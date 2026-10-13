La disputa sul bilancio dell’UE contrappone i paesi del Nord ai principali produttori di olio d’oliva

La Germania e altri cinque paesi dell’UE stanno spingendo per un bilancio più ridotto, mentre 17 Stati membri avvertono che ulteriori tagli ai finanziamenti agricoli metterebbero a rischio gli agricoltori.

Il prossimo bilancio a lungo termine dell’Unione europea, inizialmente proposto a poco meno di 2.000 miliardi di euro, rischia di subire tagli significativi che potrebbero ridurre ulteriormente i finanziamenti destinati agli agricoltori dell’Unione.

A seguito delle pressioni esercitate dalla Germania e da altri Stati membri dell’UE, l’Irlanda, che attualmente detiene la presidenza di turno dell’Unione, ha proposto di ridurre le spese per il periodo 2028-2034 di 159 miliardi di euro, pari a quasi l’8%.

Non è questo il momento per l’Europa di ridimensionare le proprie ambizioni . – Lettera congiunta di 17 Stati membri dell’UE

I tagli proposti potrebbero inoltre incidere sui finanziamenti destinati agli agricoltori nell’ambito della prossima Politica Agricola Comune (PAC) dell’UE, alimentando le preoccupazioni relative alla riduzione del sostegno all’agricoltura.

La Germania è alla guida di una coalizione di sei paesi nota come i «frugali», che comprende anche Danimarca, Svezia, Paesi Bassi, Austria e Finlandia. Insieme, questi sei paesi contribuiscono per circa il 40 per cento al bilancio dell’UE.

In una lettera indirizzata al governo irlandese, i leader dei sei paesi hanno sostenuto che il prossimo bilancio dell’UE dovrebbe essere fissato a un livello che «possa essere realisticamente finanziato».

Hanno inoltre chiesto che i fondi vengano reindirizzati dai settori di spesa tradizionali, tra cui la coesione e l’agricoltura, verso altre priorità all’interno del blocco dei 27 Stati membri.

«I finanziamenti dovrebbero concentrarsi su investimenti comuni in materia di sicurezza e difesa, competitività, innovazione e lotta contro la migrazione irregolare», si legge nella lettera.

In base alla proposta di bilancio dell’UE per il periodo 2028–2034, i finanziamenti agricoli verrebbero integrati in un più ampio Fondo di partenariato nazionale e regionale (NRP) del valore di 865 miliardi di euro.

Di tale importo, 295,7 miliardi di euro sarebbero destinati ai pagamenti diretti agli agricoltori, una cifra notevolmente inferiore ai 386,6 miliardi di euro stanziati per i sussidi agricoli nell’ambito dell’attuale PAC 2021–2027.

Se venisse adottata la riduzione dell’8% del bilancio complessivo dell’UE proposta, i finanziamenti agricoli dovrebbero diminuire di quasi il 3%, proseguendo un declino decennale della quota della PAC nella spesa dell’UE.

Negli anni ’80, la spesa agricola rappresentava circa il 70% del bilancio dell’Unione. Da allora, tale quota è scesa a circa il 30%.

I tagli proposti hanno inoltre messo in luce le divisioni tra i paesi del nord dell’UE, che cercano di contenere la spesa, e gli Stati membri del sud e dell’est, che mirano a preservare i finanziamenti destinati all’agricoltura e allo sviluppo regionale.

Un gruppo di 17 Stati membri del sud e dell’est, tra cui Spagna, Italia, Grecia e Portogallo — i maggiori produttori di olio d’oliva dell’UE — si è opposto alle riduzioni sostenute dai paesi più austeri.

Conosciuto come gli «Amici della coesione», il gruppo ha esortato la presidenza irlandese dell’UE a mantenere i finanziamenti agricoli nell’ambito della prossima PAC.

«Non è questo il momento per l’Europa di ridimensionare le proprie ambizioni», hanno scritto i paesi in una lettera congiunta indirizzata al governo irlandese. «La politica di coesione e la politica agricola comune sono politiche di lunga data, ma i loro obiettivi sono più attuali che mai».

La posizione del gruppo è stata illustrata anche in una dichiarazione pubblicata dal governo sloveno.

Anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha messo in guardia da riduzioni sostanziali del prossimo bilancio a lungo termine dell’Unione.

«Vorrei mettere in guardia da tagli ingenti», ha affermato von der Leyen in un discorso al Parlamento europeo a Strasburgo. «Si rischierebbe di intaccare profondamente le priorità fondamentali su cui abbiamo concordato tutti insieme».

Il dibattito sul bilancio giunge in un momento in cui gli agricoltori europei devono affrontare una pressione crescente dovuta al calo dei prezzi agricoli e all’aumento dei costi di produzione.

Secondo Eurostat, i prezzi ricevuti dagli agricoltori per i prodotti agricoli sono diminuiti del 5,8% nel secondo trimestre del 2026 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, segnando il terzo trimestre consecutivo di cali su base annua.

Nel contempo, i prezzi medi dei fattori di produzione agricoli, tra cui energia, mangimi e fertilizzanti, sono aumentati del 4,7% nello stesso periodo, riducendo ulteriormente i margini di profitto delle aziende agricole.

Gli analisti politici hanno suggerito che i funzionari dell’UE stiano cercando di finalizzare un accordo sul prossimo bilancio a lungo termine prima della fine dell’anno, in vista delle elezioni previste in diversi Stati membri nel 2027.

«Vogliono concludere l’accordo prima delle elezioni presidenziali [in Francia] perché sanno che qualcosa potrebbe cambiare», ha affermato un esponente del partito di estrema destra francese “Rassemblement National”, all’opposizione.