資金調達需要の急増が、モンテネグロのオリーブオイル産業の成長を示唆している

モンテネグロのオリーブ産業の近代化を目的とした国家資金支援プログラムは、2年連続で予定より数ヶ月早く資金が枯渇した。これは、同国のオリーブ農園への投資需要が高まっていることを反映している。

2026年度のオリーブ一次生産への投資公募は、当初4月20日から10月30日まで受け付ける予定だった。しかし、需要が利用可能な資金を上回ったため、農業省は6月12日に募集を締め切った。2025年にも、同プログラムは同じ理由で8月7日に締め切られている。

「私たちの使命は、生産方法を近代化することであり、先人たちが残してくれたものを変えたり破壊したりすることではない」 ――バー・オリーブ生産者協会のチャジム・アルコヴィッチ氏

2026年の対象投資には、灌漑、放置されたオリーブ園の再生、未耕作地の開拓、および植栽用資材の認証が含まれていた。投資額は500ユーロから10,000ユーロの範囲で、公的支援は費用の最大60％をカバーした。 登録済みの有機生産者および農業経営体の代表者として登録された女性は、それぞれ追加で10パーセントポイントの助成対象となる資格を得ることができた。

「現在、モンテネグロではオリーブオイルの生産が非常に人気を集めています」と、スタリ・バルの『ハウス・オブ・オリーブ』事務局長、マリヤ・マルコッチ氏は『オリーブオイル・タイムズ』に語った。「他の事業で成功を収めた人々や、個人企業を経営する人々も、農業やオリーブ生産に関わりたいと考えているのです。」

マルコッチ氏によると、こうした投資の一部はモンテネグロ中部地域に集中しており、同地域では、従来は野菜、ブドウ畑、その他の果樹栽培に充てられていた地域へと、新しい半集約型のオリーブ農園が拡大しているという。

モンテネグロのオディバでは、収穫したばかりのオリーブを選別する作業員たちの姿が見られる。同地では、近代的な生産・加工への投資が、同国のオリーブオイル産業の強化に寄与している。（写真：オディバ）

同氏によると、品質基準の厳格化も生産者の意識改革に寄与しているという。モンテネグロは2014年に現行のオリーブ栽培・オリーブオイル法を制定し、EU加盟に向けた進展に伴い、国内規則をEU基準にさらに整合させるため、2016年に同法を改正した。

マルコッチ氏によると、多くの生産者や搾油業者は当初、設備や技術的知識が不足していたため、より厳しい要件に抵抗を示していたという。

「彼らは準備ができていなかったのです」と彼女は語った。「設備もなければ、知識もなかったのです。」

時が経つにつれ、生産者たちは果実が落ちるのを待つのではなく、木から直接健康な果実を収穫するようになり、搾油所では遠心分離機や低温搾油法、より厳格な衛生基準が導入された。

「モンテネグロ中部、特にポドゴリツァ、ゼタ、トゥジ、ダニロヴグラード周辺では、新しいオリーブ園が植えられ、近代的な加工施設が建設され、栽培およびオリーブオイル生産における最新の原則が導入されている」 と、バル・オリーブ生産者協会の会長、チャジム・アルコヴィッチ氏は『オリーブオイル・タイムズ』に語った。

「同時に、何世紀にもわたるオリーブ栽培の伝統を持つモンテネグロの沿岸部では、放置されていたオリーブ園の再生や生産技術の向上といった前向きな進展が見られています。」

こうした進展にもかかわらず、マルコッチ氏は、伝統的なオリーブ栽培の経済性は依然として厳しい状況にあると述べた。

モンテネグロにあるオディバ社のオリーブ園に並ぶオリーブの木々。同社は1万3,500本以上の木を管理しており、近代的なオリーブオイルの生産・加工設備に投資を行っている。（写真：オディバ社）

「結局のところ、採算が合わなければなりません」と彼女は語った。 「伝統的なオリーブ栽培では、収益性を高く保つことは難しい。国内の品種は隔年結実を起こしやすい上、起伏の激しい地形や傾斜地、不十分なインフラ、そしてオリーブ園の規模が非常に小さいことから、他の多くの技術的対策を導入するのが極めて困難だからだ。」

アルコヴィッチ氏によると、2025年の国家オリーブ栽培助成プログラムには応募が定員を上回ったものの、バル地方のいくつかの地域支援プログラムでは、予算を全額使い切れていない場合もあるという。

モンテネグロのIPARD III監視委員会の委員として、同氏は、一部のプログラム資金が計画期間内に使い切られず、翌年度以降に繰り越されていると述べた。

IPARD（農村開発のための加盟前支援制度）は、加盟候補国における農業および農村開発への投資に対し、EUからの資金提供を行うものである。

2024年に開始されたIPARD IIIの第3措置に関する最初の公募では、オリーブの加工を含む食品加工投資に対して720万ユーロの公的支援が提供された。資金の75％はEUが拠出し、残りはモンテネグロの国家予算から賄われた。

「単に資金を割り当て、公募を開始し、オリーブ生産者からの申請を待つだけでは不十分です」とアルコヴィッチ氏は述べた。「生産者との個別の話し合い、利用可能な措置の説明、書類作成や投資実施における具体的な支援に加え、さらに多くの現場での取り組みが必要です。」

マルコッチ氏によると、地域レベルのプログラムでは必要な書類がわずかである一方、大規模なIPARD申請の準備には数ヶ月を要し、多くの場合コンサルタントの支援が必要になるという。バル地域の生産者を支援する公的機関「ハウスのオリーブ」は、生産者が申請書類を準備できるよう定期的に支援を行っている。

アルコヴィッチ氏もマルコッチ氏も、今後の投資における優先事項として灌漑を挙げた。

モンテネグロのオディバ社所有のオリーブ園では、木の上でオリーブが実を結びつつある。同地の生産者たちは、品質と生産性を向上させるため、近代的な栽培方法への投資を進めている。（写真：オディバ社）

「合理的な灌漑システム、特に点滴灌漑や水源、井戸、貯水池への投資を最優先課題としなければならない」とアルコヴィッチ氏は述べた。

「今年は、灌漑の不足がオリーブ園にどのような影響を及ぼすかを、生産者たちに痛感させた年でした」とマルコッチ氏は述べ、長期にわたる干ばつにより多くの伝統的なオリーブ園で収穫量が極めて低くなったことを指摘した。「そうした伝統的なオリーブ園では、信じてほしいが、誰も灌漑を行っていない。そこが根本的な変化となるだろう」

マルコッチ氏によると、オリーブオイルの加工分野では、一次生産に比べて近代化がより急速に進んでいるという。

「私たちの目標は、単に生産量を増やすことではなく、国内および国際市場の両方で卓越した品質と長期的な競争力を保証する持続可能なシステムを構築することです」と、オリーブオイル工場「オディヴァ（Odiva）」の所長、アンドレア・シュシュカヴチェヴィッチ・ノヴォヴィッチ氏は『Olive Oil Times』に語った。

オディヴァ社は1万3,500本以上のオリーブの木を管理しており、小規模生産者を含む他の生産者にもサービスを提供する近代的な搾油所を運営している。

「当初から、単一の生産者の発展は、それが業界全体の発展にも寄与して初めて真の意味を持つと信じていました」とシュシュカフチェヴィッチ・ノヴォヴィッチ氏は述べた。

オディバ社はIPARDの支援も受けており、同社によれば、これにより加工・貯蔵技術の向上と投資の加速につながったという。

「特にオリーブ栽培のように、多額の初期投資を必要とし、投資回収期間が長い分野においては、公的支援が極めて重要な役割を果たします」とシュシュカフチェヴィッチ・ノヴォヴィッチ氏は述べた。

モンテネグロのオディバ・オリーブ搾油所の所長であるアンドレア・シュシュカヴチェヴィッチ・ノヴォヴィッチ氏は、オリーブオイルの品質向上とこのセクターの長期的な競争力強化には、公的投資が不可欠であると述べた。（写真：オディバ）

マルコッチ氏は、伝統的なオリーブ園への投資においては、定期的な剪定、土壌の養分管理、植物の健康管理、そして国産品種による認定植栽材料の入手可能性向上にも取り組むべきだと述べた。

アルコヴィッチ氏は、協同組合やその他の共同体制を通じて、生産者が収穫・剪定機器を共同利用し、病害虫防除を調整し、オリーブの加工やオリーブオイルの販売を共同で行うことが可能になると述べた。

また同氏は、オリーブミバエの監視や、機械化された剪定・収穫機器へのさらなる投資を求めた。さらに、放棄されたオリーブ園の再生には、アクセス道路の改善が併せて行われるべきだと付け加えた。

アルコヴィッチ氏は、人手不足により機械化の重要性がますます高まっていると述べたが、機器は現地の条件に適したものでなければならないと指摘した。急勾配の段々畑となった沿岸部のオリーブ園では、新しく造成されたプランテーションと同じ機械を使用することはできない。

「単に機器の購入に補助金を出すだけでは不十分だ」とアルコヴィッチ氏は述べた。「生産者には、自分たちの状況においてどの投資が本当に正当化されるかを判断するための支援と、専門的なサポートや最新技術へのアクセスが必要だ。」

マルコッチ氏は、新規のオリーブ園には在来種のオリーブを相当な割合で含めるべきだと強調した。同氏は、国内および国際市場においてモンテネグロ産オリーブオイルの独自のアイデンティティを確立するために、在来種が不可欠であると考えている。

モンテネグロにあるオディバ社の搾油所で、作業員が最新のオリーブ加工設備を操作している。同所では、新技術への投資により生産能力と効率の向上が図られている。（写真：オディバ社）

彼女は、新規植栽の20～30％を国産品種が占めるべきだと提案した。

「私たちは、本物であることで競争力を高める必要があります」と彼女は語った。「その『本物』とは、伝統的なオリーブ園と、国内のオリーブ品種に特化したオリーブオイルの歴史的な特徴から生まれるものです。」

シュシュカヴチェヴィッチ・ノヴォヴィッチ氏は、モンテネグロの生産量が比較的少ないことは、生産者が確立されたオリーブ生産地域と競争することを妨げるものではないと述べた。

「モンテネグロは卓越した自然条件、在来のオリーブ品種、そして長きにわたる伝統を有していますが、ブランディング、品質の標準化、共同プロモーションへのさらなる投資が依然として不可欠です」と彼女は語った。

アルコヴィッチ氏にとって、近代化とは、同国のオリーブ栽培の伝統を置き換えるのではなく、それを強化するものであるべきだ。

「私たちの課題は、生産方法を近代化することであり、先人たちが残してくれたものを変えたり破壊したりすることではない」と彼は語った。