Oltre 400 ulivi infetti mentre l’epidemia di Xylella si diffonde in Puglia

Secondo gli esperti, l’eradicazione del focolaio di Xylella fastidiosa segnalato di recente nella zona del Gargano, nel nord della Puglia, è tutt’altro che certa, poiché il numero di ulivi infetti ha ormai superato quota 400.

L’Osservatorio fitosanitario regionale della Puglia ha confermato 83 nuovi casi di infezione da parte della sottospecie pauca nei pressi del comune di Cagnano Varano, dove diverse centinaia di alberi erano già stati infettati. Si stima che il batterio abbia colpito circa 21 milioni di ulivi in Puglia da quando è stato individuato per la prima volta nel 2013.

Il lavoro svolto è estremamente utile, almeno come misura di contenimento, ma le possibilità di ottenere una completa eradicazione sono tutt’altro che certe. È una lotta in salita. – Donato Boscia, ricercatore emerito del CNR

I risultati si basano su 559 campioni vegetali raccolti durante la campagna di monitoraggio del 2026 e documentati in cinque rapporti di laboratorio redatti dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) tra giugno e settembre. I risultati hanno indotto le autorità ad ampliare l’area infetta delimitata e la zona cuscinetto circostante, dove si applicano misure speciali di eradicazione.

«In questo caso, l’infezione nell’area potrebbe essere stata rilevata solo quando il focolaio era già ben consolidato. È possibile che, in futuro, dovremo accontentarci di protocolli di contenimento in quella parte della regione, poiché gli sforzi per eradicare il batterio potrebbero non avere successo se l’infezione è in uno stadio avanzato come sembra essere in questo caso», ha dichiarato a Olive Oil Times Donato Boscia, ricercatore emerito del CNR. Boscia e i suoi colleghi ricercatori studiano la Xylella in Italia sin da quando la sua presenza è stata rilevata per la prima volta nel 2013.

In altre zone della Puglia, gli sforzi di eradicazione nelle aree centro-settentrionali di Giovinazzo, Bisceglie e Minervino Murge stanno dando segni di successo. Non essendo state rilevate ulteriori infezioni, le autorità hanno ridotto le zone cuscinetto attorno ai tre focolai da 2,5 chilometri a un chilometro, restringendo l’area soggetta a specifici requisiti di monitoraggio e fitosanitari.

La decisione è stata presa a seguito di un’analisi di 42.026 campioni vegetali raccolti durante le campagne di monitoraggio del 2025 e del 2026, tutti risultati negativi.

«Non si tratta di una coincidenza, poiché l’individuazione precoce del focolaio si è rivelata fondamentale per limitare la diffusione del batterio», ha spiegato Boscia.

Ha espresso notevole ottimismo riguardo ai tre focolai, suggerendo che le aree colpite potrebbero potenzialmente essere dichiarate indenni dal batterio entro circa un anno.

In quei casi, l’individuazione precoce è stata fondamentale per gli sforzi di eradicazione. Le segnalazioni dei residenti locali hanno aiutato le autorità a identificare rapidamente i focolai e a intervenire. Inizialmente sono stati individuati solo pochi alberi infetti, alcuni dei quali presentavano sintomi lievi o assenti.

«La situazione nel Gargano è diversa», ha affermato Boscia. «Già lo scorso anno c’era il fondato sospetto che si trattasse di un focolaio piuttosto maturo, con il batterio introdotto diversi anni prima».

«Osservando le immagini di Street View, si potevano già notare alberi che presentavano sintomi piuttosto evidenti due o tre anni prima», ha spiegato. «E considerando che il periodo di latenza della pauca negli ulivi è molto lungo, con una media di circa due anni, potremmo ipotizzare che l’introduzione del batterio risalga ad almeno cinque o sei anni fa».

«Non sorprende quindi che l’epidemia [del Gargano] sia già piuttosto diffusa», ha affermato Boscia. «Il lavoro che si sta svolgendo è estremamente utile, almeno come misura di contenimento, ma le possibilità di ottenere una completa eradicazione sono tutt’altro che certe. È una lotta in salita».

Secondo Boscia, la modellizzazione inclusa nella bozza di aggiornamento della valutazione del rischio relativo alla Xylella dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), attualmente in fase di consultazione pubblica, indica che la rimozione delle sole piante notoriamente infette è spesso insufficiente per eradicare focolai consolidati, in particolare quando nelle vicinanze permangono infezioni non individuate.

La bozza di valutazione del rischio fitosanitario dell’EFSA indica che aumentare il raggio di rimozione delle piante ospiti potrebbe migliorare la probabilità di eradicazione, sebbene l’efficacia di tali misure dipenda dalle condizioni epidemiologiche e paesaggistiche locali.

Boscia ha citato il focolaio scoperto di recente a Taurianova, in Calabria, dove le autorità regionali hanno adottato un raggio di intervento più ampio, pari a 80 metri, rispetto al minimo di 50 metri previsto dalla normativa europea.

Anche il focolaio di Taurianova è stato scoperto a seguito di segnalazioni da parte di residenti che avevano notato sintomi sospetti sugli ulivi.

Per Boscia, il caso sottolinea la crescente importanza della partecipazione pubblica alla sorveglianza fitosanitaria, un approccio che egli ha definito «scienza dei cittadini».

«Per quanto consistenti possano essere le risorse e il personale impiegati dai servizi fitosanitari regionali, il territorio è talmente vasto e le piante da monitorare sono talmente tante che non è possibile coprire ogni aspetto», ha affermato Boscia. «Se un focolaio non viene individuato in tempo, ciò non significa che le autorità siano state negligenti. Il territorio è semplicemente troppo vasto ed è necessaria anche la partecipazione attiva dei cittadini».

Al di là degli sviluppi nel sud Italia, Boscia ha affermato che l’esperienza acquisita dal 2013 sta anche cambiando la comprensione da parte degli scienziati della presenza e della distribuzione della Xylella in Europa.

Quella che inizialmente sembrava l’introduzione eccezionale di un agente patogeno vegetale altamente distruttivo si è progressivamente rivelata una situazione più complessa, che coinvolge diverse sottospecie e ceppi, con effetti molto variabili sulle piante ospiti.

Ha citato l’esempio della Xylella fastidiosa subsp. multiplex, che è stata rilevata in diversi paesi europei, tra cui Francia e Portogallo, talvolta con effetti limitati o quasi impercettibili sulle piante infette.

Secondo Boscia, alcune infezioni potrebbero essere passate inosservate per anni o addirittura decenni poiché producevano pochi sintomi significativi. In tali casi, le infezioni identificate di recente non significano necessariamente che il batterio abbia raggiunto un’area solo di recente.

«Lo stiamo individuando perché lo stiamo cercando», ha affermato.

La recente identificazione della Xylella fastidiosa in Lussemburgo illustra come la sorveglianza continui a rivelare la presenza del batterio in nuovi territori europei.

Il 12 ottobre, le autorità lussemburghesi hanno confermato la presenza della Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa nelle viti in tre località della regione vitivinicola della Mosella, determinando l’istituzione di zone infette e di zone cuscinetto.

Per Boscia, il quadro epidemiologico sempre più diversificato solleva interrogativi sull’adeguatezza dello stesso approccio normativo per focolai che coinvolgono ceppi batterici, piante ospiti e livelli di danno sostanzialmente diversi.

Ha osservato che le norme fitosanitarie europee sono state elaborate in gran parte in risposta all’impatto devastante del focolaio originario in Puglia.

«Ora disponiamo di un unico insieme di norme europee che non distingue tra le diverse varianti del batterio o tra le diverse situazioni epidemiologiche», ha affermato Boscia. «In alcuni casi, queste norme sono adeguate, o potrebbero addirittura rivelarsi insufficienti. In altri, potrebbero essere eccessivamente rigide e la loro applicazione alla lettera potrebbe causare più danni del batterio stesso».

«Ecco perché ci troviamo ora in una fase molto delicata», ha aggiunto, riferendosi alla consultazione pubblica dell’EFSA attualmente in corso. «Essa fornirà la base per un riesame delle normative europee nei prossimi mesi, con il coinvolgimento degli Stati membri. Le prove accumulate nel corso degli anni hanno completamente cambiato la nostra comprensione della situazione», ha concluso Boscia.