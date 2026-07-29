Allora e oggi: la ricerca spagnola del 1930 per un test contro le frodi nell’olio d’oliva

La terminologia e le conoscenze scientifiche sono cambiate radicalmente dal 1930. La lotta per garantire che l’olio d’oliva corrisponda a quanto indicato sull’etichetta, invece, è rimasta immutata.

"Allora e oggi" ripropone alcune storie sull’olio d’oliva tratte dagli archivi, analizzando come sia cambiato il settore e quali sfide permangano.

Quasi un secolo fa, la Spagna offrì una ricompensa sostanziosa a chi avesse trovato un metodo per individuare la miscelazione di olio raffinato con olio d’oliva di qualità superiore. La scienza è cambiata radicalmente, ma l’incentivo a falsificare il contenuto della bottiglia rimane.

Nel 1930, la Spagna offrì una generosa ricompensa per l’individuazione di olio d’oliva contraffatto.

Il 12 ottobre 1930, il *New York Times* riportò che il governo spagnolo offriva 50.000 pesetas (circa 110.000 dollari al cambio odierno) per un metodo affidabile in grado di individuare l’olio d’oliva raffinato mescolato a quello che il giornale definiva olio “puro”.

Il breve articolo, intitolato «Lotta alle frodi sull’olio d’oliva», descriveva un problema che è ancora riconoscibile oggi: l’olio di qualità inferiore poteva essere lavorato, miscelato con olio di qualità superiore e venduto senza che gli acquirenti sapessero esattamente cosa stavano acquistando.

Un articolo di quasi un secolo fa offre uno sguardo rivelatore sui problemi che hanno plasmato i moderni metodi di analisi e classificazione dell’olio d’oliva. (Illustrazione di Olive Oil Times)

Secondo il rapporto, i raccolti abbondanti nel sud della Spagna a volte lasciavano le olive cadute a terra per giorni prima che potessero essere raccolte. L’olio prodotto da frutti deteriorati presentava un’elevata acidità e altri difetti, rendendolo inadatto alla vendita senza raffinazione.

La raffinazione eliminava gran parte dell’acidità grassa libera dell’olio e ne eliminava i sapori indesiderati, ma rendeva anche difficile distinguere l’olio da quello di qualità superiore dopo la miscelazione. Il governo spagnolo voleva un test in grado di rivelare la differenza.

L’articolo sosteneva che parte dell’olio d’oliva venduto come «puro» negli Stati Uniti contenesse tra il 40 e il 50 per cento di olio raffinato. Non forniva alcuna prova a sostegno di tale stima, ma l’accusa dimostra che le preoccupazioni relative all’autenticità nel mercato americano erano già molto sentite quasi un secolo fa.

Il linguaggio utilizzato per classificare l’olio d’oliva è diventato molto più preciso.

Il rapporto del 1930 utilizzava l’espressione «olio d’oliva puro» in modo diverso dal suo significato moderno. Oggi, essa indica un olio di grado raffinato, generalmente ottenuto miscelando olio d’oliva raffinato con olio d’oliva vergine.

Anche i metodi di analisi si sono evoluti ben oltre la semplice misurazione dell’acidità. I laboratori moderni esaminano una serie di composti e caratteristiche in grado di rivelare la raffinazione, l’adulterazione o la presenza di oli non conformi alla categoria indicata sull’etichetta.

Gli oli d’oliva vergini vengono inoltre valutati da commissioni di degustazione qualificate, in grado di identificare difetti che le semplici analisi chimiche potrebbero non rilevare.

L’articolo del 1930 affermava inoltre che la raffinazione eliminasse tutto il valore nutrizionale dell’olio e «uccidesse» le sue vitamine. Si trattava di un’esagerazione. La raffinazione rimuove aromi, sapori e molti composti minori presenti in natura, ma l’olio risultante rimane composto in gran parte da acidi grassi, tra cui l’acido oleico.

L’olio d’oliva raffinato non è di per sé fraudolento. L’inganno si verifica quando la sua presenza viene nascosta in un prodotto venduto come vergine o extravergine, oppure quando la qualità, l’origine o la composizione di un olio vengono dichiarate in modo fuorviante.

L’incentivo economico non è scomparso.

L’olio d’oliva di qualità superiore ha un prezzo più alto, creando opportunità di guadagno attraverso la sostituzione, la miscelazione o la rietichettatura di prodotti più economici. I metodi utilizzati per individuare le frodi sull’olio d’oliva sono diventati molto più sofisticati, ma lo sono diventate anche le pratiche che sono destinati a smascherare.

La sfida da 50.000 pesetas lanciata dal governo spagnolo appartiene a un’altra epoca. La domanda alla base di essa, invece, no: come possono gli acquirenti essere certi che l’olio d’oliva contenuto in un recipiente sia effettivamente quello indicato sull’etichetta?

A distanza di quasi un secolo, la Spagna continua a rafforzare la propria risposta. Nel 2026, il governo ha annunciato un potenziamento dei controlli antifrode lungo l’intera filiera dell’olio d’oliva e dei prodotti derivati dalla sansa, che comprende ispezioni più estese, sistemi di tracciabilità digitale e controlli basati sul rischio.

Gli strumenti sono cambiati. La sfida tra autenticità e inganno continua.

Archivio: «Aims at Olive Oil Fraud», The New York Times, 12 ottobre 1930.