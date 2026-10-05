研究により、ハエンにおけるオリーブ栽培の歴史が2,000年前にさかのぼることが判明した

2年間にわたる考古学調査により、ハエンにおけるオリーブ栽培の歴史が約2,000年前にまで遡ることが判明した。この調査では、オリーブ栽培の拡大がローマ支配と関連していることが明らかになり、高度な農法が行われていたことを示す証拠も発見された。

ハエンにおけるオリーブ栽培の起源に関する2年間にわたる研究が今夏に終了し、その結果が州都で開催された「第1回オリーブ栽培考古学会議」で発表された。

安定同位体分析をはじめとする様々な手法を用いた研究により、この地域におけるオリーブ栽培の歴史は約2千年前にさかのぼることが判明し、その拡大はイベリア半島におけるローマ帝国の進出と密接に関連していることが明らかになった。

紀元前1世紀には、この地域の農民たちはすでに有機肥料を体系的に使用していた可能性がある。

ハエン大学のエヴァ・マリア・モンテス・モヤ研究者が率いたこの調査は、同県の古代ローマ遺跡からの考古学的遺物に焦点を当てた。これには、この地域で最も古いオリーブ栽培用の穴が確認されている「エル・セロ・デ・ラ・アタラヤ」や「エル・セロ・デ・ロス・ビエントス」などが含まれる。

研究者らは、安定同位体分析、具体的には炭素13と窒素15を用いて、1,000年以上にわたる農業の歴史を再構築した。この研究により、西地中海地域において、成長の遅い木本植物からの初の同位体記録が得られた。

また、考古学的遺物の分析からは、自然の土壌や水環境の状況、そして農法が時代とともにどのように変化したかについての情報も得られた。

研究者らによると、イベリア半島におけるオリーブ栽培は、この地域におけるローマ帝国の拡大に密接に追随しながら、徐々に広がっていったという。

「カストロやマロキエス・バホスといった場所で、オリーブオイル生産の直接的な証拠が見られるのは、西暦1世紀以降のことだ」とモンテス・モヤ氏は述べた。

この時期は、紀元前19年のローマによるイベリア半島の征服、および同地域がローマ帝国にますます統合されていった後に当たる。ローマの行政、経済、領土制度は、その後何世紀にもわたって支配的な地位を維持することになる。

例えば、カストゥロは、歴史的にオレタニ族と関連付けられてきた地域であるオレタニアにある重要なローマの都市だった。この地域は、鉱物やオリーブオイルなど、帝国にとって重要な物資の供給源となった。

この研究は、スペインにおけるオリーブ栽培の年代順を明らかにしただけでなく、洗練され組織化された農業慣行の証拠も明らかにした。

例えば、安定窒素同位体の分析によると、紀元前1世紀の時点で、農民たちはすでに有機肥料を体系的に施用していた可能性があることが示された。研究者らは、この発見は、大規模なローマ式の農業システムが確立される以前から、イベリア半島において高度に発達した農業知識が存在していたことを示唆していると述べた。

また、研究者らは調査対象期間における環境条件を検証し、ローマ時代から中世にかけて、水資源の入手可能性に著しい変動があったことを突き止めた。

ローマ帝国初期や、その後のエミレート時代およびカリフ時代など、水資源が比較的豊富だった時期は、いくつかの遺跡においてオリーブ栽培がより集約的に行われていた時期と一致していた。

しかし、全体として見ると、証拠は持続的な水不足を示しており、その状況は、今日のスペインの多くの伝統的な天水栽培のオリーブ園が直面している状況と似通っている。

この会議はイベリア考古学研究大学研究所が主催し、モンテス・モヤ氏が科学コーディネーターを務めた。

主催者らは、この会議を、オリーブ栽培に関する研究をより幅広い層に紹介し、オリーブ栽培とその歴史に対する一般の理解を深めることを目的とした一連のイベントの第一弾とする意向であると述べた。