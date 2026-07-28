ファーマーズ・マーケットが、イタリアの71の病院に地元産の新鮮な食材を届けている

イタリア全土で展開されている取り組みにより、地元の農産物や食育が全国の病院に導入され、より健康的な食生活の促進と疾病予防が図られている。

「カンパニャ・アミカ・ペル・ラ・サルーテ（Campagna Amica for Health）」という取り組みにより、イタリア全土の71の病院にファーマーズマーケットが開設され、患者やその家族、医療従事者、地域住民が、新鮮で地元産、旬の、かつ生産履歴が追跡可能な農産物を入手できるようになっています。

この取り組みは、農家団体「コルディレッティ（Coldiretti）」、イタリアの農業を支援し直売型ファーマーズマーケットのネットワークを運営する「カンパニャ・アミカ財団」、そして食と健康の関係に焦点を当てたシンクタンク「アレテア財団」によって推進されています。

「今日、全国規模で、医療インフラに食の安全環境を統合することは可能です」 ――ジェメリ大学病院 科学ディレクター、アントニオ・ガスバリーニ氏

マーケットは、各病院が定めたスケジュールに従い、毎週または毎月開催されています。

トスカーナ州の7つの医療施設、カンパニア州とエミリア＝ロマーニャ州でそれぞれ6か所、ピエモンテ州とプーリア州でそれぞれ5か所、アブルッツォ州、ラツィオ州、ロンバルディア州、シチリア州、サルデーニャ州、ヴェネト州でそれぞれ4か所、 バジリカータ、カラブリア、マルケには各3か所、フリウリ＝ヴェネツィア・ジュリア、モリーゼ、ウンブリアには各2か所、リグーリア、トレンティーノ＝アルト・アディジェ、ヴァッレ・ダオスタには各1か所が設置されています。

この取り組みは、栄養価の高い食品を一次予防の中心に据え、地中海式食事法を公衆衛生の基本的な柱として再確認することで、より健康的な食習慣を促進することを目的としている。

ローマのアゴスティーノ・ジェメリ大学病院で開催された「カンパニャ・アミカ・ペル・ラ・サルーテ」ファーマーズマーケット（写真提供：コルディレッティ）

7月10日、ローマのアゴスティーノ・ジェメリIRCCS大学病院で開催された記者会見で、本取り組みが正式に発足した。

主催団体や同病院の代表者に加え、農業・食糧主権・林業大臣のフランチェスコ・ロロブリジダ氏、イタリア国立衛生研究所所長のロッコ・ベラントーネ氏、ラツィオ州知事のフランチェスコ・ロッカ氏、ローマ市長のロベルト・グアルティエリ氏が出席した。また、イタリア各地の複数の病院の代表者もリモートで参加した。

「マイクロバイオーム科学は、健康とは単に分子レベルの疾患がない状態ではなく、私たちが食べるもの、暮らす環境、そして経験する出来事によって形作られる複雑な生物学的生態系の回復力であることを示しています」 と、アゴスティーノ・ジェメリ大学病院財団（IRCCS）の科学ディレクターであり、アレテア財団の科学委員会委員長を務めるアントニオ・ガスバリーニ氏は述べた。

「イタリア国内の数十の病院にファーマーズ・マーケットを導入することは、単なる象徴的な行為ではありません」と彼は付け加えた。「これは、健康を守る食環境を医療インフラに統合することが、今日、全国規模で可能であること、そしてエビデンスに基づいた予防が、現代の病院の使命の不可欠な一部となり得ることを示しているのです。」

リグーリア州ジェノヴァのジャンニーナ・ガスリーニ小児病院で開催された「カンパニャ・アミカ・ペル・ラ・サルーテ」ファーマーズマーケット（写真提供：コルディレッティ）

この取り組みの初日、いくつかの病院では、一次予防の手段としての食の役割に対する意識を高めるため、食育活動が行われた。

また、コルディレッティは、イタリアの社会経済調査機関であるセンシス（Censis）と共同で作成した概要報告書を発表した。それによると、イタリア人の97％が、糖尿病、心臓病、肥満の予防には健康的な食生活が不可欠であると考えていることが示された。しかし、多くの回答者は、健康的な食品と不健康な食品を見分けるのに苦労していると答えた。

また、同報告書によると、イタリア人の88％が、食品やその原材料の真の産地を知りたいと考えていることが明らかになった。

一方、保護者の58％は、子供たちが機会があればバランスの取れた食事を疎かにしがちであることを認めた。同じ割合の保護者が、超加工食品の摂取を制限することに賛成した。

「エクストラバージンオリーブオイルは、『カンパニャ・アミカ・ペル・ラ・サルーテ』のファーマーズマーケットで消費者に提供される代表的な製品の一つです」と、コルディレッティの副会長であり、オリーブオイル生産者コンソーシアム「ウナプロル」の会長であるデビッド・グラニエリ氏は『オリーブオイル・タイムズ』に語った。

グラニエリ氏はまた、「カンパニャ・アミカ・ペル・ラ・サルーテ」イニシアチブの開始直後にローマ市当局が提示した、同市の学校給食サービスに関する新たな入札案を歓迎した。

この文書では、より健康的な選択肢を優先するため、学校給食から超加工食品を排除することが求められており、この措置はコルディレッティのラツィオ州支部からも強く支持されている。

「地中海式食事法の柱であり、『メイド・イン・イタリア』の象徴である真に高品質なエクストラバージンオリーブオイルは、幼少期からの健康を守るため、市民の食卓や、学校給食を含む公共の食堂から決して欠けてはならない」とグラニエリ氏は述べた。