative come uno sforzo dal basso piuttosto che un progetto di ricerca convenzionale con un obiettivo finale definito.

I ricercatori sperano che l’iniziativa si espanda nei prossimi decenni, coinvolgendo un numero maggiore di istituzioni, comunità e finanziatori in uno sforzo internazionale coordinato per sviluppare l’Atlante e sostenere studi biologici comparativi tra i vari paesi.

«Il sito web è già online», ha affermato de Mast. «Siamo pronti a partire subito».

Oltre alla Tanzania e all’Etiopia, l’iniziativa riunisce ricercatori con interessi e lavori in corso in paesi quali India, Indonesia e Brasile.

«Speriamo davvero di poter crescere come iniziativa», ha affermato de Mast.

«Penso che sia importante ampliare la nostra prospettiva, perché c’è ancora molto da imparare da tutto ciò che ci circonda nel mondo», ha concluso.