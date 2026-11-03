Il forte aumento della domanda di finanziamenti segnala una crescita nel settore dell’olio d’oliva in Montenegro

Il programma nazionale di finanziamento del Montenegro per la modernizzazione del settore olivicolo si è esaurito con mesi di anticipo rispetto al previsto per il secondo anno consecutivo, a testimonianza della crescente domanda di investimenti negli oliveti del Paese.

Il bando 2026 per gli investimenti nella produzione olivicola primaria avrebbe dovuto rimanere aperto dal 20 aprile al 30 ottobre. Invece, il Ministero dell’Agricoltura lo ha chiuso il 12 giugno dopo che la domanda ha superato i fondi disponibili. Nel 2025, lo stesso programma si era chiuso il 7 agosto per lo stesso motivo.

«Il nostro compito è modernizzare il modo in cui produciamo, non cambiare o distruggere ciò che le generazioni precedenti ci hanno lasciato. » – Ćazim Alković, Associazione degli olivicoltori di Bar

Gli investimenti ammissibili nel 2026 includevano l’irrigazione, il ripristino di oliveti trascurati, la bonifica di terreni incolti e la certificazione del materiale di piantagione. Gli investimenti potevano variare da 500 a 10.000 euro, con un sostegno pubblico che copriva fino al 60 per cento dei costi. I produttori biologici registrati e le donne registrate come titolari di aziende agricole potevano beneficiare ciascuno di ulteriori 10 punti percentuali di sostegno.

«La produzione di olio d’oliva è molto popolare in Montenegro al momento», ha dichiarato a Olive Oil Times Marija Markoč, direttrice esecutiva della Casa dell’Olivo a Stari Bar. «Persone di successo in altri settori, titolari di aziende private, amano dedicarsi anche all’agricoltura e alla produzione olivicola».

Markoč ha affermato che parte di questi investimenti si concentra nel Montenegro centrale, dove nuovi oliveti semi-intensivi si stanno espandendo in aree tradizionalmente dedicate agli ortaggi, ai vigneti e ad altre colture frutticole.

I lavoratori selezionano le olive appena raccolte presso Odiva in Montenegro, dove gli investimenti nella produzione e nella lavorazione moderne stanno contribuendo a rafforzare il settore dell’olio d’oliva del Paese. (Foto: Odiva)

Ha aggiunto che anche i requisiti di qualità più rigorosi hanno contribuito a cambiare l’atteggiamento dei produttori. Il Montenegro ha adottato l’attuale legge sull’olivicoltura e sull’olio d’oliva nel 2014 e l’ha modificata nel 2016 per allineare ulteriormente le norme nazionali agli standard dell’Unione Europea, mentre il Paese procede verso l’adesione all’UE.

Markoč ha affermato che molti coltivatori e frantoiani inizialmente si sono opposti ai requisiti più rigorosi perché privi delle attrezzature e delle conoscenze tecniche necessarie.

«Non erano pronti», ha detto. «Non avevano le attrezzature. Non avevano le conoscenze».

Col passare del tempo, i coltivatori hanno iniziato a raccogliere i frutti sani direttamente dagli alberi anziché attendere che cadessero, mentre i frantoi hanno adottato centrifughe, l’estrazione a freddo e standard igienici più rigorosi.

«Nella parte centrale del Montenegro, in particolare nei dintorni di Podgorica, Zeta, Tuzi e Danilovgrad, si stanno piantando nuovi oliveti, si stanno realizzando moderni impianti di lavorazione e si stanno adottando principi moderni di coltivazione e produzione dell’olio d’oliva», ha dichiarato a Olive Oil Times Ćazim Alković, presidente dell’Associazione degli olivicoltori di Bar.

«Allo stesso tempo, sulla costa montenegrina, dove l’olivicoltura vanta una tradizione secolare, stiamo assistendo a sviluppi positivi nel recupero di oliveti trascurati e a miglioramenti nelle tecnologie di produzione».

Nonostante questi progressi, Markoč ha affermato che la redditività dell’olivicoltura tradizionale rimane difficile.

Filari di ulivi negli oliveti di Odiva in Montenegro. L’azienda gestisce oltre 13.500 alberi e ha investito nella produzione e nella lavorazione moderne dell’olio d’oliva. (Foto: Odiva)

«In fin dei conti, deve essere redditizio», ha affermato. «Con la coltivazione tradizionale dell’olivo, non può essere molto redditizia perché la nostra varietà autoctona è soggetta all’alternanza di produzione, ed è molto difficile introdurre molte altre misure tecniche a causa dei terreni collinari e in pendenza, delle infrastrutture carenti e degli oliveti di dimensioni molto ridotte».

Alković ha affermato che, sebbene il bando nazionale per l’olivicoltura del 2025 abbia registrato un numero di richieste superiore ai fondi disponibili, alcuni programmi di sostegno locali a Bar non hanno sempre esaurito i propri bilanci.

In qualità di membro del Comitato di monitoraggio IPARD III del Montenegro, ha spiegato che alcuni fondi del programma rimangono inutilizzati entro il periodo previsto e vengono riportati agli anni successivi.

L’IPARD, lo Strumento di assistenza preadesione per lo sviluppo rurale, fornisce finanziamenti dell’UE per investimenti nello sviluppo agricolo e rurale nei paesi candidati.

Il primo bando relativo alla Misura 3 dell’IPARD III, lanciato nel 2024, ha messo a disposizione 7,2 milioni di euro di sostegno pubblico per investimenti nella trasformazione alimentare, compresa la lavorazione delle olive. L’UE ha fornito il 75% dei finanziamenti, mentre la parte restante proveniva dal bilancio nazionale del Montenegro.

«Non basta semplicemente stanziare fondi, lanciare un bando pubblico e aspettare che gli olivicoltori presentino domanda», ha affermato Alković. «È necessario molto più lavoro sul campo, insieme a colloqui individuali con i produttori, alla presentazione delle misure disponibili e a un’assistenza concreta nella preparazione della documentazione e nella realizzazione degli investimenti».

Markoč ha spiegato che i programmi locali possono richiedere solo pochi documenti, mentre la preparazione delle domande IPARD di maggiore entità può richiedere mesi e spesso necessita dell’intervento di consulenti. La Casa delle Olive, un’istituzione pubblica al servizio dei coltivatori di Bar, aiuta regolarmente i produttori a preparare le domande.

Sia Alković che Markoč hanno individuato nell’irrigazione una priorità per i futuri investimenti.

Le olive maturano sugli alberi negli oliveti di Odiva in Montenegro, dove i produttori stanno investendo in metodi di coltivazione moderni per migliorare la qualità e la produttività. (Foto: Odiva)

«Gli investimenti in sistemi di irrigazione razionali, in particolare l’irrigazione a goccia, le fonti idriche, i pozzi e i bacini di raccolta devono diventare una priorità», ha affermato Alković.

«Quest’anno ha davvero mostrato ai nostri produttori quali conseguenze possa avere la mancanza di irrigazione sull’oliveto», ha dichiarato Markoč, sottolineando le rese molto basse registrate in molti oliveti tradizionali a seguito della prolungata siccità. «In quegli oliveti tradizionali, credetemi, nessuno irriga. Sarebbe un cambiamento fondamentale».

Markoč ha osservato che la modernizzazione ha registrato progressi più rapidi nella lavorazione dell’olio d’oliva rispetto alla produzione primaria.

«Il nostro obiettivo non è mai stato semplicemente quello di aumentare la produzione, ma di creare un sistema sostenibile che garantisca una qualità eccezionale e una competitività a lungo termine sia sul mercato nazionale che su quello internazionale», ha dichiarato ad Olive Oil Times Andreja Šuškavčević Novović, direttrice del frantoio Odiva.

Odiva gestisce oltre 13.500 ulivi e gestisce un moderno frantoio che serve anche altri coltivatori, compresi i piccoli produttori.

«Fin dall’inizio abbiamo creduto che lo sviluppo di un singolo produttore abbia senso solo se contribuisce anche allo sviluppo dell’intero settore», ha affermato Šuškavčević Novović.

Odiva ha inoltre ricevuto il sostegno del programma IPARD, che secondo l’azienda ha contribuito a migliorare le tecnologie di lavorazione e stoccaggio e ad accelerare gli investimenti.

«Il sostegno pubblico svolge un ruolo cruciale, in particolare in settori che richiedono ingenti investimenti iniziali e presentano un lungo periodo di ritorno sull’investimento, come l’olivicoltura», ha affermato Šuškavčević Novović.

Andreja Šuškavčević Novović, direttrice del frantoio Odiva in Montenegro, ha affermato che gli investimenti pubblici sono essenziali per migliorare la qualità dell’olio d’oliva e rafforzare la competitività a lungo termine del settore. (Foto: Odiva)

Markoč ha aggiunto che gli investimenti negli oliveti tradizionali dovrebbero anche riguardare la potatura regolare, la fertilizzazione del suolo, la gestione fitosanitaria e una maggiore disponibilità di materiale di piantagione certificato proveniente da varietà autoctone.

Alković ha affermato che le cooperative e altre forme di collaborazione potrebbero aiutare i coltivatori a utilizzare in comune le attrezzature per la raccolta e la potatura, a coordinare la protezione delle piante, a lavorare le olive e a commercializzare il proprio olio.

Ha inoltre sollecitato maggiori investimenti nel monitoraggio della mosca dell’olivo e nelle attrezzature meccanizzate per la potatura e la raccolta. Ha aggiunto che il recupero degli oliveti abbandonati dovrebbe essere accompagnato dal miglioramento delle strade di accesso.

La carenza di manodopera sta rendendo la meccanizzazione sempre più importante, ha affermato Alković, ma le attrezzature devono essere adatte alle condizioni locali. Gli oliveti costieri ripidi e terrazzati non possono ospitare gli stessi macchinari delle piantagioni più recenti.

«Non basta semplicemente sovvenzionare l’acquisto di attrezzature», ha affermato Alković. «I produttori hanno bisogno di aiuto per riconoscere quali investimenti siano realmente giustificati nelle loro condizioni e di accesso a un supporto professionale e a tecnologie moderne».

Markoč ha sottolineato che le nuove piantagioni dovrebbero includere una quota significativa di varietà autoctone di olive, che lei considera essenziali per affermare un’identità distintiva dell’olio d’oliva montenegrino sui mercati nazionali e internazionali.

Un operaio utilizza moderne attrezzature per la lavorazione delle olive presso il frantoio di Odiva in Montenegro, dove gli investimenti in nuove tecnologie hanno contribuito a migliorare la capacità produttiva e l’efficienza. (Foto: Odiva)

Ha suggerito che le varietà autoctone dovrebbero rappresentare dal 20 al 30 per cento dei nuovi impianti.

«Dobbiamo essere competitivi grazie a qualcosa di autentico», ha affermato. «L’autenticità deriva dagli oliveti tradizionali e dal profilo storico dell’olio d’oliva legato alle nostre varietà autoctone».

Šuškavčević Novović ha affermato che il volume di produzione relativamente modesto del Montenegro non impedisce ai suoi produttori di competere con le regioni olivicole consolidate.

«Il Montenegro possiede condizioni naturali eccezionali, varietà autoctone di olive e una tradizione di lunga data, ma rimangono essenziali maggiori investimenti nel branding, nella standardizzazione della qualità e nella promozione congiunta», ha affermato.

Per Alković, la modernizzazione dovrebbe rafforzare, e non sostituire, il patrimonio olivicolo del Paese.

«Il nostro compito è modernizzare il modo in cui produciamo, non cambiare o distruggere ciò che le generazioni precedenti ci hanno lasciato», ha affermato.